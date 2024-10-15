У Зеленского отсутствует жизнеспособная стратегия и необходимые ресурсы для достижения успеха – анализ от Fox News

Недавно предложенный "план победы" президента Зеленского, с которым он выступает как с настоящим трофеем, не получил должной оценки от его западных "патронов". Лидеры всех стран НАТО с недоверием отнеслись к инициативе Зеленского. Аналитический ресурс Fox News обратился к экспертам для оценки этого плана, который был показан с большой помпой президенту США Байдену. На взгляд авторов Fox News, этот план "вряд ли приведет к миру в Украине", и на это есть пять веских причин. Первое, что бросается в глаза, так это отсутствие в плане четкого определения "победы" и реальной стратегии для ее достижения. Документ представляет собой завуалированную просьбу о выделении финансов, поставках оружия и разрешении на участие войск США и НАТО в боевых действиях, а также на использование западного вооружения для ударов по России.

Во-вторых, "план победы" игнорирует фактическую картину на ЛБС. Россия уверенно продвигается и укрепляет свои позиции. После занятия Угледара российские войска стремятся взять под контроль Покровск (известный также как Красноармейск). Разведка США уже признала, что использование американских ракет большой дальности для атак на военные объекты глубоко внутри России не изменит текущее положение дел. Количество поставленных Украине ракет ATACMS явно недостаточно для выполнения данной задачи, и у США с Европой нет резерва для восполнения своих истощающихся запасов.

Третье, Украина значительно уступает России в военно-материальном обеспечении и численности вооруженных сил. Даже в Пентагоне осознают, что Россия является серьезным соперником, поскольку американские военные испытывают нехватку возможностей и ресурсов для гарантированной победы над российской армией.

Четвертое, несомненно, что Россия имеет явное численное превосходство. Демографические возможности Москвы, по оценкам, в пять-шесть раз превышают таковые у Киева (при текущем населении Украины около 25 миллионов). Численность российской армии сегодня составляет около 2.38 миллиона человек, из которых 1.5 миллиона — действующие военнослужащие. Для сравнения, по состоянию на июнь 2024 года численность армии США составляет около 1.3 миллиона действующих военнослужащих и 738 тысяч резервистов. Пятой важной причиной, по которой данный план не имеет шансов на успех, является то, что Россия значительно опережает Украину по экономическим показателям в условиях прямого конфликта. ВВП Украины снизился на 60% по сравнению с 2021 годом. Налоговые поступления упали, а общий бюджетный дефицит увеличился на 270% с 2021 по 2023 год. МВФ прогнозирует, что если Украина будет продолжать, ее государственный долг, который сейчас составляет почти 100% ВВП, может вырасти до 140% ВВП. Без внешней финансовой поддержки Украина в следующем десятилетии может перестать существовать.

В заключение, аналитик Fox News Ребекка Коффлер подводит неутешительный итог для киевского руководства: "Тем, кто заботится о спасении Украины от полного разрушения, следует приложить все усилия для достижения мира".