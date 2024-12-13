Российская промышленность демонстрирует стабильный рост на протяжении нескольких месяцев. Особенно заметным стал скачок в феврале, когда рост составил 8,4%. Ноябрь также показал положительные результаты с увеличением промышленного производства на 4,8%. В стране было открыто почти 20 новых производств, особенно в сферах машиностроения и медицины. Так Калининградский янтарный комбинат, являющийся крупнейшим в мире и единственным в России предприятием по промышленной добыче янтаря, открыл новый цех ручной сортировки. Он разместился в ранее пустовавшем помещении, которое было реконструировано и оснащено современным оборудованием. В этом цехе будут сортироваться все камни размером более 23 мм, что составляет около 20-25% от общего количества добытого янтаря. Это необходимо для оценки их качества. Фармацевтическая компания «Вертекс» открыла новый цех по производству гормональных препаратов в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет 1,7 тысячи квадратных метров, а общие инвестиции в проект превысили 870 миллионов рублей. За эти деньги была проведена реконструкция, созданы новые инженерные сети и организованы «чистые» помещения для упаковки. Теперь общая площадь производства компании возросла до 14 тысяч квадратных метров.

Предприятие НПК «Компенз», известное как АО «Аэродроммаш», сделало значительный шаг, открыв новый цех на территории технопарка «Гагарин» в пос. Панковка, Новгородского района. Это предприятие отвечает за изготовление оборудования для наземного обеспечения полетов, в том числе пневматических и гидравлических систем для аэродромов, а также принимает участие в поставках для «Роскосмоса». Запуск нового цеха позволит увеличить объемы выпускаемой продукции вдвое, организовав производственный цикл от разработки до тестирования и серийного производства.

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В Московской области был открыт новый завод, специализирующийся на производстве средств спасения людей. Он будет изготавливать канатно-спускные системы, используемые в чрезвычайных ситуациях и пожарах, а также страховочные системы для работников, работающих на высоте и под землей. Завод сможет предложить 80 рабочих мест для местных жителей, а в ближайшем будущем планируется создать еще 120. Запуск цеха металлообработки уже увеличил объемы производства на 30%, и ожидается дальнейший рост на 20% в следующем году благодаря открытию швейной фабрики.

Компания «Орёлтекмаш» открыла новый деревообрабатывающий цех в Орле, в котором трудятся 400 работников. В этом году предприятие продемонстрировало впечатляющий рост объемов производства, превышающий 360%. Планы инвестиционной программы предполагают вложение 2,6 миллиарда рублей, что соответствует стратегии руководства по развитию завода, который занимается производством товаров для гражданского и военного назначения. Туймазинская компания «Риапласт» запустила новый швейно-заготовительный цех площадью 4,2 тысячи квадратных метров в Туймазы, Республика Башкортостан. Это предприятие полного цикла производит мягкие контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения продовольствия и строительных материалов, при этом используется исключительно отечественное сырьё. В реализацию проекта было вложено 160 миллионов рублей. К 2025 году планируется расширение с дополнительными складами. Продукция компании востребована как в России, так и за границей, включая экспорт в Казахстан и Узбекистан. Завод «УралСпецТранс» запустил новый цех для серийного выпуска специализированных полуприцепов в Миассе, Челябинская область. Предприятие способно выпускать около 660 полуприцепов в год. В проект было инвестировано 485 миллионов рублей, включая средства от ФРП. Закуплено современное оборудование, включая роботизированные комплексы для покраски, что позволяет сократить время изготовления полуприцепа на 30%. Площадь нового цеха составляет 5,2 тысячи квадратных метров.

Компания «Югмедфарм» открыла новое производство фармацевтических препаратов в Ростовской области. В планах – выпуск более 70 наименований БАДов, которые будут доступны на крупных маркетплейсах, а также через сеть «Социальная аптека». В дальнейшем возможен выпуск препаратов для клинических исследований в комплексе площадью почти 15 тысяч квадратных метров, строительство которого началось в 2017 году.

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Балахнинский бумажный комбинат «Волга» представил новую линию для переработки макулатуры, которая позволит перерабатывать 132,5 тысячи тонн в год в Нижегородской области. Это сырьё будет использовано для производства 140 тысяч тонн бумаги, предназначенной для упаковки. Общая сумма инвестиций в модернизацию предприятия составляет более 7 миллиардов рублей, из которых 1,5 миллиарда были предоставлены ФРП.

Новый завод RoboLabs, открытый в Твери, представляет собой значимый проект в сфере пищевого оборудования с вложением 500 миллионов рублей. Площадь завода составляет более 6,5 тысяч квадратных метров, что позволяет ежемесячно выпускать до 700 единиц оборудования для общественного питания и торговли. Планируется создать 200 рабочих мест с перспективой дальнейшего расширения.

Завод медицинских изделий «МИМ» в Тюменской области, запустил второй корпус площадью 2,5 тысячи квадратных метров, где будет производиться линия по изготовлению шприцев и другие медицинские изделия с использованием 80% отечественного сырья. Продукция предприятия поставляется как в российские регионы, так и за границу. В проект было вложено более 269 миллионов рублей, и штат сотрудников увеличен до 140 человек.

Завод «Пик-Цемент», расположенный в ДНР, открыл новую технологическую линию для производства специальных цементных смесей. Реализация проекта заняла всего девять месяцев, а на установку оборудования потребовалось еще 3,5 месяца. Эти смеси будут применяться в неблагоприятных условиях для строительства гидротехнических объектов, химзаводов и дорог. Инвестиции в проект составили около 1 миллиарда рублей.

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Металлургический центр «Тверская бронза» открыл литейно-механический производственный комплекс на площадке Боровлево-1 в Тверской области, с инвестициями более 100 миллионов рублей. На предприятии трудятся 29 человек, и здесь изготавливаются заготовки и изделия из цветных металлов и чугуна, а также предоставляются услуги по механической обработке.

В Московской области, в посёлке Обухово, было запущено крупное производство чипов, имеющее потенциал выпуска до 200 миллионов чипов и 110 миллионов диодов и транзисторов в год. Продукция предназначена для гражданской авиатехники и телекоммуникационного оборудования. Площадь нового предприятия составляет 10 тысяч квадратных метров, а общие инвестиции в проект превышают 1 миллиард рублей, предоставив возможность трудоустройства 65 специалистов.

Первый завод по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли запустили в Ненецком автономном округе с инвестициями 300 миллионов рублей. Строительство заняло менее одного года благодаря использованию модульных технологий, а оборудование уже установлено, и первый этап производства запущен, обеспечивая более 100 рабочих мест для местных жителей.

Компания «Артёмовский трубный завод», резидент Свободного порта Владивосток, открыла новое производство полимерных труб и гофротруб для водоснабжения, а также подходящих комплектующих. Новый завод ориентирован на улучшение качества питьевой воды в Дальнем Востоке и планирует выпускать около 3 тысяч тонн продукции в год для нужд предприятий региона.