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gotreksson
Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до исторического максимума в 21%
Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%, что стало историческим рекордом. Это решение стало реакцией на заморозку международных резервов и панику в финансовом секторе. ЦБ указывает на возможные дальнейшие повышения ставки, несмотря на то, что его прогнозы по инфляции оказываются нереалистичными. Увеличение ставки только усугубляет инфляцию, увеличивая инфляционные ожидания. Целевую инфляцию в 4% перенесли на 2026 год, что выглядит маловероятным при текущей экономической политике.

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 19% до исторического максимума в 21% годовых, что ставит новый рекорд, превысив прежний уровень в 20%, зафиксированный в самом начале специальной военной операции. Это решение стало реакцией на заморозку международных резервов и возникшие панические настроения в финансовом секторе. Более того, Центробанк России снова указывает на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящем заседании.

Причины, приведенные для повышения ставки, звучат довольно расплывчато. Например, утверждается, что "инфляция значительно выше июльского прогноза Банка России". Однако если делать заведомо нереалистичные предсказания, такие последствия становятся практически неизбежными. Центробанк уже неоднократно указывал на целевую инфляцию в 4%, несмотря на то, что для этого не существовало веских оснований, в том числе из-за проводимой им же экономической политики. Действия ЦБ России вместо борьбы с инфляцией лишь усугубляют её рост: увеличение ключевой ставки вызывает подъем инфляции, что в свою очередь приводит к росту инфляционных ожиданий, и, соответственно, к новым повышениям ставки.

На этом фоне в сегодняшнем заявлении Центробанка так же озвучена "сенсация": целевая инфляция в 4% была признана недостижимой к 2025 году и перенесена на 2026 год. С текущей экономической политикой добиться её исполнения, действительно, кажется крайне маловероятным.

Примечательно так же то, что ЦБ прямо заявляет о замедлении российской экономики из-за снижения доступности производственных мощностей. Но как можно ожидать появления новых мощностей, если взять кредит на их строительство можно лишь под астрономическую процентную ставку в 30%.

О проблемах, с которыми сталкивается реальный сектор экономики даже при низких ставках, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Частный бизнес также разделяет его мнение. Например, Алексей Мордашов, основной бенефициар "Северстали", на заседании правления РСПП отметил:

"С текущими ставками компаниям выгоднее заморозить развитие и даже сократить масштаб бизнеса, чем рисковать и продолжать операционную деятельность. В итоге ставка сама становится фактором инфляции, и эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к замедлению экономики. Уровень инфляции в 8–9% не влечет за собой таких серьёзных последствий, как ставка ЦБ на текущих уровнях — её рост тормозит любое развитие".

И это ключевой момент. В нынешних условиях ни один легальный бизнес в реальном секторе экономики, особенно в сфере производства и обрабатывающей промышленности, не сможет обеспечить такую рентабельность, которая позволила бы погасить кредиты по ставкам Центробанка. Действия ЦБ фактически выводят деньги из экономики, запуская их в банковскую систему.

Так не только парализуется промышленность, но и формируется огромный финансовый пузырь: банки испытывают потребность в выплатах по депозитам, однако откуда брать прибыль, если количество желающих брать кредиты под 30% стремительно уменьшается.

Такой курс Центробанка может привести к серьезному финансово-экономическому кризису в России, который может проявиться в ближайшие год-два.

#политика #экономика #промышленность #ростех #ключевая ставка #набиуллина #центробанк россии #инфляция в россии #северсталь #кредирование
4
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Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Экономисты прогнозируют дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ до 22%
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