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Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники

С началом специальной военной операции российский рынок строительной и дорожной техники столкнулся с серьезными изменениями. Западные бренды де-юре покинули нашу страну (хотя фактически ситуация выглядит иначе), в освобожденные ниши стремительно ворвались китайские производители. «А где же наши?» – можете спросить. Наши остаются на рынке, как и прежде, но давайте разберемся по порядку.
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Сегодня в центре нашего внимания окажется ситуация с производством и импортом дорожных катков. За последние пять лет этот сегмент техники наладил свою работу и в значительной мере восстановил объемы, которые наблюдались до кризиса. Напомним, что после событий 2014 года экономика России и рынок строительной техники пережили значительный спад. Так, в 2015 году поставки дорожных катков (с учетом как производства, так и импорта) упали до 760 единиц, что в 4,7 раза меньше показателей успешного 2013 года. С течением времени рынок постепенно начал восстанавливаться.

Интересно, что ни пандемия, ни конфликт не оказали заметного негативного влияния на спрос и предложение в этом сегменте. В 2022 году объем поставок увеличился до рекордных 3543 единиц, однако в 2023 году наблюдалось снижение до 2595 единиц (данные за 2021-2022 годы приведены без учета единичных поставок из Белоруссии). К сожалению, статистических данных за 2024 год пока нет, поэтому сложно сделать выводы о текущих тенденциях. Можно лишь отметить, что объемы производства на российских заводах остались на уровне прошлого года.Важно отметить, что рост российского рынка дорожных катков, который мы наблюдаем в последние годы, стал возможным благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов.

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Что касается отечественного производства, то в постсоветский период доля российских дорожных катков, к сожалению, неизменно сокращалась. Если в 1990-е годы отечественная техника занимала 100% рынка, то к первой половине 2000-х этот показатель упал до 50%, а в 2023 году составил всего 12%. На пике производства в 2008 году российская промышленность произвела 700 катков. К сожалению, в последние годы эти объемы не превышали 250-300 единиц в год. С февраля 2022 года геополитические изменения не сказались на динамике производства отечественных катков: все осталось без изменений.

На сегодняшний день потребности в отечественной технике удовлетворяют два завода – АО «Раскат» и ООО «Завод дорожных машин», расположенные в Рыбинске Ярославской области. «Раскат», основанный в 1931 году, в прошлом был крупнейшим производителем дорожно-уплотнительной техники, а «Завод дорожных машин» начал свою деятельность в 1998 году. Первоначально предприятие занималось ремонтом катков, позже запустило в производство аналоги, ранее выпускавшиеся на «Раскате», а затем разработало собственную линейку техники. До 2001 года аналогичную продукцию выпускал и калининградский завод «Стройдормаш», который в лучшие годы (во времена СССР) производил более 1000 катков в год. В постсоветский период несколько других предприятий пытались наладить выпуск катков, однако эти попытки не привели к значительному успеху.

Сегодня основными потребителями отечественных катков чаще всего становятся небольшие региональные дорожно-строительные организации и государственные структуры.

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Завод «Раскат», который более 90 лет производит дорожно-уплотнительную технику, в свои лучшие годы выпускал более 2000 катков в год. Пик производства пришелся на 2008 год, когда было изготовлено 631 каток. Однако после этого экономические кризисы, переориентация потребителей на импортную технику и банкротство завода в середине 2010-х годов не позволили восстановить прежние объемы. В конце 2017 года между НПО «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») и «Раскатом» было подписано соглашение о сотрудничестве и инвестировании 500 млн рублей. Куратором завода стал Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), также входящий в НПО «Высокоточные комплексы».

В первые три года работы под руководством «Ростеха», объемы производства «Раскат» увеличились в 1,5-2 раза. Так, в 2020 году было выпущено 140 катков. В 2021 году завод был задействован в производстве металлоконструкций для мини-погрузчиков с бортовым поворотом, выпускаемых КЭМЗом, в результате чего производство основной продукции сократилось примерно вдвое. В 2023 году было собрано 56 катков, а в первом полугодии 2024 года – 26. Доля катков «Раскат» на общем рынке (с учетом импорта) составила 2%. В настоящее время завод выпускает 26 моделей дорожных катков с массой от 1,5 до 21 тонны.

«Завод дорожных машин» в конце 2010-х годов достиг объемов производства свыше 200 катков в год, значительно опередив своего конкурента. В 2021 году предприятие выпустило 258 катков, а в первом полугодии 2024 года – 134. Доля катков марки DM в общем объеме рынка в 2023 году составила 10%. Линейка этого производителя включает 16 моделей массой от 1,3 до 16 тонн.

