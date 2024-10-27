Если Lada Vesta не привлекает, что же тогда выбрать? Сегодня в ценовом сегменте около двух миллионов рублей найти подходящий седан может показаться непростой задачей. Классику вроде Рио, Солярисов, Поло и Рапидов на нашем рынке уже не найти, и непонятно, что может их заменить. Тем не менее, варианты все же существуют. Рекомендуем обратить внимание на «китайский Polo» — Jetta VA3, уже знакомый седан Omoda S5 или относительно новый Geely Emgrand. Итак, как выбрать лучший из них.

Omoda S5

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Omoda S5 оказался единственным зарубежным седаном, попавшим в топ-25 самых популярных автомобилей страны по итогам прошлого года. Он занял достойное место благодаря хорошему оснащению и доступной цене. Этот автомобиль уже довольно заметен на наших дорогах, участвуя в привычном потоке вместе с Рио и Солярисами. Тем не менее, Omoda не выделяется ни особенной конструкцией, ни запоминающимся дизайном. Основанная на старой платформе M1X, она была разработана еще в середине 2000-х. Первые модели мало скрывали свое происхождение — например, надписи Arrizo можно было заметить на фонарях и в отделке интерьера. Однако машины нового модельного года стали более «чистыми» в этом плане, претерпевая некоторые изменения.

Geely Emgrand

Geely Emgrand начал свой путь на рынке Китая всего два года назад. Этот седан отличается более строгим и солидным дизайном, без ярких элементов, как у S5. Под капотом Emgrand скрывается современная модульная платформа BMA, которую концерн использует с 2018 года.

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Jetta VA3

В сравнении с Emgrand и Omoda, Jetta VA3 выглядит довольно скромно. Даже ее фары — галогеновые, что подчеркивает бюджетный дизайн. Несмотря на присутствие хромированных элементов на решетке радиатора, общий вид остается достаточно простым.

Хотя марке Jetta всего пять лет, VA3 построен на старой платформе PQ25, использовавшейся ранее для первого поколения седана Volkswagen Polo, который производился в Калуге с 2010 по 2020 год. Это видно не только по форме кузова, но и по деталям — Jetta VA3 фактически остается тем же Polo/Rapid, с измененными кузовными панелями и увеличенной колесной базой. Однако даже с колесной базой в 2604 миллиметра, Jetta VA3 отстает от соперников на 46 миллиметров, а ее общая длина составляет 4501 мм, что короче Geely и Omoda на 13 и 14 сантиметров соответственно.

Интерьер

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Интерьер Jetta VA3 выглядит проще по сравнению с конкурентами. Здесь присутствует устаревший дизайн, стрелочные приборы с монохромным дисплеем, обычный кондиционер и простенький руль без кнопок и кожаной обивки. Тем не менее, пространство не кажется слишком старомодным. Мультимедийная система без русификации выглядит как что-то инородное, словно была установлена дилером. Хотя наличие Apple CarPlay — несомненный плюс, других полезных функций в VA3 не так уж и много. А два китайских протокола связи со смартфонами в России просто неактуальны.

Интерьер Jetta выполнен в духе Volkswagen, что вызывает ностальгические ассоциации. Тем не менее, некоторые элементы могут потребовать адаптации, например, сенсорная регулировка громкости, иероглифы на дисплее мультимедийной системы и отсутствие микролифта у крышки бардачка. Примечательно, что даже самая дорогая версия Jetta не приспособлена к холодам России — подогрева нет.

Оппоненты могут предложить больше удобств. Например, в актуальной версии Omoda климат-контролем нужно управлять вручную, а элементы обогрева, которые раньше были в топовой комплектации, теперь отсутствуют. В Geely Emgrand же большинство этих функций (за исключением подогрева заднего дивана) предлагаются, но подогрев стекла действует только в зоне дворников. Geely и Omoda имеют более качественные отделочные материалы: на видных местах — мягкий пластик и экокожа, однако дверные карты в основном жесткие. В зеркалах, как и в Jetta, отсутствует подсветка, но панорамной крыши нет ни у одного из автомобилей теста.

Салон Emgrand выглядит современнее: удобный блок однозонного климат-контроля и большой мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay. Но здесь тоже чувствуется экономия. Например, электронная панель приборов — это простенький монохромный дисплей, не позволяющий гибко настраивать информацию. К тому же, кнопки на дверях и шкала режимов трансмиссии не освещаются.

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Omoda же выглядит более солидно. Встроенный экран мультимедийной системы поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Здесь присутствует приличная камера заднего вида (хотя комплекс кругового обзора отсутствует) — аналогично Geely, в то время как Jetta ограничивается только парктрониками.

Недавно более дорогие версии S5 Tech и Ultra предлагали больше опций, включая систему кругового обзора, подогрев задних сидений, руля и ветрового стекла. Однако уже с 2024 года в продаже остались только упрощенные версии Classic, лишенные климат-контроля, но все базовые функции сохранились.

В отличие от Jetta, где нет возможности регулировки руля по вылету, в S5 такая опция присутствует, что делает подстройку под удобное положение менее сложной. Передние сиденья VA3 регулируются только механически, что может не удовлетворить потребности водителей в комфорте. У Geely и Omoda такие функциональные опции отсутствуют, но сиденья в них более удачно спроектированы, а Emgrand в топовой комплектации предлагает электроприводы.

Комфортнее всего сидеть в Emgrand. Он предлагает достаточные диапазоны регулировок и обдуманную эргономику. В S5 высокому водителю может быть сложно найти оптимальное положение, а экран мультимедийной системы расположен слишком далеко. Сиденья у него неплохие, но хотелось бы больше длины подушки и более низкой высоты сиденья — эти параметры важны для дальних поездок.

Задним пассажирам Jetta может показаться слишком аскетичной. На втором ряду нет центрального подлокотника, обогрева, USB-портов и дефлекторов вентиляции. Удивительно, но несмотря на скромную колесную базу, здесь вполне комфортно. За водителем ростом 180 см можно расположиться, даже если кресло опущено максимально низко, и голова не будет упираться в крышу.

Однако это не значит, что другие автомобили более просторные. Omoda предлагает немного больше места для задних пассажиров, кроме того, угол входа на второй ряд удобнее в S5.

Средние по росту пассажиры почувствуют себя комфортно в Omoda, но высоким людям может показаться, что потолок чересчур низкий. Имеющиеся USB-порты и центральный подлокотник немного повышают уровень комфорта.

В Omoda прошлого года отсутствовали дефлекторы для задних пассажиров, но с 2024 года они появились. Тем не менее, даже в самой дорогой версии Geely нет центрального подлокотника сзади, что создает вопрос о жертвовании комфортом ради снижения затрат.

В седанах Omoda и Geely предусмотрены карманы в спинках передних кресел и плафоны освещения, хотя двери всех трех автомобилей не защищают пороги от грязи, что оставляет желать лучшего.

Багажное пространство

Багажник модели Jetta — самый вместительный среди рассмотренных автомобилей, его объем составляет 546 литров, тогда как у Geely это значение равняется 500 литрам, а у Omoda — 482 литрам. С одной стороны, это отличный показатель, но следует учитывать, что у бюджетных автомобилей есть свои нюансы. Например, у Jetta не предусмотрены кнопка открытия крышки с наружной стороны и ручка внутри. Кроме того, корпус среднего ремня безопасности, который расположен в верхней части багажного отсека, занимает дополнительное полезное пространство. Наиболее разочаровывающий момент — это невозможность сложить задние сиденья, так как они крепятся намертво, а между отсеками установлена металлическая перегородка.

Что касается отделки, ни Geely, ни Omoda, ни Jetta не могут похвастаться особым богатством — единственное, что радует, это наличие плафонов освещения. Тем не менее, ни одного крючка или розетки в багажниках не найти. Однако, начиная с 2024 года, S5 стал немного удобнее, получив ручку внутри крышки и сетку для мелочей в багажнике.

На фоне остальных моделей, багажник Omoda выглядит более презентабельно: петли крышки закрыты пластиковыми кожухами, в отличие от других двух моделей. Кроме этого, Эмгранд позволяет открывать крышку бесконтактно при приближении ключа, а задние сиденья у него можно складывать по частям — в отличие от S5, где вся спинка опускается целиком.

К сожалению, ровного пола в багажниках нет ни у одного из автомобилей, однако Geely в этом плане оказалась более предпочтительной. Проём у нее чуть больше, а перепад между отсеками гораздо меньше. Тем не менее, ни одна из моделей не может предложить органайзеры в подполье, а запаски располагаются непосредственно на металле.

Что под капотом

Конструкция моторов моделей весьма проста — это характерная особенность всех трёх автомобилей. В ходовой части они тоже не отличаются особым разнообразием: спереди располагаются стойки Макферсон, а сзади — торсионные балки. Что касается моторов, все они атмосферные, и самым «скромным» является Jetta. В Россию он поставляется только с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра, который развивает 112 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента.

Этот двигатель основан на хорошо известном агрегате 1.6 MPI от Volkswagen. Он работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin, и хотя теоретически можно найти Jetta с механической коробкой, на практике такие автомобили являются редкостью.

Для Эмграндов в России предлагается аналогичный двигатель объёмом 1,5 литра, но мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 152 Н·м. Он может работать как с пятиступенчатой механикой, так и с шестиступенчатым автоматом.

Модель Omoda могла бы иметь серьезные преимущества, если бы сохранялась турбированная версия с двигателем мощностью 147 л.с., но, к сожалению, такие автомобили больше не продаются. На данный момент доступны только версии S5 с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра, развивающим 113 л.с. и 138 Н·м, работающим в паре с вариатором CVT18.

Характеристики ускорения у Omoda составляют 13,2 секунды до 100 км/ч. В городских условиях это почти не ощущается: в плотном трафике до 60–80 км/ч седан ведет себя достойно, однако на высоких скоростях мотор начинает терять выдаваемую мощность. Чтобы добиться какого-либо ускорения, необходимо дожимать газ до конца, но даже при этом динамика не впечатляет. Обороты достигают 4000 об/мин, и мотор начинает издавать громкие звуки, что не придает автомобилю желаемой динамики.

Jetta по динамике немного быстрее — разгон до 100 км/ч занимает 12,5 секунды. В городских условиях силовой установке удается адаптироваться к потоку, но на трассе она теряет уверенность. Даже спортивный режим не улучшает динамику, а лишь заставляет двигатель работать громче. Автоматическая трансмиссия минимизирует монотонные обороты, и ее переключения труднее ощутить.

Geely укладывается в 12,6 секунды, хотя из всей тройки его поведение на дороге кажется наименее бурным. Несмотря на это, отклик на нажатие педали газа и общие настройки трансмиссии выглядят наиболее гармонично, что обеспечивает водителю комфортное передвижение.

Управляемость

Если говорить о топливной экономичности, то Jetta и Omoda потребляют около 8 литров на 100 км в городском цикле, тогда как Emgrand — около 9–10 литров. Этот чуть больший расход можно оправдать отличной управляемостью. Эмгранд имеет ту же архитектуру, что и Geely Coolray — один из самых «живых» кроссоверов на российском рынке. Рулевое управление интуитивно понятное, а отклик на команды быстрый и точный, что делает каждую поездку довольно приятной.

В отличие от Geely, у Omoda рулевое управление, наоборот, слишком легкое и не передает необходимую информацию о взаимодействии колес с дорогой. На прямой машина уверенно держится на дороге, однако недостаток точности и четкости в управлении ощущается.

Jetta также имеет свои особенности: несмотря на легкость руля, его информативность не оставляет желать лучшего. Седан хорошо реагирует на резкие манёвры и уверенно проходит повороты, однако неровности дороги чувствует довольно жестко, что может вызывать дискомфорт у пассажиров.

Настройки подвески подходят для спокойной езды, и все три модели, несмотря на разницу в ощущениях, обеспечивают достаточно комфортное передвижение по российским дорогам.

Цены и комплектации

Geely Emgrand, как наиболее комфортабельный и лучший по совокупности характеристик, является и самым дорогим автомобилем. Начальные цены для модели с механической трансмиссией стартуют от 2 112 990 рублей, а с автоматической — от 2 322 990 рублей. Базовая версия Comfort включает множество опций, таких как фронтальные подушки безопасности, климат-контроль и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Omoda S5 на данный момент предлагается только в одной версии Classic по цене 2 049 000 рублей. Этот вариант имеет достойный комплект оборудования, включая кондиционер и камеру заднего вида.

Jetta начинается с более низкой цены — 1 928 000 рублей за базовую комплектацию Lowline, которая однако возлагает некоторые ограничения на функциональность. За версию с автоматической трансмиссией придется заплатить около 2 013 000 рублей.

Цены на Jetta кажутся разумными, но фактически могут колебаться в зависимости от предложения на рынке. В то время как более привлекательные комплектации Geely и Omoda уже переходят в более высокую ценовую категорию.

Каждый из представленных автомобилей имеет свои сильные и слабые стороны. Выбор будет зависеть от личных предпочтений, наличия бюджетов и требований к комфорту.