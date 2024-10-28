Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) – масштабный проект стоимостью 157 миллиардов рублей, поддерживаемый президентом России и инвесторами. Строительство началось в 2022 году, и первый участок протяженностью 16,2 км будет открыт в декабре 2024 года, а вся трасса длиной 45 км – в конце 2025 года. ЮЛА соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе, разгружая МКАД и сократив время в пути до Москвы.

Масштабный строительный проект на сумму 157 миллиардов рублей осуществляется благодаря поддержке президента России и привлечению инвесторов. Первый участок магистрали протяженностью 16,2 км будет открыт уже в декабре 2024 года, а движение по всей трассе длиной 45 км запланировано на конец следующего года. Новая инфраструктура призвана значительно разгрузить МКАД, соединяя скоростную магистраль М-12 «Восток» с Варшавским шоссе и проходя через пять подмосковных округов. Строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) началось летом 2022 года в рамках концессионного соглашения. Трасса будет иметь от четырёх до шести полос, а её высокая стоимость обусловлена сложностью проекта, о чем упомянул губернатор региона Андрей Воробьев. Треть расходов будет покрыта за счет федерального бюджета.

В процессе строительства планируется возвести более 60 различных искусственных сооружений, среди которых 27 путепроводов и 10 мостов. В частности, один из мостов с шестиполосным проездом через реку Москва будет иметь пролет протяженностью 600 метров. Особенностью этого объекта станет 130-метровый русловый пролет, который позволит сохранить свободное судоходство. На сегодняшний день готовность моста превышает 90%. Эта дорога свяжет Лыткарино и Ленинский округ, сократив время в пути между берегами на целый час до всего десяти минут.

Проектом предусмотрено создание десяти транспортных развязок. Для обеспечения безопасности при пересечении автомагистрали дикими животными будут построены два тоннельных экодука, а также один надземный (с остеклением и пандусами у Тураевского шоссе) и четырёх подземных пешеходных перехода. Наиболее сложной задачей в ходе реализации проекта стало пересечение с многочисленными коммуникациями, требовавшими переноса высоковольтных линий электропередач и трубопроводов. В строительстве на данный момент участвует около 2,5 тысяч человек и 700 единиц техники.

Журналист и общественный деятель Андрей Кашкаров отметил, что при расчетной скорости движения до 120 км/ч пропускная способность Южно-Лыткаринской автодороги, строящейся по принципу «безбарьерного проезда», превысит 40 тысяч автомобилей в сутки. Для жителей городов-спутников Москвы этот объект имеет особое значение, поскольку он облегчит транспортные потоки и обеспечит более быстрое передвижения по этой части Подмосковья, включая доступ к аэропортам Домодедово, Внуково и Осташково, а также находящемуся на удалении Жуковскому.Кашкаров также обратил внимание на то, что в Москве до сих пор не решена проблема с пробками на МКАД в часы пик, несмотря на наличие альтернативных маршрутов вокруг города для транзитного транспорта. ЮЛА, интегрированная в Юго-Восточную хорду и Симферопольское шоссе на юге, а также в Северо-Восточную хорду и магистраль М-12 «Восток», сможет перенаправить собой ощутимую часть трафика, примерно 30%.

Кроме того, данная трасса не только снизит нагрузку на кольцевую, но и разгрузит маршруты М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и Каширское шоссе. Она предоставит жителям Московской области возможность использовать два новых въезда в столицу и сократит расстояние между Дзержинским и Лыткарино на 10 км. Более того, планируется активное развитие территории вокруг автомагистрали, включая возведение сотен тысяч квадратных метров складских и логистических помещений. Это создаст новые рабочие места и укрепит экономику региона.

#строительство дорог #президент россии #м-12 «восток» #мкад #варщавское шоссе #ленинский округ #лыткарино #река москва #тураевское шоссе #южно-лыткаринская автодорога
+
Написать комментарий (0)
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
Итоги развития БАМа в сентябре 2024 года
Путин поздравил дорожников и обозначил приоритеты развития дорожной инфраструктуры России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
8
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
11
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
1
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
1
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
9
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
OpenAI скоро представит свою следующую ИИ-модель, которая обещает быть в 100 раз мощнее GPT-4
1
Vivo остаётся ведущим производителем смартфонов в Китае в третьем квартале
+
С iOS 18.2 iPhone и другие устройства Apple автоматически распознают изображения обнаженной натуры
1
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1

Популярные статьи

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
28
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
32
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
8
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
1
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
8
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
05:48
Было бы странно если бы аппарат такой конструкции не имел недостатков.
Тест на прочность Huawei Mate XT выявил ряд уязвимостей
nukemall
05:48
Про "поставили танки вообще без защиты" - забавная дебилия. Даже американские пропагандошки до такого не опускались, они хрюкочут что, мол, "сняли секретную урановую броню", по факту пропагандошками и...
ВС РФ захватили на Покровском направлении очередной танк M1 Abrams производства США
nukemall
05:44
После 1940 года был 1941 когда финны вместе с немцами на СССР полезли. Нам подобное надо? Нам такое нафиг не надо, так что никакого сохранения дуркаинской государственности, только новый федеральный ...
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
tihonov.67
05:43
Заберите себе эту гр-ку ....
Президент Сербии Вучич назвал гением главу Банка России Набиуллину
Kaabar
05:19
Конечно обидно, Россия их предупреждала, уговаривала, но нет, позвонили из США и уговорили их перевести деньги и производство на безопасный счет, развели как бабушку, ввязались в блудняк с хохлами. А ...
Глава немецкого Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложение России о сотрудничестве
Gerr_Lord87
04:59
Автора послушаешь, то возникает ощущение, что комп нужно выкинуть и пересесть на плойку) Хотя это лучше, чем покупать амудную продукцию с кучей проблем, ошибок, низкой производительностью. Поэтому, ...
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
Kaabar
04:59
При этом нарастили у перекупов, но это же уже не российские удобрения, это другое
ЕС сократил закупки удобрений из России на 13%
Kaabar
04:43
Ну вы сейчас договоритесь еще и цены в столовой рыночные установить! Кто ж тогда в депутатах работать будет? Их и так туда калачом не заманишь, всей страной на выборах уговаривают. (Сарказм off)
Mash: депутаты не хотят ездить на Lada Aura из-за задних дверей и риска вспотеть
Алексей Сизиков
04:39
Страшно?))) то то же
Rheinmetall завершил строительство танкового завода на Украине
Alex Z
04:20
ага. если качать только бицепсы, то они и подрастут, но это конечно же другое да? клоун. какие мышцы работают те и деформируются.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем