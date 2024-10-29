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gotreksson
Geely официально представила обновленные версии своих популярных в России моделей
Компания Geely представила обновленные версии своих популярных моделей: седана Geely Preface и кроссовера Geely Monjaro. Обновления затрагивают внешний вид и технические характеристики, что усиливает конкурентные позиции моделей.

27 октября 2024 года компания Geely провела официальную презентацию обновленных версий своих востребованных моделей на китайском рынке: седан Xingrui, более известный в России как Geely Preface, и кроссовер Xingyue L, который у нас называется Geely Monjaro. Эти модели получили значительные обновления, затрагивающие как внешний вид, так и технические характеристики, что позволяет им не только оставаться привлекательными для покупателей, но и усиливать свои позиции на конкурентном рынке. Учитывая активности Geely в России, не исключено, что обновленные версии окажутся в продаже и у нас в ближайшем будущем.

Дизайнерские решения: современная классика и оригинальные акценты

Geely всегда гордился своим тщательно продуманным дизайном, и обновленные версии не стали исключением. Geely Preface сохранил свои элегантные линии, но теперь они дополнены современными акцентами. В новой версии можно увидеть многоугольную радиаторную решетку, напоминающую водопад, с вертикальными ламелями, а также расширенную палитру кузовных цветов. В новинках появились матовый серый цвет Yunyan и восточный синий для моделей с двигателем 2.0TD.

Кроссовер Geely Monjaro по-прежнему отличается строгим и мужественным дизайном, высоко ценимым среди любителей кроссоверов. Для этой модели стали доступны новые цвета: базальтово-серый, чернильно-нефритово-черный, серебристый Aurora и устричный белый, а также матовый серый Yunyan. Эти оттенки подчеркивают премиальный статус машины.

Передовые инновации

Компания Geely активно внедряет современные технологии. Как Geely Preface, так и Geely Monjaro получили приличные обновления, касающиеся цифровых систем и комфорта для всех пассажиров.

Модель Geely Preface (Xingrui) оснащена 14,6-дюймовым центральным экраном управления и 12,3-дюймовым цифровым приборным кластером, что делает управление автомобилем простым и интуитивно понятным. Встроенная система FlymeAuto обеспечивает плавную интеграцию со смартфонами и доступ к различным мультимедийным функциям. Одним из ключевых нововведений стал 540-градусный обзор, который значительно упрощает маневрирование в сложных условиях. В топовой комплектации можно найти проекционный дисплей, аудиосистему Infinity с 10 динамиками и системы помощи при смене полосы. Общий уровень ассистентов водителя соответствует категории L2, включая адаптивный круиз-контроль и расширенный набор функциональных опций даже в базовых версиях.

Кроссовер Geely Monjaro (Xingyue L) также может похвастаться впечатляющим набором технологий:

- 25,6-дюймовый AR-HUD проекционный дисплей, выводящий данные на лобовое стекло;

- три дисплея по 12,3 дюйма, размещенные для водителя, на центральной консоли и для переднего пассажира;

- встроенная система Galaxy OS 2.0 с производительным чипом Qualcomm Snapdragon 8155 для эффективной работы мультимедийных систем.

В комплектацию также входит аудиосистема Infinity с 12 динамиками, что подчеркивает высокий уровень комфорта. В базовых версиях Geely Monjaro предусмотрены функции подогрева, вентиляции и массажа передних сидений, обеспечивающие удобство поездок, особенно на длинных дистанциях. Опционально доступны подогревы руля и задних сидений.Не менее важные усовершенствования представляют собой расширенный комплект водительских ассистентов: адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и функции помощи при парковке. Все эти системы делают управление автомобилем более безопасным и комфортным.

Новые двигатели

Одним из значительных обновлений стали силовые агрегаты для Geely Preface и Monjaro. Компания акцентирует внимание на производительности своих автомобилей, что отражено в новых версиях двигателей. Geely Preface (Xingrui) теперь доступен с двумя вариантами двигателей: 1.5T и 2.0T. Версия с 1.5T имеет максимальную мощность 133 кВт (180 л.с.) и крутящий момент в 255 Н*м, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, что обеспечивает экономичное и плавное вождение в городских условиях.

