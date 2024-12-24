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gotreksson
В Иркутской области инвестируют 29 млрд рублей в создание ГОКа на месторождении ниобия
Инвестиционный совет Иркутской области одобрил проект АО "СТ Элементы" (Москва) по строительству горно-обогатительного комбината (ГОК) на месторождении ниобия Большетагнинское, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя правительства Константина Зайцева.

В ближайшие пять лет планируется инвестировать почти 30 миллиардов рублей в амбициозный проект, предусмотренный для развития горной отрасли в России. Инвестор, акционерное общество «СТ Элементы», представил концепцию этого проекта в середине декабря 2024 года. В рамках реализации данной инициативы на территории Приангарья, приблизительно в 100 километрах к югу от города Тулун в Иркутской области, будет построен горно-обогатительный комбинат для разработки Большетагнинского месторождения. Лицензия на его разработку была приобретена инвестором за 117 миллионов рублей летом прошлого года, и срок её действия составляет 27 лет. 

На новом комбинате планируется производство ниобиевого концентрата и его производных, таких как феррониобий. Эти материалы имеют широкий спектр применения: они востребованы в ракетной технике, атомной энергетике и химической промышленности. Ниобий, будучи редким металлом — мировые запасы которого оцениваются в 9 миллионов тонн, — играет важную роль в легировании стали, изготовлении газовых турбин и реактивных двигателей, а также в суперпроводящих устройствах, используемых в вычислительных системах.

Спрос на ниобий демонстрирует постоянный рост, особенно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, увеличивается использование этого металла в автомобильной и аэрокосмической отраслях. По оценкам, в 2024 году объем рынка ниобия составит почти 107 килотонн, и ожидается, что к 2029 году этот показатель вырастет до 171,5 килотонн, что подразумевает среднегодовой рост примерно на уровне 10%.

В области добычи и переработки ниобия к числу ведущих операторов относятся бразильская компания CBMM, китайские Changsha South Tantalum Niobium и China Molybdenum, а также американские компании Magris Performance Materials и NioCorp Development. В России единственным производителем пентаоксида ниобия и его соединений является Соликамский магниевый завод. Бразилия, обладая крупнейшими запасами ниобия, на протяжении нескольких лет является основным импортёром феррониобия для России. Однако американские владельцы CBMM в 2023 году решили прекратить прямые поставки в нашу страну, что заставило искать альтернативные пути через параллельный импорт.

Разработка нового месторождения в Иркутской области приобретает особую актуальность. Проектируемый горно-обогатительный комбинат, запланированный в предгорьях Восточного Саяна, будет иметь мощность около 20 тысяч тонн ниобиевого концентрата и около 10 тысяч тонн феррониобия. По предварительным подсчетам, балансовые запасы на этом месторождении превышают 400 тысяч тонн пентоксида ниобия и 1,6 миллиона тонн пентоксида фосфора. Кроме того, в районе его расположения ожидаются объемы около 19 миллионов тонн микроклина и 775 тонн урана. Также стоит отметить, что на новом предприятии планируется трудоустроить не менее 500 человек. В ближайшие годы аналогичные проекты должны быть реализованы на Зашихинском и Томторском месторождениях, что подчеркивает растущий интерес к развитию горнодобывающей отрасли в России.

#инвестиции #рабочие места #атомная энергетика #иркутская область #соликамский магниевый завод #химическая промышленность #ниобий #приангарье #cbmm #большетагнинское месторождение #тулун
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