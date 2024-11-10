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Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз

Дональд Трамп, вернется в Белый дом в следующем году, спустя четыре года после своего первого срока. Ожидается, что он продолжит свою прежнюю политику, несмотря на свой возраст. Трамп планирует сменить руководство Федеральной резервной системы и Министерства юстиции. Его вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, будет курировать внешнюю политику, в том числе вопросы, связанные с Украиной и Россией.
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Трамп уже в следующем году вернется в Белый дом спустя четыре года. Вокруг него, как враги, так и сторонники, гадают о том, каким будет этот новый президентский срок. Ожидается, что Трамп будет придерживаться той же политики, что и в ходе своего первого президентства. В 78 лет, как правило, люди не начинают заново. Однако это всего лишь предположение.

Трамп оказался в уникальной для США ситуации, когда у него есть практически непрерывный мандат на изменения. Республиканская партия сегодня объединена вокруг него, обладая большинством в обеих палатах Конгресса. К тому же, он пользуется поддержкой Верховного суда, в котором ныне преобладает консервативная повестка. Эти судьи являются республиканцами по своим идеям, но не по официальному партийному членству, так как судьи не должны открыто выражать политические взгляды. Однако такая ситуация не гарантирует отсутствие тех же проблем, которые преследовали Трампа во время первого срока — встреч с внутрипартийной оппозицией, Конгрессом и судебной системой. Но пока его оппоненты взяли паузу, наблюдая за тем, как будут развиваться события.

Для понимания того, каким будет новый срок Трампа, исследуются два ключевых документа. Первый — это провокационная работа «Проект-2025», написанная консервативным аналитиком Кевином Робертсом, название которой уже внушает опасения: «Ранний рассвет: сжечь Вашингтон, чтобы спасти Америку». В нем изложены шаги, которые Трамп может предпринять — от массовой депортации 11 миллионов нелегальных мигрантов до строгого подчинения всех правоохранительных органов президенту и инициирования уголовных дел против чиновников демократической администрации, включая Байдена. Хотя Трамп и отстранялся от этого документа, предисловие к нему написано его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, что подтверждает близость этих идей к его взглядам.

Есть также и официальная программа Республиканской партии, которая, стоит отметить, больше удивляет своей неопределенностью и общими фразами, чем конкретными предложениями, особенно в области внешней политики. Создается впечатление, что Трамп и его партия планируют сначала сформировать команду, а потом уже разрабатывать четкий план действий.

Создание новой администрации, которое Трамп будет осуществлять до начала своего президентского срока, становится объектом особого интереса в американской политике. В средствах массовой информации появляются слухи об этом не реже, чем раз в несколько дней.

Например, Трамп уже заявил о намерении заменить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назначенного еще Бараком Обамой. Трамп считает, что на посту главы ФРС нужен новый подход, и Пауэлл подвергся критике за резкое снижение базовой ставки рефинансирования в сентябре, что Трамп расценил как попытку предвзятости со стороны Харрис.

Министерство юстиций в США аналогично Генеральной прокуратуре в других странах, и Трамп вряд ли сможет работать с Мерриком Гарландом, который санкционировал расследования против него. В прессе обсуждаются возможные кандидаты на пост главы Минюста, среди которых, возможно, сенатор от Юты Майк Ли и сенатор от Миссури Эрик Шмитт.

Интересно, что Ли является другом и соратником Джона Хантсмана, бывшего губернатора Юты, назначенного Трампом послом в России, который, в свою очередь, не оставил положительных отзывов о своей дипломатической карьере. Однако как будет действовать новая команда Трампа в отношении внешней политики — пока неизвестно.

Ожидается, что учреждением отношений с Россией и Украиной будет заниматься вице-президент Джей Ди Вэнс, что соответствует американской практике. Обычно именно вице-президенту доверяют внешнеполитические вопросы, и он может играть более важную роль, чем госсекретарь. Однако Камала Харрис в этом плане не проявила себя, и её единственная серьезная миссия, заключающаяся в договоренностях с Мексикой и Центральной Америкой по миграционным вопросам, закончилась неудачей. По всей видимости, вопросы, касающиеся нелегальных мигрантов, теперь станут прерогативой президента, а за ситуацию с Украиной будет отвечать Вэнс, который уже высказывал мнение о необходимости завершения военных действий, аргументируя это высокими затратами для США.

Как сообщает The New York Times, Вэнс отметил: «Что я хотел бы сделать, так это заморозить текущие территориальные границы. Это первый пункт. Второй — обеспечить независимость Киева, но также и его нейтралитет. Третий — в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить некоторую американскую помощь в области безопасности». Он уверен, что может достичь этих целей, хотя поддержка других членов команды будет иметь огромное значение.

Решения в области внешней политики не будут принимать лишь одно лицо — Вэнс станет частью группы, куда также войдет новый госсекретарь. Среди кандидатов на эту должность может оказаться Ричард Греннелл, убежденный "трампист" и бывший посол в Германии. Это назначение может свидетельствовать о том, что Трамп станет добиваться пересмотра отношений с Европейским Союзом, возможно, в качестве одного из своих ключевых стратегических приоритетов, что даст новое направление его иностранной политике. Среди различных кандидатов на пост государственного секретаря США, особое внимание привлекает сенатор от Флориды Марко Рубио. Рубио, известный своими многочисленными антит Kremlin инициативами, первым высказал идею об отключении России от платёжной системы SWIFT. Несмотря на то что сейчас он, как и Трамп, выступает за возможность «сделки» с Москвой, не стоит спешить с далеко идущими выводами о его намерениях. В случае назначения на пост госсекретаря он, возможно, станет оппонентом Вэнса, что создаст пространство для маневра для Трампа, позволяя ему поддерживать того, кто в данный момент более выгоден. Подобная стратегия «сдержек и противовесов» всегда была в числе предпочтений Трампа, и он время от времени применяет её на практике. Что касается новой команды Трампа, если верить его заявлениям, в ней не будет места для близких. Это значит, что его зять Джаред Кушнер, которому он доверял в вопросах Ближнего Востока на протяжении своего президентства, не вернётся в офис. Это, безусловно, вызовет разочарование в Израиле, где Кушнера и его супругу Иванку Трамп рассматривали как сторонников безусловной поддержки еврейского государства. Окончательный состав команды Трампа станет известен к началу января, что поможет прояснить расклад сил в американской политической системе. Мы увидим, что Трамп сможет себе позволить и какие у него будут ограничения, а также насколько безоговорочным будет тот карт-бланш, который, на первый взгляд, предоставила текущая политическая ситуация.

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