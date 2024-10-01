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gotreksson
На Дальнем Востоке планируется постройка нескольких АЭС малой мощности
На Востоке России в ближайшие годы планируется строительство двух атомных электростанций малой мощности (АСММ) для решения проблемы энергетического дефицита в Забайкалье, который, по прогнозам, будет нарастать. Потребности региона в электроэнергии к 2027 году возрастут более чем на 400 МВт.

На Востоке России в ближайшее время планируется возвести как минимум две атомные электростанции малой мощности. Эти проекты призваны справиться с растущей проблемой энергетического дефицита в Забайкалье, который, по заявлениям местных властей, будет лишь усугубляться в течение следующих лет. Согласно прогнозам, потребности региона в электроэнергии к 2027 году возрастут более чем на 400 МВт.

На протяжении последних лет рассматривались самые разные варианты решения энергетических проблем, и некоторые представители власти даже говорили о необходимости строительства крупной АЭС поблизости от Читы. Так, в сентябре 2022 года, вскоре после своего назначения, в эфире одного из телеканалов о необходимости такого проекта заявил Алексей Сергейкин, зампредседателя регионального правительства, который осуществляет курирование вопросов ЖКХ. Однако, как отмечают эксперты, проблематично строить крупный энергетический объект в Забайкалье из-за нехватки подходящих водоемов. Существует теоретическая возможность возведения АЭС в районе озера Умыкий, который расположен южнее Краснокаменска, но безопасность этого места вызывает серьезные сомнения. Напомним, что именно в Краснокаменске находится одно из крупнейших в стране уранодобывающих предприятий.

Вместе с тем, атомные станции малой мощности (АСММ) могут стать отличным решением для региона. Как заявил «Росатом», реализация подобного проекта в Забайкалье позволит начать работу только после достижения необходимых соглашений и завершения пилотного проекта — в 2028 году в поселке Усть-Куйга в Якутии будет введён в эксплуатацию первый блок АСММ мощностью 55 МВт с реактором РИТМ-200.

Таким образом, абсолютно новые АСММ в Забайкалье могут появиться не раньше 2033 года. Об этом в 2024 году сообщил депутат Госдумы Юрий Григорьев, ссылаясь на информацию от главы «Росатома» Алексея Лихачева. По его словам, можно ожидать постройки сразу двух станций: одна будет обеспечивать электроэнергией южные районы, а другая — северные территории, такие как поселок Восточный в Амурской области.

В сентябре этого года Забайкальский край подписал соглашение с «Росатомом», которое предполагает активизацию реализации мастер-плана Краснокаменска и совместные усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, внедрению технологий, которые помогают с экономией ресурсов, а также увеличению научных исследований. Однако никаких конкретных анонсов по проекту АСММ пока не сделано.

Важно также отметить, что до конца текущего десятилетия на Харанорской ГРЭС планируется строительство двух новых энергоблоков, которое позволит увеличить мощность станции на 460 МВт и частично решить проблемы энергодефицита в регионе. Тем не менее, потребность в новых генерирующих мощностях будет только увеличиваться, и потому вопрос о строительстве малых АЭС продолжает оставаться крайне актуальным. Власти подчеркивают, что недостаток энергетических объектов является ключевым сдерживающим фактором для развития промышленности в регионе.

#жкх #забайкалье #атомные станции #чита #алексей сергейкин #атомные станции малой мощности #краснокаменск #умыкий #усть-куйга
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