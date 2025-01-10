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gotreksson
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
В 2023 году начались работы по восстановлению Ермаковского месторождения, и инвесторы проявили интерес к проекту на сумму 10 миллиардов рублей. Ожидается, что предприятие заработает на полную мощность к 2027 году.

Этот уникальный и стратегически важный металл, бериллий, добывался в Сибири во времена Советского Союза. Первое упоминание о его месторождении в Бурятии было сделано в 1960-х годах, когда советский геолог Г. А. Ермаков открыл этот объект. Позже месторождение назвали в его честь. С 1979 по 1989 годы здесь активно велась работа: была создана промышленная площадка и необходимая инфраструктура. Руду транспортировали на самосвалах до станции Бада на Транссибе, откуда ее отправляли железной дорогой на Забайкальский горно-обогатительный комбинат для переработки. К началу 1990-х годов, на фоне экономического кризиса в стране, все добычные работы на Ермаковском месторождении были остановлены. Вопрос о возобновлении добычи поднимался не раз, однако, по ряду причин, реализация этих планов так и не началась. Лишь в 2023 году начались работы по восстановлению и расконсервации. В течение прошлогоднего периода неоднократно звучали новости о возрождении производства, а в декабре был подтвержден интерес инвесторов вложить в проект 10 миллиардов рублей. Ожидается, что полный запуск предприятия(30 тысяч тонн руды в год) произойдёт в 2027 году.

Ермаковское месторождение, расположенное в Кижингинском районе Бурятии, приблизительно в 160 километрах к востоку от Улан-Удэ, представляет собой уникальный объект не только для России, но и для всего мира. Оно находится в доступной местности и обеспечивает сырьем, которое легко обогащается и перерабатывается. Это месторождение выделяется высоким содержанием бериллия (1,2%) и большим количеством бериллиевых минералов, что составляет 80% всех запасов этого металла в России.

В стране известно всего десять подобных месторождений, из которых восемь еще не разработаны. Малышевское месторождение в Свердловской области является исключением, где добыча бериллиевой руды велась с 1940-х годов, хотя содержание оксида бериллия в ней в десять раз ниже, чем в руде Ермаковского месторождения. Запасы Ермаковского месторождения оцениваются в 1,4 миллиона тонн. Заметим, что и на Урале добыча была прекращена в конце 1980-х. В настоящее время «Мариинский прииск» принадлежит ГК «Ростех», которая намерена запустить флотационную фабрику к 2026 году.

Бериллий очень важен, поскольку он легче алюминия в полтора раза и тверже его в девять раз. Его применяют в ядерной, космической и электронной промышленностях, электротехнике и других высокотехнологичных сферах.

В мире ежегодно добывается около 300 тонн бериллия, и приблизительно 75% этого рынка занимает американская компания Materion. Ведущими странами, но уступающими США, являются Китай и Казахстан. Доля других стран очень мала, месторождения бериллия также известны в Индии, Южной Америке и Африке.

На сегодняшний день Россия в основном закупает бериллий в Казахстане, однако с имеющимися запасами страна имеет большие перспективы. При развитии собственного производства Россия сможет не только удовлетворить внутренние потребности, которые оцениваются примерно в 40 тонн в год, но и стать значительным игроком на мировом рынке, поставляя этот стратегически важный металл другим государствам. Более того, отечественные ученые работают над созданием технологии полного цикла производства бериллия — от руды до готового металла.

Что касается Ермаковского месторождения, оно стало частью территории опережающего развития «Бурятия», что предоставляет инвесторам определенные административные преференции, налоговые и иные льготы. Стоит отметить, что именно в рамках этого проекта федеральное правительство расширило границы ТОР, так как реализация данного проекта имеет огромное значение для российского государства, позволяя восстановить цепочку производства бериллиевой продукции и обеспечить страну ресурсами собственного производства.

#история #ссср #рабочие места #транссиб #бурятия #забайкальский горно-обогатительный комбинат #бериллий #г. а. ермаков #ермаковское месторождение
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