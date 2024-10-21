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В Подмосковье сдан один из самых долгожданных объектов федеральной автодороги М-5 «Урал»

В Московской области, дали старт движению по новым участкам федеральной трассы М-5 «Урал». Церемония открытия объектов состоялась в рамках XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024», сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.
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Необходимость в данной дороге обсуждалась уже давно. В 2014 году власти обещали открыть движение по новой трассе всего через три года, однако работы так и не начались. В результате, строительные работы стартовали лишь в 2018 году. В январе 2023 года было объявлено о намерении завершить проект раньше срока — до начала 2024 года, но этого не случилось. В итоге, долгожданный запуск обхода поселка Октябрьский на федеральной трассе М-5 «Урал» состоялся 16 октября этого года. На сегодня этот участок магистрали, связывающий столицу России с юго-востоком Подмосковья, переполнен — ежедневно здесь проезжают более 120 тысяч автомобилей. С введением в эксплуатацию восьмиполосной объездной дороги, пропускная способность данного отрезка М-5 увеличится вдвое, а для жителей Люберец, Жуковского, Воскресенска и Раменского время в пути в часы пик сократится примерно на полтора часа. Теперь добраться из Раменского до Москвы можно будет за 30 минут.

Кроме того, новый маршрут позволит вывести транзитный транспорт из населённых пунктов, где в общей сложности проживает почти 40 тысяч человек, что значительно улучшит экологическую и транспортную ситуацию в этой части Подмосковья. Также освободится дорога к международному аэропорту «Жуковский» и Логистическому технопарку «Софьино», а добраться до Коломны, одного из популярных направлений для автопутешествий в Подмосковье, станет легче и быстрее.

Напомним, что на первом этапе, завершённом в 2021 году, был построен новый мост через реку Москва и перенесены все коммуникации. В том же году началось строительство участка автомагистрали с 28-го по 37-й км М-5 «Урал» в обход Островцов и Октябрьского. В январе 2023 года степень готовности проекта достигала 60%, а к началу октября 2024 года — 98%.

В рамках реализации проекта были возведены три развязки, в том числе на пересечении с Островецким шоссе, а также построены восемь искусственных сооружений; установлены наружное освещение, шумозащитные экраны и барьерные ограждения, построены локальные очистные сооружения и надземный пешеходный переход в районе посёлка Мирный.

Не обошлось и без трудностей. Например, из-за санкций пришлось искать замены для некоторых материалов, что сказалось на сроках. Дополнительные сложности возникли из-за слабых грунтов, требовавших установки множества свай для их укрепления. Но, несмотря на все эти трудности, 16 октября 2024 года один из самых ожидаемых объектов на федеральной трассе М-5 «Урал» наконец готов к эксплуатации. До конца этого года запланировано частичное открытие ещё одного знакового объекта — Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которая пройдёт через поселок Октябрьский и свяжет скоростную М-12 «Восток» с Северо-Восточной хордой (Варшавское шоссе). Новая трасса протяжённостью 45 километров разгрузит кольцевую автодорогу и вылетные магистрали. В процессе реализации проекта будет построено 63 искусственных сооружения, включая 27 путепроводов, 10 мостов, 5 пешеходных переходов и 2 экодука для животных. Полная эксплуатация трассы намечена на 2025 год.

Безусловно, открытие объездной дороги в поселке Октябрьский — это не просто завершение строительства, а начало новой эры транспортной инфраструктуры в Подмосковье. Вскоре жители смогут оценить все преимущества новой дороги, а также увидеть положительное влияние на развитие региона в целом.

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москва подмосковье м-5 «урал» люберцы раменское аэропорт жуко́вский воскресенск жуковский островецкое шоссе технопарк «софьино»
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