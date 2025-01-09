Все они стали частью ТОП-20 самых длинных мостов страны, каждый из которых превышает два километра в длину.

На девятнадцатом месте в национальном рейтинге находится мост через реку Суру, расположенный на федеральной трассе М-7 «Волга». Этот масштабный объект длиной 2416 метров начали возводить в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В реализацию проекта было вложено 17 миллиардов рублей из бюджета. Этот мост имеет стратегическое значение, так как связывает западные регионы России с Уралом. Новый мост через Суру соединяет Нижний Новгород и Чебоксары, дополняя существующий двухполосный переход, который был открыт четыре года назад. Строительство самого моста началось в 2012 году, однако завершение эстакады, ведущей к нему, заняло еще восемь лет. Это позволило устранить одно из основных «узких мест» на трассе М-7.

В ходе строительной кампании было возведено 5 километров новой дороги, половина из которых пришлась на сам мост через Суру, стоящий на 65 опорах. Конструкция состоит из моста (пролетное строение из металла весом около 3500 тонн) и двух эстакад из сборного железобетона. Длина основного пролетного строения составила 450 метров. Проектом управляло АО «ДиМ» (Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя). В 2024 году был открыт и другой важный объект — мостовой переход в районе Уфы. Он стал неотъемлемой частью «Восточного выезда» — долгожданного проекта, начавшегося еще в 1992 году, который из-за финансовых трудностей был приостановлен в 2004 году. Работы возобновились только через 15 лет. Этот проект играет ключевую роль в развитии транспортно-логистического потенциала Башкортостана.

Длина новой дороги, связывающей федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга», составила 14 километров. Из них 1276 метров — это тоннель, а 2670 метров — четырехполосный мостовой переход через Уфу. Он включает железобетонный мост длиной 470 метров на шести опорах и эстакаду длиной 2179 метров с 66 опорами переменной высоты, которая пересекает озеро Долгое. Общая стоимость проекта превысила 40 миллиардов рублей. Самым крупным искусственным сооружением, возведенным в прошлом году, стал мостовой переход через Волгу, протяженностью 3750 метров, расположенный на обходе Тольятти, общая длина которого почти достигает 100 километров. Активные обсуждения этого проекта начались еще в начале 2010-х годов, и он задумывался как часть маршрута «Европа – Западный Китай». Меморандум о развитии транспортного коридора между Москвой и Пекином был подписан в 2008 году.

Концессионное соглашение на строительство объездной дороги было заключено только в 2019 году. В этом же году начались подготовительные работы на площадке, а уже на следующий год стартовали основные строительные работы после одобрения необходимых документов. Общая стоимость проекта превысила 120 миллиардов рублей, финансирование было поделено на частные инвестиции и бюджетные средства в соотношении 50/50. Мост возводился в районе села Климовка, хотя ранее были рассмотрены и другие маршруты.

В процессе реализации кампании было построено порядка 40 различных инфраструктурных объектов, из которых самым крупным стал мост через Волгу. Сегодня он занимает 10-е место в списке самых длинных мостов России. В ходе строительства были использованы свыше 120 тысяч тонн металлоконструкций для возведения 25 пролетных строений (ширина дороги в каждом направлении составляет по 14,4 метра) и 26 опор.

Открытие нового моста значительно повысило пропускную способность трассы М-5 «Урал», позволило перенаправить транзитный транспорт за пределы города и значительно снизить нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС. Более того, данный проект окажет благоприятное влияние на экспортный потенциал Поволжья и поспособствует открытию новых производств в регионе.