На российском рынке также присутствуют белорусские катки «Амкодор», но в очень небольших объемах. Производством уплотнительной техники занимается завод «Амкодор-Пинск», который в среднем выпускает от 10 до 50 машин в год. Обычно в Россию поставляется не более 10-20 катков ежегодно. Данные о поставках за 2021-2024 годы отсутствуют.

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Зарубежные производители, которые на протяжении более двадцати лет успешно занимают российский рынок дорожно-уплотнительной техники, продолжают демонстрировать значительное влияние в данной области. В 2021 году доля новых импортных катков составила впечатляющие 81%. Интересно отметить, что несмотря на резкий рост цен на доллар и евро, введение утилизационного сбора и другие меры государственной поддержки не смогли ослабить позиции иностранных компаний. После неудачного 2015 года рынок вновь ожил, и в 2021 году количество импортированных катков вернулось к уровню, характерному для "долгих" лет, таких как 2008 и 2013, достигнув 2278 единиц.

До начала специальной военной операции на Украине главную роль на рынке играли западные бренды, чья доля превышала 60% всего импорта новых катков. Первое место безусловно удерживал Hamm, который ежегодно поставлял 300-500 единиц, следом шел Bomag с 200-350 единицами, а также Ammann с 150-300. Регулярно по сотне единиц ввезли Dynapac и Caterpillar, тогда как JCB и Volvo поставляли по несколько десятков катков.С началом февраля 2022 года ситуация на рынке новых импортных катков резко изменилась. В марте того же года поставки от Hamm, Caterpillar, JCB и Volvo полностью прекратились. Тем не менее, машины от Bomag, Ammann и Dynapac продолжали поступать, хотя в меньших объемах. В 2023 году было задекларировано всего 270 катков западного производства, причем среди них оказалась техника не только из Китая и Индии, но и из Германии, Швеции и Чехии. С начала 2022 года китайские бренды уверенно заняли лидирующие позиции, и в 2023 году их доля в сегменте новых импортных катков достигла 87%. В 2022 году количество ввезенных катков увеличилось до рекордных 3140 единиц, что на 27% превышало показали предыдущего года. Однако в 2023 году этот показатель значительно снизился до 2221 единицы, данные по первому полугодию 2024 года еще отсутствуют.

Геополитическая обстановка оказала благоприятное влияние на китайских производителей дорожно-уплотнительной техники, которые почти в два раза увеличили свою долю на рынке. Лидирующие позиции среди производителей заняли известные бренды, освоившие российский рынок за последние два десятилетия в других сегментах строительной и дорожной техники, такие как XCMG, LiuGong, LGCE (ранее известный как SDLG), Shantui и Sany.Наиболее выдающиеся результаты среди китайских производителей за последние три года показала компания XCMG. В 2022 году на российской таможне было зафиксировано 1083 катка этого бренда, в 2023 – 576. LiuGong занимает вторую строчку, поставив в 2022 году 490 катков и 408 в 2023-м. Бренд LGCE (SDLG) показал собой следующие результаты: 152 катка в 2022 году и 440 в 2023-м. Четвертом месте оказался Shantui с объемами поставок в 191 единицу в 2022 году и 174 в 2023-м.

Ранее катки Sany присутствовали в России лишь номинально, однако в 2022 году эта компания поставила 397 катков, а в 2023 году – 107. Среди других китайских брендов стоит отметить SEM, чьи поставки составили 62 единицы в 2022 году и 53 единицы в 2023-м.

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Импорт катков от прочих многочисленных китайских марок незначителен – от нескольких единиц до 50 в год. Так, в 2022 году было задекларировано 172 таких катка, а в 2023 – 193. Интересно, что после замещения западных производителей китайскими, доля новых импортных грунтовых катков возросла с 47% в 2021 году до 57% в 2023-м. В то же время доля асфальтовых дорожных виброкатков снизилась более чем вдвое – с 35% до 16%. Этот вид катков раньше поставляли преимущественно производители из недружественных стран.

Что касается бывших в эксплуатации катков, то их объемы поставок достигали 900-1000 единиц в год во второй половине 2000-х – первой половине 2010-х, составляя 25% всего российского рынка дорожной техники. Введение утилизационного сбора в 2016 году значительно увеличило таможенные пошлины на б/у технику, что привело к резкому снижению импорта. В 2022 году в Россию поступило всего 143 бэушных катка, а в 2023 году – 60 единиц, что не превышает 5% рынка.

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китай volvo дорожная техника рыбинск dynapac hamm ао «раскат» завод дорожных машин катки рынок строительной техники
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