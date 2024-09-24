Конкуренция на российском рынке услуг грузовых автоперевозок в 2024 году значительно возросла. Спрос на тяжёлые грузовики и седельные тягачи непрерывно растёт, и похоже, что именно этот сегмент будет самым востребованным в ближайшие годы. Да, именно так: речь идет не о легковых автомобилях, а о серьезной тяжёлой технике.

Импорт новых машин ведётся полным ходом: ежегодно на рынок поступает несколько десятков тысяч китайских грузовиков. Автогигант Sinotruk со своими моделями Sitrak и Howo нацелен серьёзно потеснить существующих лидеров, таких как КамАЗ, а также запустить производство Уралов в Миассе. На этот быстрорастущий рынок заглядывается и московская группа компаний «Sollers», известная своим производством пикапов, мини-грузовиков и внедорожников, которые составляют около 30% поставок городских фургонов. ПАО «Sollers» представило свой вариант тяжёлого седельного тягача под маркой Sollers TR180 на форуме «Грузовой транспорт и логистика». Однако, к сожалению, на этом презентация и завершилась.

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Остаётся интригующим тот факт, что «Sollers» не раскрыла никаких технических характеристик своего тягача — практически отсутствуют данные о его конструкции, тяговых возможностях и цене. Вопрос о классе, к которому относится TR180, остаётся открытым, и никто не может сказать, сможет ли он составить конкуренцию таким моделям, как Sitrak С9Н, Dongfeng KL или FAW Jiefang J6.

Единственное, на что можно опираться — это информация канала «Автопоток», сообщающая, что одним из прототипов TR180 стал седельный тягач малоизвестного в России китайского производителя Tri-Ring. Хотя канал и характеризует Tri-Ring как небольшую компанию, на самом деле это довольно крупное предприятие, производящее десятки различных моделей седельных тягачей, не говоря уже о легких, средних и специализированных грузовиках. Скорее всего, для TR180 выбрали один из седельных тягачей с полной массой 25 тонн, серия Sitom STQ425. Например, модель Sitom STQ425-8L07Y5S3 имеет формулу 6х4 и способна буксировать полуприцеп весом до 40 тонн. Кабина рассчитана на троих, включает отделение для отдыха водителя. Собственная масса тягача составляет 8,5 тонн, нагрузка на седло — 16,2 тонны.

Ещё одним кандидатом на роль прототипа TR180 может стать STQ4257L08Y6S5 с более мощным дизельным двигателем мощностью 400-430 л.с. и усовершенствованной кабиной.

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Интересно, что среди дизельных версий седельных тягачей есть даже модели, работающие на сжиженном пропан-бутане. В то же время все тягачи компании Tri-Ring соответствуют экологическому стандарту Евро-3, что существенно ограничивает их возможности на рынке Европы и Северной Америки. Вероятно, это и является основной причиной того, почему тягачи Sitom пока не завоевали своей ниши в России. Даже несмотря на свою неприхотливость и выносливость в эксплуатации и относительно низкую цену, без поддержки со стороны отечественных компаний они не могут соперничать с Sitrak или FAW.

Кроме того, модели, которые с успехом эксплуатируются на китайском рынке, не отличаются новизной — хотя и прошли проверку временем. Вряд ли «Sollers» рискнет запустить в производство устаревшие модели. Разве что китайские партнёры могут согласиться продать полноценную линию для сборки седельных тягачей вместе с необходимыми технологиями и оборудованием.

Некоторые эксперты полагают, что «Sollers» возможно использует в качестве прототипа более современную модель от Tri-Ring. Речь идёт о новом грузовом шасси TriRing Group Corporation, которое может послужить основой для создания седельного тягача. Это четырехосная платформа Haolong 8x2. Собственная масса данного шасси составляет 8,5 тонн, а распределение нагрузки по осям делает его подходящим кандидатом на роль тяжёлого седельного тягача.

Интересной особенностью этой модели является применение относительно скромного дизельного двигателя YCK05260-61 мощностью всего 260 л.с. и крутящим моментом 950 Н·м. В паре с дизелем работает десятиступенчатая механическая КПП FAST 10JSD120TB. Этот дизель создан в соответствии с новыми стандартами, предъявляемыми в Китае к тяжёлой технике, и легче на 230 кг по сравнению с более ранними моделями той же мощности. Блок двигателя изготовлен из алюминия, и самое главное — он сертифицирован по стандарту Евро-6. Это позволит тяжёлым седельным тягачам, построенным на базе Haolong 8x2, осуществлять перевозки в регионах с жёсткими экологическими требованиями. Кроме того, разработчики позаботились о повышении комфортности кабины, улучшили торпедо и оснастили приборную панель жидкокристаллическим экраном. На борту установлены камеры обзора и несколько ассистентов, помогающих удерживать машину на полосе при движении под уклон или в подъём. Кроме того, спальное место стало более просторным и теперь включает индивидуальную систему вентиляции и обогрева воздуха.

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В принципе, новое шасси может быть применимо не только для седельного тягача; эта четырехосная платформа пригодна для производства различных типов грузовых автомобилей, контейнеровозов, фургонов и рефрижераторов. Появление этой модели на российском рынке зависит только от её рыночной цены.

Если цена на новое шасси Haolong 8x2 будет конкурентоспособной, это может значительно изменить расклад сил на российском рынке грузовых перевозок. Надежные и современные решения в сочетании с адаптацией к местным условиям могут привлечь внимание как логистических компаний, так и индивидуальных перевозчиков.

Также стоит отметить, что многие компании в сегменте грузоперевозок начинают обращать внимание на надежность и стоимость обслуживания, а не только на первоначальную цену покупки. И модель с современным двигателем и улучшенной системой комфорта может привлекать клиентов именно этой категории.

Кроме того, не стоит забывать о логистических и сервисных услугах, совместно с продажей техники. Чем более развитая сеть сервисного обслуживания и запасных частей у производителя, тем выше вероятность удержания клиентов и формирования лояльной аудитории. «Sollers» имеет возможность внедрить свои собственные сервисные стандарты, что может стать еще одним конкурентным преимуществом.