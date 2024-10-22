Бренд Tank объявил о выходе своего флагманского автомобиля на российский рынок. В условиях отсутствия альтернативных моделей Tank 700 имеет все шансы занять заметное место в сегменте премиальных рамных внедорожников. В ходе специальной онлайн-презентации были представлены цены и ключевые характеристики моделей для России. Старт предварительных заказов намечен на вторую половину октября.

Tank 700: флагман бренда

Этот внедорожник дебютировал в Китае ранней весной 2024 года, где доступен исключительно с гибридным приводом. Однако для российского рынка компания решила расширить модельный ряд, предложив версию с традиционным бензиновым двигателем. Такой выбор учитывает предпочтения российских водителей, ценящих надежные бензиновые агрегаты, что также позволило снизить стартовую цену. Tank 700 представляет собой крупный, мощный внедорожник, создающий серьезную конкуренцию таким моделям, как Toyota Land Cruiser 300. Для российского рынка подготовлены два дизайна. Базовая версия отличается классическим внедорожным стилем с короткими свесами, а колесные диски имеют размер 20 дюймов.

Если провести сравнение с Toyota Land Cruiser 300, то параметры автомобилей выглядят следующим образом:

- Длина: 5115 / 5090 мм;

- Ширина: 1980 / 2061 мм;

- Высота: 1920 / 1952 мм;

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- Колесная база: 2850 / 3000 мм;

- Дорожный просвет: 312 / 249 мм.

Модификация Edition One предназначена для тех, кто ценит эксклюзив и спортивный стиль. Эта версия отличается дорогим карбоновым обвесом и увеличенными колесными дисками размером 22 дюйма. Размеры этого варианта (благодаря измененным кузовным элементам) составляют 5110х2122х1986 мм.

Интерьер и комплектация

Интерьер Tank 700 подтверждает его премиальный статус. Несмотря на большие габариты, в этом внедорожнике предусмотрены лишь два ряда сидений, что создает ощущение простора и комфорта. В отделке используются высококачественные материалы, такие как кожа Nappa и деревянные декоративные вставки. На передней панели установлен огромный 16,2-дюймовый сенсорный экран и виртуальная приборная панель размером 12,3 дюйма. Физические элементы управления важными функциями добавляют удобства в эксплуатации.

Технические характеристики и силовые установки

Стандартная версия Tank 700 представляет собой мягкий гибрид на основе бензинового двигателя V6 объемом 2993 см³, который знаком российским водителям по модели Tank 500. Однако в случае с Tank 700 этот двигатель был форсирован до 354 л.с. Кроме того, установка 9-ступенчатого автоматизированного трансмиссионного коробка и полного привода обеспечивают отличную динамику. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 8,8 секунды, что является хорошим показателем для внедорожника такого размера. Средний расход топлива составляет 12,5 л/100 км.

Модификация Edition One комбинирует тот же двигатель с электромотором, в результате чего суммарная мощность составляет 517 л.с., а крутящий момент достигает 800 Нм. Этот агрегат также работает в паре с 9-ступенчатой АКПП. Гибридная система позволяет разгонять автомобиль до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. К тому же, модель может проехать до 90 км на электротяге (по стандарту WLTC), что делает ее более экономичной в условиях городской эксплуатации. Средний расход бензина заявлен на уровне 10,6 л/100 км.

Комплектации Tank 700 для российского рынка и условия продажи

Начальная версия Premium модели Tank 700 предлагается по цене 8 899 000 рублей и уже в базовом оснащении демонстрирует высокий уровень комфорта и технологий, подходящий для премиального сегмента. В число ключевых опций входят:

- отделка салона из высококачественной кожи Наппа;

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- электропривод с регулировкой рулевой колонки по высоте и вылету;

- выдвигающиеся подножки, обеспечивающие удобный вход в автомобиль;

- функция "прозрачный капот", позволяющая водителю лучше видеть дорожные условия впереди, и многое другое.

Кроме того, в стандартную комплектацию входит блокировка заднего межколёсного дифференциала, что делает данный автомобиль отличным выбором для любителей внедорожных приключений.

Следующая комплектация Superior оценивается в 9 599 000 рублей и располагает более продвинутыми функциями. К числу таковых относятся лазерные фары, обеспечивающие превосходное освещение в любых условиях, а также электропривод шторок задних окон для пассажиров второго ряда. Пневматическая подвеска, добавленная в этой версии, существенно улучшает комфорт во время езды по сложным маршрутам, позволяя регулировать клиренс автомобиля в зависимости от состояния дороги, что делает Tank 700 ещё более универсальным.

На вершине линейки стоит версия Edition One с ценником 11 899 000 рублей. Этот внедорожник обладает максимальным уровнем оснащения и уникальным дизайном, выделяющим его среди конкурентов. Среди ярких особенностей – потолок с эффектом "звёздного неба", создающий атмосферу роскоши в салоне.

Сравнение с конкурентами и дополнительные сведения

Tank 700 на российском рынке воспринимается как серьезный конкурент для таких известных моделей, как Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Benz G-Class. По своим размерам и характеристикам он стоит в одном ряду с ними, однако выгодно выделяется более доступной ценой при схожем оснащении. Внедорожные возможности Tank 700 впечатляют благодаря полной рамной конструкции и наличию дифференциалов с блокировкой.

Скоро мы увидим множество хвалебных отзывов, но и критика также не заставит себя ждать, основанная на результатах тестирования. Тем не менее, уже сейчас можно отметить несколько очевидных недостатков.

К примеру, стоит учитывать высокий расход топлива. Даже с новым гибридным вариантом, Tank 700 не может похвастаться экономичностью. Сравнительно с показателями родственной модели Tank 500, который расходует от 10,5 до 20 литров на 100 километров, можно предположить, что более мощная версия покажет результаты хуже.

Тем не менее, гибридная модификация Tank 700 вызывает интерес благодаря своей мощности и экономичности, хотя цена в 11 899 000 рублей может оказаться непосильной для многих покупателей.

Главный недостаток, который стоит упомянуть, – это отсутствие устоявшейся репутации у китайского бренда. Внедорожники таких марок, как Toyota и Mercedes-Benz, безусловно, стоят дороже, но это не является основным препятствием для тех, кто готов рассмотреть покупку автомобиля стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

Для справки: диапазон цен на гибридную версию Tank 700 в Китае варьируется от 428 000 до 700 000 юаней. Это соответствует цене от 5 648 000 до 9 240 000 рублей по текущему курсу. Таким образом, можно сказать, что на родном рынке этот внедорожник также относится к моделям более высокого ценового сегмента.