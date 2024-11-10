Electrek: государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group построит солнечную электростанцию ​​мощностью 8 ГВт в рамках комплексного энергетического проекта стоимостью почти 11 миллиардов долларов.

Китай вновь намерен удивить мировое сообщество, запустив в течение ближайших трех лет амбициозный мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции с мощностью 8 ГВт. На сегодняшний день рекордным объектом остается солнечная электростанция Midong в северо-западном Синьцзяне, введенная в эксплуатацию летом 2024 года, которая располагает мощностью 3,5 ГВт. Эта станция включает в себя 5,26 миллиона монокристаллических двухсторонних солнечных панелей и занимает площадь 133,5 квадратных километров. Планируемая новая электростанция будет расположена на севере Китая, в регионе Внутренней Монголии. В рамках данного проекта также предусмотрено строительство линий сверхвысоковольтного напряжения, по которым электроэнергия будет передаваться потребителям не только от солнечной, но и от ветряной электростанции с мощностью 4 ГВт, а также от угольной тепловой электростанции мощностью 4 ГВт, запланированной к строительству рядом со солнечной электростанцией. В дополнение к этому, в проект входит создание буферного хранилища мощностью 5 ГВт. Главным инициатором этой грандиозной инициативы, стоимостью 11 миллиардов долларов, выступает China Three Gorges Renewables Group (CTGR) — государственная энергетическая компания, ориентированная на развитие «зеленой» энергетики. Как подчеркивается, общая мощность новых объектов, которая составит 16 ГВт, будет предназначена для обслуживания кластера Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

По состоянию на 2024 год, совокупная мощность всех солнечных электростанций в Китае достигла примерно 750 ГВт, что составляет около 40% от глобальных мощностей. С начала 2024 года до августа в стране было введено в эксплуатацию 140 ГВт солнечных электростанций, что значительно превышает объемы других видов электрогенерации. В 2020 году правительство Китая заявило о намерении достичь совокупной мощности солнечных и ветряных электростанций в 1200 ГВт к 2030 году, однако этот показатель был достигнут уже в июле 2024 года. На данный момент на солнечные и ветряные электростанции приходится более 38% от общего установленного объема в 3070 ГВт.