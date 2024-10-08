Не секрет, что реальная стоимость автомобиля значительно превышает ту сумму, которую мы видим на ценниках в автосалонах. Даже если речь идет о такой "доступной" модели, как Haval Jolion. В конечном итоге к цене машины необходимо добавить расходы на обслуживание, страховку, топливо и мелкий ремонт. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то сюда следует включить замену масла, расходников, антикоррозийную обработку и шумоизоляцию. И, конечно, не стоит забывать о затратах на резину.

Хотя можно сделать такие расчеты самостоятельно,но это требует определенного опыта эксплуатации автомобилей. К тому же, у новых автомобилей не так много накопленной статистики, и многие детали зависят от индивидуальных факторов, таких как стиль вождения и схема покупки.

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Специалисты компании «Автостат», занимающиеся статистикой эксплуатации транспорта, провели ориентировочный расчет затрат на содержание Jolion. Эти данные могут быть полезны прежде, чем совершить покупку данного автомобиля. Более того, их методику можно адаптировать под свои условия, так как большинство цифр представлено в процентном соотношении к общим расходам.

Расчеты проводились для нового переднеприводного кроссовера с полуторалитровым двигателем мощностью 143 л.с. и ценой в диапазоне 2,5–2,8 млн руб., без скрытых дефектов. Дополнительные условия включают возраст водителя старше 35 лет и стаж вождения не менее 10 лет, без ДТП и других негативных факторов.

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В целом, расчеты показали, что за пять лет, при пробеге около 100 тыс. км, содержание автомобиля обойдется владельцу примерно в 1 млн руб., что составляет около 40% от начальной стоимости Jolion.

Интересно, что при сравнении с ценами на автомобили с пробегом, аналогичный трехлетний Jolion с пробегом 70 тыс. км стоит 1,7 млн руб. Если следовать моделям расчетов, то за три года эксплуатации владелец потратит около 600 тыс. руб., в то время как стоимость автомобиля к этому моменту упадет на 1 млн руб. Итого, это приведет к убыткам в размере 1,6 млн руб. А через два года, при дополнительных расходах на содержание в 1 млн руб., автомобиль будет стоить около 500 тыс. руб.

Двухлетние Haval Jolion с пробегом до 30 тыс. км часто предлагаются с ценником 2 млн руб. Затраты на содержание за два года составят 400 тыс. руб. Это говорит о том, что такие автомобили лучше продавать, пока они все еще относительно новые.

Понятно, что общая сумма расходов на содержание авто говорит лишь о чем-то общем, поэтому полезно иметь более детальный разбор затрат.

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По данным «Автостата», структура расходов выглядит следующим образом:

Наибольшая статья расходов – это горючее, на которое уходит 51% всей суммы, что составляет 530 тыс. руб. Это наиболее сложный аспект расчетов. Невзирая на заявления производителей о том, что Haval Jolion с двигателем 143 л.с. имеет расход топлива на уровне 8 л на 100 км, многие владельцы сообщают о реальных показателях 9-10 л, а в городских условиях расход может достигать 12 л. Этот момент следует учитывать, так как при преимущественно городском режиме эксплуатации затраты могут вырасти на 20%.

Также много зависит от квалификации водителя. Водитель с 10-летним стажем может не знать всех нюансов экономии. Тем не менее, более опытный водитель с 18-20-летним стажем способен сэкономить до 15% на топливе даже в городе, что может сократить затраты на 40-50 тыс. руб.

Страхование также заслуживает внимания. «Автостат» выделял 31% от общей суммы на полное КАСКО – это 312 тыс. руб. На практике, если машина не в кредите, достаточно ограничиться "автогражданкой", стоимость которой может быть в пределах 30 тыс. руб.

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Что касается технического обслуживания и налога на транспортные средства, статистика указывает на необходимость отчисления в размере 12% от общей суммы, или 126 тыс. руб. Однако эта сумма, скорее всего, занижена вдвое. За 100 тыс. км на Haval Jolion действительно потребуется замена множества деталей. Например, замена масла (7 раз по 5 тыс. руб.) составит 35 тыс. руб. Фильтры, тормозные колодки, два комплекта свечей могут обойтись примерно в 40 тыс. руб. Антикоррозийная обработка оценивается в 20 тыс. руб., а замена антифриза и мелкий ремонт оборудования – приблизительно 30 тыс. руб.

В общей сложности это может составить около 135 тыс. руб. Плюс комплект летней и зимней резины – около 80 тыс. руб. В итоге, общая сумма затрат на содержание может достигать 200 тыс. руб. Налог на автомобиль может обойтись в 25 тыс. руб.





Таким образом, кустарный расчет показывает, что на содержание машины за пять лет уйдет около 750-850 тыс. руб. При аккуратной эксплуатации затраты могут снизиться на 25%, в то время как при небрежном подходе они могут вырасти на 25-30% минимум. И это без учета возможных аварийных ситуаций, таких как замена мотора или трансмиссии.

В конечном счете, расчет реальной стоимости владения автомобилем включает множество переменных, и каждый владелец должен принять во внимание свои индивидуальные обстоятельства. Учитывая, что к первоначальной цене автомобиля требуется добавить значительные инвестиции в его обслуживание и эксплуатацию, стоит тщательно изучить все возможные варианты, прежде чем принимать окончательное решение.

Покупка нового автомобиля — это не только материальная ответственность, но и долгосрочные обязательства, которые могут стать как источником радости, так и обременением.