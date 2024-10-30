До конца 2024 года в Санкт-Петербурге начнется проектирование нового транспортного обхода, который будет служить дублером КАД и направлен на разгрузку существующих дорог. Названный неофициально «КАД-2», проект не будет полным кольцом и не подразумевает перехода через Финский залив.

До конца 2024 года в Санкт-Петербурге должно начаться проектирование нового транспортного обхода, который планировалось запустить еще несколько лет назад. Эта новая скоростная автомагистраль призвана разгрузить существующие дороги, включая А-118 (КАД), став дублером последней согласно первоначальной концепции.

Хотя проект получил неофициальное название «КАД-2», он не будет представлять собой полное кольцо. Как заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, в рамках новой дороги не предусмотрен переход через Финский залив, так как это нецелесообразно с точки зрения затрат. Важно отметить, что в официальных документах проект обозначен как «Дальний транспортный обход Петербурга». Реализация этого грандиозного проекта предполагается в несколько этапов. До конца текущего десятилетия планируется построить участок дороги длиной 88 км от М-11 до деревни Кузьмолово. Особенно стоит учитывать, что на этом этапе, чуть восточнее Отрадного, будет возведен мост через Неву. Предварительная стоимость первой очереди этого проекта составит более 215 миллиардов рублей, из которых около 190 миллиардов выделят из федерального бюджета.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 24 октября 2024 года на XXX конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» заявил о необходимости нового перехода через водную преграду, отметив, что Большой Обуховский мост, являющийся частью КАД, сегодня функционирует на предельных нагрузках. Всего вверх по течению существует лишь один переход (Ладожский мост на Мурманском шоссе), который расположен примерно в 40 км от указанной переправы.

Строительство магистрали планируют начать в следующем году. Об этом в летнем выступлении на ПМЭФ-2024 сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. С целью достижения синергетического эффекта в экономике передбачається синхронизировать реализацию нескольких дорожных проектов, включая Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). Протяженность ШМСД составит около 24 км, строительство будет осуществляться в шесть этапов, а общая стоимость проекта оценивается почти в 250 миллиардов рублей. Открытие движения по первому участку (2,6 км) — развязка Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом — ожидается до конца 2024 года.

Обсуждение увязки «КАД-2» с ШМСД также проходило на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством города и области. Во время этого совещания некоторые чиновники, включая губернатора Александра Беглова, выступили за приоритетную реализацию этих проектов. Губернатор предложил строить сначала Широтную магистраль, а затем «Дальний обход». Однако Хуснуллин настаивал на необходимости синхронного строительства. Он отметил, что существующее кольцо перегружено, и на отдельных участках проходит до 200 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому совместный запуск «КАД-2» и ШМСД окажется наиболее эффективным решением этой проблемы. Эти аргументы убедили президента, и строительные работы по новой дороге начнутся в 2025 году.

Ожидается, что будущий обход Северной Столицы окажет значительное влияние на транспортные потоки из Карелии, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, а также поможет разгрузить региональные и местные дороги в Ленинградской области, что, в свою очередь, улучшит дорожную ситуацию в Петербурге. Кроме того, реализация данного проекта поспособствует развитию прилегающих к трассе территорий.

Следует отметить, что идея «КАД-2» поднималась еще во время строительства первой кольцевой автодороги. В начале 2010-х годов в Минтрансе РФ заявляли о начале работ в 2014 году, планируя завершить проект до 2020 года. Валентина Матвиенко, занимавшая на тот момент пост губернатора города, также подтвердила эти сроки. Тем не менее, проект так и не был реализован, и с тех пор он претерпел значительные изменения. Точная трассировка до сих пор не определена.

Еще два года назад предполагалось, что часть «КАД-2» составит А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо). Однако последние данные свидетельствуют о том, что новая магистраль пройдет немного севернее существующей дороги, по незастроенным территориям. В целом маршрут от действующей кольцевой (на 105-м км КАД, развязка на перекрестке с Гостилицким шоссе) будет следовать в юго-восточном направлении через Гатчинский муниципальный округ к М-11 (Нева) и М-10 (Россия) в районе 672-го км развязки. Далее трасса направится к Всеволожску, минуя Отрадное (около Кузьминского железнодорожного моста), и, обойдя это место с севера, сделает крюк у озера Большое, преодолеет Ржевский полигон и мимо озер Хепояври и Кавголовское завершит свой путь на А-181 (Скандинавия), чуть выше развязки с Верхне-Выборгским шоссе.