Проект соединит центральную часть города с кольцевой автодорогой (КАД), проходя через Удельный парк, что вызывает протесты местных жителей и экологов.

Этот грандиозный проект, оцениваемый в 300 миллиардов рублей и обсуждаемый более полувека, представляет собой важный шаг к улучшению транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Как заявляют чиновники, этот проект позволит городу стать первенцем в России с полнофункциональной системой скоростных магистралей.

Проект включает в себя строительство трассы М-7, которая соединит центральную часть города, в частности Смольную набережную, с северным участком кольцевой автодороги (КАД) в районе поселка Парголово. Маршрут пройдет через Удельный парк, что вызывает острые споры среди местных жителей и экологов, выступающих за защиту этого природного объекта. История этого проекта уходит корнями в советские времена, когда первые плановые наметки о строительстве были зафиксированы еще тогда. Однако реальные действия стали возможны лишь в начале 2010-х годов. В 2005 году трасса была официально включена в Генеральный план города, чем вызвала беспокойство у части горожан, недовольных предложенной схемой. Вскоре обсуждение заморозились, но в начале 2010-х годов вновь возобновились, чему способствовали планировочные работы. Противники вырубки леса начали сбор подписей против новой дороги.

В 2012 году в Удельном парке прошел многолюдный митинг, на котором представители профильного ведомства заявили о том, что в связи с растущим недовольством трасса вряд ли будет построена. В 2013 году Удельный парк, основанный в 1832 году и занимающий площадь в 150 гектаров, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Несмотря на это, власти не отказались от идеи строительства магистрали, так как проблема пробок, затрудняющих жизнь горожан, становится все более актуальной. Строительство М-7 планируется как решение для разгрузки таких важных трасс, как Выборгское шоссе, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект. В 2023 году городские власти подписали предварительное соглашение о строительстве трассы с ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», что вызвало новую волну возмущения среди активистов и просто неравнодушных жителей. В то же время была озвучена предварительная стоимость – 300 миллиардов рублей, и проезд по новой дороге будет платным.

Сбор подписей против проекта повторился. Активисты, без учета электронных обращений, смогли собрать более 10 тысяч «живых» подписей, что дало результаты. Инициаторы строительства согласились рассмотреть вариант тоннеля, чтобы избежать затрагивания территории парка, хотя это увеличит общую стоимость проекта.

В качестве альтернативы также обсуждается возможность проложить трассу по эстакаде над железнодорожными путями Выборгского направления. Этот вариант также был подвергнут критике со стороны противников, которые отмечают, что надземная дорога не избавит район от выхлопных газов и шума, даже если и удастся сохранить зеленые насаждения.

В 2023 году власти заявили, что работы начнутся не раньше, чем через четыре года, но впоследствии стало известно, что старта проекта может быть дано намного раньше. В январе 2025 года вице-губернатор Петербурга Николай Линченко уточнил, что разработка необходимой документации начнется уже в текущем году.

В рамках проекта, согласно подготовленной трассировке, предполагается не только обсуждаемый тоннель или эстакада, но и строительство нескольких крупных инженерных сооружений, включая мостовой переход через Неву в районе Арсенальной улицы и путепровод через железнодорожные пути по Полюстровскому проспекту.

Что касается Удельного парка, то, как стало известно из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте комитета по охране памятников в январе 2025 года, ему предстоит масштабная реконструкция. В ходе этих работ планируется провести значительное количество мероприятий, направленных как на озеленение, так и на благоустройство территории: появятся пешеходные дорожки, скамейки, информационные щиты и много других элементов, призванных сделать парк более привлекательным для горожан.