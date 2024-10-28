Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) – масштабный проект стоимостью 157 миллиардов рублей, поддерживаемый президентом России и инвесторами. Строительство началось в 2022 году, и первый участок протяженностью 16,2 км будет открыт в декабре 2024 года, а вся трасса длиной 45 км – в конце 2025 года. ЮЛА соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе, разгружая МКАД и сократив время в пути до Москвы.

Масштабный строительный проект на сумму 157 миллиардов рублей осуществляется благодаря поддержке президента России и привлечению инвесторов. Первый участок магистрали протяженностью 16,2 км будет открыт уже в декабре 2024 года, а движение по всей трассе длиной 45 км запланировано на конец следующего года. Новая инфраструктура призвана значительно разгрузить МКАД, соединяя скоростную магистраль М-12 «Восток» с Варшавским шоссе и проходя через пять подмосковных округов. Строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) началось летом 2022 года в рамках концессионного соглашения. Трасса будет иметь от четырёх до шести полос, а её высокая стоимость обусловлена сложностью проекта, о чем упомянул губернатор региона Андрей Воробьев. Треть расходов будет покрыта за счет федерального бюджета.

В процессе строительства планируется возвести более 60 различных искусственных сооружений, среди которых 27 путепроводов и 10 мостов. В частности, один из мостов с шестиполосным проездом через реку Москва будет иметь пролет протяженностью 600 метров. Особенностью этого объекта станет 130-метровый русловый пролет, который позволит сохранить свободное судоходство. На сегодняшний день готовность моста превышает 90%. Эта дорога свяжет Лыткарино и Ленинский округ, сократив время в пути между берегами на целый час до всего десяти минут.

Проектом предусмотрено создание десяти транспортных развязок. Для обеспечения безопасности при пересечении автомагистрали дикими животными будут построены два тоннельных экодука, а также один надземный (с остеклением и пандусами у Тураевского шоссе) и четырёх подземных пешеходных перехода. Наиболее сложной задачей в ходе реализации проекта стало пересечение с многочисленными коммуникациями, требовавшими переноса высоковольтных линий электропередач и трубопроводов. В строительстве на данный момент участвует около 2,5 тысяч человек и 700 единиц техники.

Журналист и общественный деятель Андрей Кашкаров отметил, что при расчетной скорости движения до 120 км/ч пропускная способность Южно-Лыткаринской автодороги, строящейся по принципу «безбарьерного проезда», превысит 40 тысяч автомобилей в сутки. Для жителей городов-спутников Москвы этот объект имеет особое значение, поскольку он облегчит транспортные потоки и обеспечит более быстрое передвижения по этой части Подмосковья, включая доступ к аэропортам Домодедово, Внуково и Осташково, а также находящемуся на удалении Жуковскому. Кашкаров также обратил внимание на то, что в Москве до сих пор не решена проблема с пробками на МКАД в часы пик, несмотря на наличие альтернативных маршрутов вокруг города для транзитного транспорта. ЮЛА, интегрированная в Юго-Восточную хорду и Симферопольское шоссе на юге, а также в Северо-Восточную хорду и магистраль М-12 «Восток», сможет перенаправить собой ощутимую часть трафика, примерно 30%.

Кроме того, данная трасса не только снизит нагрузку на кольцевую, но и разгрузит маршруты М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и Каширское шоссе. Она предоставит жителям Московской области возможность использовать два новых въезда в столицу и сократит расстояние между Дзержинским и Лыткарино на 10 км. Более того, планируется активное развитие территории вокруг автомагистрали, включая возведение сотен тысяч квадратных метров складских и логистических помещений. Это создаст новые рабочие места и укрепит экономику региона.