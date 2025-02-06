Дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» в Ярославской области завершило испытания опытной партии силовых установок 8801.10 «Прогресс». После успешной доводки и настройки двигатели получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Двигатели 8801.10 «Прогресс» представляют собой современные силовые установки, разработанные для использования в сельскохозяйственной, карьерной и транспортной технике. Они отличаются высокой мощностью (515-588 кВт, или 700-800 л.с.), надежностью и экологичностью. Благодаря оптимизации производственных процессов и внедрению новых технологий, двигатели соответствуют строгим требованиям по выбросам вредных веществ и дымности отработавших газов. Испытания опытной партии двигателей проводились на базе научно-технического центра «КАМАЗа» в Набережных Челнах. В ходе тестов были выбраны оптимальные настройки топливной системы, что позволило достичь значений выбросов вредных веществ и дымности, соответствующих требованиям законодательства. Кроме того, в процессе разработки были использованы передовые материалы и методы проектирования, что позволило снизить вес двигателей и повысить их надежность. Дополнительные тесты подтвердили возможность создания модификаций двигателей для различных отраслей, включая сельское хозяйство, карьерную технику и транспорт.

Сертификация двигателей «Прогресс» в соответствии с требованиями Таможенного союза стала важным этапом в их продвижении на рынок. Это открывает возможности для экспорта продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также укрепляет позиции «КАМАЗа» как одного из лидеров отечественного двигателестроения.

Двигатели «Прогресс» предназначены для использования в тяжелой технике, которая работает в сложных условиях. В сельском хозяйстве они могут быть установлены на тракторы, комбайны и другие машины, требующие высокой мощности и надежности. В карьерной технике, такой как самосвалы и экскаваторы, эти двигатели обеспечат высокую производительность и экономичность.

Кроме того, разработка модификаций для дизельных электростанций делает двигатели «Прогресс» универсальным решением для энергоснабжения удаленных объектов, включая строительные площадки, промышленные предприятия и сельскохозяйственные комплексы. Запуск производства двигателей «Прогресс» имеет значительный экономический потенциал. Во-первых, это снижение зависимости от импортных технологий и компонентов, что особенно важно в условиях санкций и ограничений. Во-вторых, это создание новых рабочих мест и развитие высокотехнологичных производств в России.

Экологический эффект также важен. Соответствие двигателей строгим экологическим стандартам позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду, что особенно актуально для сельского хозяйства и карьерной техники, работающей в непосредственной близости от природы.

В ближайшие годы планируется расширение линейки модификаций, что позволит охватить новые рынки и сегменты. Кроме того, «КАМАЗ» продолжит работу над повышением эффективности и экологичности своих двигателей, что соответствует глобальным трендам в области двигателестроения.