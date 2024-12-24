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gotreksson
Китай завершает мегапроект по строительству тоннеля в горах Тянь-Шань
В северо-западном Китае осуществляется амбициозный мегапроект — строительство 22-километрового тоннеля в горах Тянь-Шань, который станет частью новой скоростной магистрали протяженностью 1300 километров. Ожидается, что тоннель, открывающийся в октябре 2025 года, значительно сократит время в пути между Урумчи и Корлой с семи до трех часов и улучшит торговые связи с Центральной Азией.

Этот амбициозный мегапроект начался на северо-западе Китая около пяти лет назад и за этот короткий период охватил масштабные изменения и достижения. Инженеры Поднебесной еще раз подтвердили свои выдающиеся способности в реализации самых смелых идей. Уже в октябре 2025 года автомобили смогут проехать через новый тоннель длиной 22 километра, который станет частью скоростной магистрали общей протяженностью 1,3 тысячи километров.Строительство новой дороги через горы Тянь-Шань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе значительно сократит время в пути между Урумчи и городом Корла, уменьшив его с семи до трех часов. Этот проект не только улучшит транспортные связи, но и создаст новые торговые маршруты между Синьцзяном и Центральной Азией. С точки зрения социально-экономического развития, реализация этого проекта крайне важна, и китайские власти не раз акцентировали на этом внимание.

Однако в процессе строительства инженеры столкнулись с рядом серьёзных сложностей, обусловленных непростыми геологическими и климатическими условиями. Для успешного выполнения задач пришлось разрабатывать уникальные технические решения. В частности, для прокладки тоннеля были созданы огромные тоннелепроходческие машины длиной 285 метров и весом 2 тысячи тонн. Из-за своих габаритов эти машины доставляли на строительную площадку по частям, где их собирали. Горы Тянь-Шань на территории Китая простираются более чем на 1,7 тысячи километров, а их средняя ширина составляет более 300 километров. Этот природный барьер всегда был серьёзным препятствием для транспортировки товаров. Сотни лет назад людям приходилось делать длинные лишние пути или переправляться через высокие горные перевалы. Позже была построена автомобильная дорога, но из-за сложных погодных условий она функционировала всего около пяти месяцев в году.

Несмотря на это, грузопоток по данному маршруту остается низким, и пассажирские перевозки не пользуются большой популярностью. Поэтому иностранные эксперты считают, что китайский проект стоимостью более 3,5 миллиарда долларов является экономически неэффективным. Пекин, однако, не всегда рассматривает такие инициативы как прибыльные, особенно когда речь идет о мультипликативном эффекте для экономики. Аналогичные выводы справедливы и для большинства линий высокоскоростных железных дорог в стране.

Тем не менее, строительство тоннеля решает важные стратегические задачи. Открытие нового дорожного объекта станет мощным импульсом для развития региона, привлекая новые инвестиции, особенно с учетом энергетических ресурсов, имеющихся в этом районе. Кроме этого, новая трасса через горную преграду станет ключевым элементом в рамках инициативы «Один пояс и один путь».Эта стройка также демонстрирует современные научно-технические достижения и инженерные навыки Китая. Некоторые страны не решаются на аналогичные проекты из-за нехватки необходимых технологий и оборудования, в то время как Пекин наглядно продемонстрировал эффективность тоннелепроходческого комплекса, который справляется со сложными участками. Это, в свою очередь, может открыть новые возможности для экспорта китайской продукции и инвестиций в инфраструктуру за пределами страны, ведь China Communications Construction Company, занимающаяся реализацией этого проекта, вполне может стать подрядчиком за границей.

Некоторые СМИ описывают тоннель Tianshan Shengli как самый длинный в мире, однако это не соответствует действительности, даже если рассматривать только автодорожные сооружения. Первое место по длине занимает Лердальский тоннель в Норвегии (24,5 километра), открытый в 2000 году. На втором месте находится тоннель Ryfast, расположенный также в Норвегии и длиной 20 километров, который вскоре превзойдет китайское сооружение.

#китай #история #строительство дорог #геология #мегапроект #центральная азия #горы #мультипликативный эффект #один пояс и один путь #тоннелепроходческие машины
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