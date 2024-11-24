Строительство обхода, начатое четыре года назад, обошлось в 5 миллиардов рублей и решило проблему трудного участка с резкими поворотами, повысив безопасность и скорость движения. Теперь трасса может пропускать до 20 тысяч транспортных средств в сутки.

В Сибири, состоялось официальное открытие движения по новому 19-километровому обходному участку на федеральной трассе Р-258 «Байкал». В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин. Хотя первый поток автомобилей по свежезастроенной двухполосной трассе проехал еще в конце октября, именно в этот день проект был торжественно представлен общественности. Ранее дорога проходила через сложный участок с резкими поворотами и крутыми спусками, что негативно влияло на скорость и безопасность движения, а также создавало неудобства для местного населения. Строительство обхода началось четыре года назад, и на его реализацию было выделено около 5 миллиардов рублей, выделенных в рамках контракта между ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и ООО «ЗБСМ МК-162».

В процессе работ отечественные специалисты произвели обустройство земляного полотна объёмом 3 миллиона кубических метров, используя различные виды грунтов, включая обычные и дренирующие. Они также установили восемнадцать водопропускных труб, построили два моста через реки Каторжанка и Нижние Моты, а также создали транспортную развязку с путепроводом. Кроме того, укладка трехслойного асфальтового полотна толщиной почти 23 сантиметра гарантирует его эксплуатацию минимум на пять лет до первых ремонтов.

В окрестностях поселка Моты были установлены 200 метров шумозащитных экранов и сооружен подземный пешеходный переход у автобусной остановки, а также протянули 11 километров линии освещения и смонтировали 19 километров барьерного ограждения. Новая трасса, проходя в обход города Чистые Ключи, в значительной степени дублирует прежний маршрут, который давно перестал соответствовать современным требованиям.

Одним из значительных достижений данного проекта стало обеспечения пропускной способности участков Р-258 «Байкал» на уровне 20 тысяч транспортных средств в сутки, что значительно повысило безопасность поездок и улучшило экологическую ситуацию в окрестностях. Эта дорога логично продолжает ранее построенные обходы крупных населенных пунктов, таких как Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское, вдоль автодороги Р-255 «Сибирь». Также открылся другой важный объект — участок «Сибири» с 1797-го по 1842-й километр, который стал самым крупным дорожным проектом в Приангарье за последние восемь десятилетий. Здесь построены пять мостов и шесть транспортных развязок, что позволило вывести транзитный транспорт за пределы города. В результате, время в пути по этому участку сократилось более чем вдвое. За последние два десятилетия в России было построено и модернизировано около 36,5 тысяч километров федеральных автодорог, что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии дорожной инфраструктуры страны.