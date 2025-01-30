Правительство красноярского края: карьер Восточный в Северо-Енисейском районе Красноярского края попал в Книгу рекордов России как самый глубокий золотодобывающий карьер, отрабатываемый открытым способом.

Глубина карьера «Восточный» достигает 880 метров, что позволяет ему с легкостью вместить в себя даже самое высокое здание мира — небоскреб Бурдж-Халифа в 828 метров высотой. Если говорить о других известных сооружениях, то этот карьер вполне мог бы вместить и такие башни, как Останкинская (540 метров) или Эйфелева (312 метров), если бы их аккуратно расположить друг на друге. Расположенный на юге Северо-Енисейского рудного района Красноярского края, «Восточный» занимает первую строчку по глубине среди золотодобывающих карьеров, которые разрабатываются открытым способом. В прошлом году карьер стал официальным обладателем рекорда России, что было подтверждено пресс-службой регионального правительства в январе 2025 года.

Олимпиадинское месторождение, на территории которого расположен этот гигант, было открыто в 1975 году, хотя первые старатели начали селиться в этих местах еще в XIX веке. Ракетный старт развития Олимпиадинского месторождения пришелся на 1980 год, когда была пробита первая штольня. Параллельно с этой работой активно развивалась необходимая инфраструктура, а также была построена фабрика «Советская», на которой с 1985 года началось переработка руды. С тех пор объемы добычи превысили 269 миллионов тонн.

Основная часть драгоценного металла встречается в виде дисперсных частиц, рассеянных в огромном объеме метасоматических пород. Для получения одной тонны золотоносной руды необходимо извлечь и вывезти 35-40 тонн пустой породы. В настоящее время общие запасы золота в этом карьерном массиве оцениваются почти в 228 тонн. Примечательно, что ожидаемая глубина карьера может достигнуть 1150 метров. Если строящийся небоскреб Jeddah Tower в Саудовской Аравии, высота которого составит один километр, будет завершен (первоначальный срок сдачи — 2028 год, работы были возобновлены в январе 2025 года), он тоже смогут «поместиться» в этом сибирском чуде инженерии со временем.

Впечатляет и площадь этого уникального объекта — она составляет примерно 2,8 квадратных километра. В самом карьере в данное время работают около 100 единиц техники, в том числе гигантские самосвалы, способные транспортировать до 200 тонн груза за один раз. Путь от самой глубокой точки до поверхности занимает у машин не менее получаса. Кроме того, в карьере работают экскаваторы огромных размеров, которые могут вынимать до 80 тонн породы за один цикл.

«Восточный» считается одним из самых сложных инженерных проектов в России. Это неудивительно, ведь данный карьер требует не только простого копания и транспортировки грунта. Для обеспечения стабильности стенок карьера, что крайне важно для избежания обрушений с серьезными последствиями, нужны точные расчеты и прогнозы. Здесь используются тахеометры, которые в режиме реального времени сканируют сплошные уступы, собирая важную информацию о состоянии объекта. Кроме этого, благодаря современным лазерным установкам возможна проверка состояния любых участков борта с созданием 3D моделей. На карьере также применяются радарные системы и регулярно проводится аэрофотосъемка, что значительно повышает уровень контроля над работами и обеспечивает безопасность на объекте.