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gotreksson
Белорусский завод «BelGee» готовится к выпуску битопливных автомобилей
Завод «Белджи» намерен запустить серийный выпуск битопливных машин, включая три модели: две уже существующие и новую на базе Geely Emgrand. Автомобили будут собираться с заводскими газобаллонными системами, гарантируя их надёжность.

Давние разговоры о серийном производстве битопливных автомобилей снова становятся актуальными, заставляя нас задуматься о будущем экотранспорта. Разговоры ведутся уже 20 лет, и хотя в начале обсуждения основное внимание уделялось топливному этанолу, технические реалии внесли свои коррективы. Спиртовые горючие смеси наконец потеряли свою популярность, и новый акцент сделан на более перспективном метане.Важным плюсом является тот факт, что Беларусь имеет значительный опыт работы с газом в автомобильной индустрии, который был накоплен ещё во времена Советского Союза. Это означает, что для создания новых газовых заправок не придётся изобретать велосипед: белорусы смогут использовать проверенные типовые проекты, которые зарекомендовали себя, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Завод «Белджи», известный своим производством автомобилей, уже объявил о своих намерениях запустить серийный выпуск битопливных машин. Это не будет переоборудование существующих моделей; автомобили будут собираться с заводскими газобаллонными системами, что гарантирует их надежность и соответствие современным стандартам.

На белорусском заводе «Белджи» начнётся производство трёх моделей автомобилей. К уже существующим двум моделям, построенным на базе Кулрей и Атлас, добавится новая модификация S50, изготовленная на базе Geely Emgrand. Интересно, что эти автомобили будут собираться из машин, которые поставляются напрямую из Китая, а не тех, что продаются в местных автосалонах. Эксперты уверяют, что качество «Эмграндов» соответствует оригинальным моделям.

Что касается технологий, на которые ориентируются производители, три варианта для метановой системы впрыска уже находятся в разработке. Первый вариант включает создание упрощенной системы впрыска в Беларуси, используя элементы технологий, заимствованные у немецких и польских производителей. Это оборудование будет также применяться на грузовых автомобилях. Ожидается, что реализация этой системы займет около трех лет.

Второй вариант — приобрести готовый пакет от Geely. Этот путь кажется наиболее быстрым, однако, как показывает практика, китайские партнеры не спешат выделять отдельные линии под небольшой объем заказов. Третий, на текущий момент наиболее реалистичный и перспективный вариант, включает сотрудничество с Волжским заводом, а точнее, с ГК «АТС» — ведущей компанией в разработке современных газовых систем впрыска и редукторов. Логично предположить, что именно на этой платформе будут собираться первые «S50», которые выйдут на рынок уже в декабре этого года.

Похоже, белорусский автопром готов к новому витку в развитии, внедряя технологии, которые не только соответствуют современным трендам, но и предлагают бизнесу возможность снизить затраты на топливо и улучшить экологическую ситуацию. Эти шаги открывают новые горизонты не только для производителей, но и для автомобилистов, стремящихся к более экономичному и экологичному будущему. Кто знает, возможно, за этими беларусскими моделями будущего последует настоящий бум битопливных автомобилей.

#технологии #беларусь #экология #метан #автозавод #белджи #geely emgrand #битопливные автомобили #волжский автомобильный завод #цена топлива
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