Более мощная версия с двигателем 2.0T значительно улучшена и теперь развивает максимальную мощность в 175 кВт (238 л.с.), что на 48 лошадиных сил больше, чем у предыдущей версии. Крутящий момент увеличен до 350 Н*м. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, этот агрегат обеспечивает уверенное ускорение. Время разгона до 100 км/ч с более мощной конфигурацией составляет всего 6,6 секунды.

Geely Monjaro (Xingyue L) также оснащен 2.0T двигателем, развивающим аналогичную мощность в 175 кВт (238 л.с.) и 350 Н*м крутящего момента. В комбинации с 8-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода от BorgWarner, Monjaro обеспечивает отличную управляемость и высокую проходимость. Особое внимание стоит уделить подвеске с изменяемым демпфированием (CCD), которая настраивается для достижения максимального комфорта и стабильности на любых дорогах, включая сложные участки бездорожья. Более того, в топовой комплектации Monjaro предусмотрена система полного привода BorgWarner шестого поколения, обеспечивающая высокую проходимость и уверенное поведение на любых маршрутах. Активирование заднего моста через многодисковую муфту осуществляется всего за 0,2 секунды.

Конкуренция на рынке: битва за лидерство

Обновленные версии Geely Preface и Monjaro столкнутся с серьезной конкуренцией на китайском рынке. Среди основных соперников седана Preface выделяются Changan UNI-V, Volkswagen Suteng и Lingdu, производимые в Китае.

Changan UNI-V имеет молодежный и спортивный дизайн, привлекающий внимание молодой аудитории, однако по технологиям и мощности он уступает Geely Preface. Volkswagen Sagitar/Suteng, обладая классическими чертами, выступает более прямым конкурентом Geely, но его силовая установка не достигает уровня 2.0T от Geely.

Что касается кроссовера Monjaro, его основными конкурентами являются Changan CS75 PLUS и Toyota RAV4. Changan CS75 PLUS предлагает более молодежный и агрессивный вид, но технологии и опции не могут сравниться с Geely Monjaro. Toyota RAV4, как один из ведущих кроссоверов на рынках, также представляет собой серьезного соперника, но его атмосферный 2.0-литровый двигатель и вариатор явно уступают динамике Geely Monjaro.

Ценовой диапазон и перспективы на российском рынке

Обновленный Geely Preface, представленный в Китае под названием Xingrui, доступен в пяти комплектациях с ценами от 99 700 до 138 700 юаней, что в переводе на российские рубли по текущему курсу составляет от 1 346 000 до 1 873 000 рублей.

Кроссовер Monjaro, известный в Китае как Geely Xingyue L, предлагается в двух версиях, стоимость которых варьируется от 169 700 до 179 700 юаней, что соответствует диапазону от 2 292 000 до 2 426 000 рублей.

Автомобили Geely уже заняли свою нишу на российском рынке, и компания продолжает активно развивать свои позиции. Наиболее актуальный седан Preface предлагается дилерами с двигателем внутреннего сгорания (200 л.с.) и роботизированной коробкой передач по ценам от 3,06 до 3,34 миллиона рублей. Эксперты отмечают положительные стороны силового агрегата, но критикуют тесноту для задних пассажиров и недостаточную шумоизоляцию.

Кроссовер Geely Monjaro пользуется в России особо высоким спросом благодаря удачному сочетанию новых технологий и комфорта. Рекомендованный ценовой диапазон находится в пределах от 3,88 до 4,48 миллиона рублей. Эксперты высоко оценивают платформу, работу подвески и акустический комфорт, а к сочетанию двигателя с автоматической коробкой передач нет серьезных нареканий.

Обновленные версии этих автомобилей, безусловно, имеют потенциал для популярности не только на китайском, но и на российском рынке. Однако их появление в России ожидается только в 2025 году, возможно, с ростом затрат на утилизацию и последующим увеличением цен. На текущий момент планы по локализации производства этих моделей не анонсированы.

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