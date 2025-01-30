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gotreksson
В Санкт-Петербурге строят новый путепровод длиной один километр в составе новой трассы
На стройплощадку трассы М-32 на севере Петербурга завозят первую видимую часть будущего путепровода – 233 масштабные металлические конструкции, которые составят основу пролетного строения. Искусственное сооружение длиной почти километр пройдет через железнодорожные пути Сестрорецкого направления и улицу Южная с подключением к Приморскому шоссе.

Это масштабное искусственное сооружение, представляющее собой путепровод длиной примерно 1 километр, будет возведено над железнодорожными путями в рамках обширного дорожного проекта, который стартовал осенью прошлого года в северо-западной части Санкт-Петербурга. В январе 2025 года ожидается, что первые элементы конструкции прибудут на площадку специальным транспортом из Тюмени. Будущий путепровод будет поддерживаться 23 опорами, а для монтажа пролетного строения будут задействованы 233 балки, общий вес которых составит 6 тысяч тонн. Информацию о подготовительных работах, проводимых специалистами АО «ВАД», предоставила пресс-служба Комитета по развитию инфраструктуры.Данный путепровод, который пересечет стальную магистраль (линию Сестрорецкого направления) и улицу Южную, обладает уникальным дизайном — данный объект, включающий в себя восемь съездов, строится по индивидуальному проекту. Будущая развязка будет соединена с Приморским шоссе и станет частью четырехполосной дороги М-32, общая протяженность которой составит 7,7 километра.Как подчеркивают местные власти, данная трасса в сочетании с дорогами М-1 и М-49 значительно повысит транспортную доступность этой части города, способствует разгрузке Приморского района и создаст удобные маршруты для достижения морского курорта «Санкт-Петербург Марина», который планируется построить на берегу Финского залива на месте бывшей промзоны «Горская». Более подробную информацию об этом туристическом объекте, в реализацию которого намерены инвестировать около 210 миллиардов рублей, можно найти по ссылке ниже.

Павел Сенченко, генеральный директор ООО «Байкал-Сервис СЗ», отметил важность трассы М-32, которая должна связать Приморский и Выборгский районы через три года. Новая магистраль будет проходить от Приморского шоссе до еще не построенной дороги М-49, что обеспечит возможность выезда на Западный скоростной диаметр. Связав два района, М-32 создаст надежные транспортные соединения и существенно уменьшит нагрузку на транспортную сеть на севере Петербурга. В настоящее время северо-западные районы города активно развиваются как в плане промышленных и деловых комплексов, так и новых жилых застроек. Это, в свою очередь, увеличивает количество клиентов, пользующихся услугами транспортной компании, и, следует отметить, что в данный момент нагрузки на дороги этих районов очень высоки, что негативно сказывается на сроках доставки грузов. Запуск трассы М-32 вместе с предполагаемой дорогой М-49 обеспечит дополнительную транспортную связь с северо-западной частью города и сократит время доставки грузов заказчикам.

Использование идеи нового дорожного строительства в Приморском районе обсуждалось еще в начале 2010-х годов, когда проектировался и возводился «Лахта-Центр». Однако в предшествующее десятилетие работа продвигалась медленно, ограничиваясь лишь подготовкой документации и подписанием соглашений о намерениях. В конце 2022 года администрация Санкт-Петербурга заключила соответствующий контракт с АО «ВАД» на реализацию проекта М-32. В мае 2024 года проект получил одобрение профильного ведомства, и в скором времени подрядчик начал подготовительные работы.Реализация этого грандиозного замысла предполагается в четыре этапа. На первом этапе будет построен упомянутый путепровод и двухуровневая транспортная развязка, а также реконструирован один из участков Приморского шоссе. Второй этап включает в себя строительство дороги от данной развязки до вновь проектируемой М-49. На третьем и четвертом этапах запланировано переустройство инженерных коммуникаций. Проектируемая пропускная способность трассы М-32, с расчетной скоростью 80 км/ч, составит 170 тысяч автомобилей в сутки. Общая стоимость проекта оценивается в 22 миллиарда рублей, и с учетом прогнозируемой инфляции может вырасти до 25 миллиардов рублей (в 2022 году проект оценивался в 18,5 миллиарда рублей).

#новости #строительство #санкт-петербург #приморский район #м-1 #лахта-центр #м-49 #приморское шоссе #выборгский район #м-32
Источник: krti.gov.spb.ru
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