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5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России

Несмотря на сложности с доступностью новых моделей, корейские автомобили продолжают оставаться популярными благодаря своей надежности, дизайну и доступной цене. Сегодня мы рассматрим несколько моделей, которые все еще доступны на российском рынке, несмотря на необходимость их импорта через третьи руки или заказ из Китая.
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С уходом Hyundai и Kia казалось, что новые модели корейских автомобилей стали недоступны для российского рынка. Эти автомобили всегда славились своей надежностью, неприхотливостью, эстетичным дизайном и, что особенно важно, доступной ценой, поэтому их популярность оставалась на высоком уровне.

Теперь корейские автомобили можно приобрести лишь через третьи руки или заказывать из Китая. Но часто желаемое не оказывается в наличии, и приходится делать предзаказы, что не всегда удобно. Тем не менее, не стоит отчаиваться.

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Итак, давайте вспомним, какие достойные экземпляры корейского автопрома все еще могут порадовать нас на рынке. Ждать не стоит, корейский автопром все еще предоставляет отличные варианты для ценителей качества и стиля. Составим список корейских моделей с ценовым диапазоном до 2,5 миллиона рублей. Первым в нашем обзоре идет Hyundai Mufasa. Для тех, кто когда-либо ездил на ix35, понять, о чем идет речь, не составит труда. Современный Mufasa можно рассматривать как своего рода реинкарнацию старого ix35. У этой модели отсутствует рама; корпус у нее несущий, без полного привода, и её размеры ближе к седанам «В» класса, чем к полноценным кроссоверам. Габариты нового Hyundai составляют 4,47 метра в длину, 1,85 метра в ширину и 1,66 метра в высоту. Однако автомобиль выглядит впечатляюще со всех сторон. Для своих размеров он оснащен достаточно мощным двухлитровым бензиновым мотором, который развивает 160 л.с. и 193 Н*м крутящего момента, не говоря уже о надежной корейской автоматической трансмиссии на шесть ступеней. Производство Hyundai Mufasa налажено в Китае, но на заводе, который был перенесен из Южной Кореи.

Ценовой диапазон на эту модель начинается от 2,4 млн. рублей, но эта сумма подразумевает кредит и выкуп старого автомобиля. Если вы решите приобрести новый Mufasa за наличные, вы заплатите около 3,2 млн. рублей за модель 2024 года. Однако при условии, если вам удастся получить полный пакет скидок, в том числе по специальным акциям, цена может снизиться до 2,36 млн. рублей. Не стоит забывать, что набор дополнительных опций у этого автомобиля вполне сопоставим с предложениями других моделей, особенно с некоторыми «китайцами». Следующим у нас на очереди идет Hyundai Elantra. Неожиданно, но на складах у многих дилеров можно встретить послерестайлинговые автомобили 2023 и даже 2024 годов. Несмотря на необычный процесс сборки, качество Elantra вполне достойное.

Седан с полуторалитровым двигателем на 115 л.с. обычно не вызывает большого интереса у покупателей. Однако немногие знают, что модель в кузове CN7 с атмосферным мотором считается одной из самых надежных в своем классе. В комплектации LUX предусмотрены системы удержания полосы, камеры, парктроники, полный набор подушек безопасности и даже кожаный салон с панорамной крышей. Дилеры за подобный седан просят 2,7-2,8 млн. рублей, но не редки случаи, когда автомобили продаются с ощутительными скидками, достигающими полумиллиона рублей. Далее по списку идет Kia Soul III, который стал настоящим символом третьего поколения модели. На российский рынок этот авто чаще всего поступает из Китая, где компания KIA перенесла свое производство уже восемь лет назад. Китайские автомобили составляют примерно 90% всех продаж Kia Soul, а оставшиеся 10% собираются на калининградском заводе Автотор из оставшихся комплектующих. В последние годы на заводе накопилось множество деталей, поэтому производители постепенно дособирают автомобили по мере поступления недостающих узлов.

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Kia Soul обладает уникальной судьбой, обусловленной своим дизайном. Бывают времена, когда на модель обрушивается волна популярности, и её продажи растут не по дням, а по часам; в другое время интерес к автомобилю падает до минимума. Тем не менее конструкция автомобиля действительно удачная. В настоящее время стоимость Kia Soul в автосалонах колеблется от 2,24 до 2,4 млн. рублей за комплектацию Престиж с двигателем 1,6 л и автоматической коробкой на шесть ступеней. Если вас интересует модель с двухлитровым двигателем (150 л.с.), придется заплатить до 3 млн. рублей, но доступны скидки в размере от 300 до 700 тыс. рублей. Следующий в нашем списке — Kia K3 II. Это переднеприводной седан 2024 года, производящийся исключительно для китайского рынка. В небольших количествах автомобили привозят в Россию официальные дилеры. На Kia K3 II предоставляется двухлетняя дилерская гарантия. 

Под капотом скрыт базовый бензиновый мотор на 1,5 л мощностью 116 л.с., работающий в паре с вариатором. Салон отделан качественными тканями с аккуратной отделкой. Машина оснащена климат-контролем и задними камерами. С легкостью справляясь с городскими улицами, Kia K3 II получает высокие оценки от водителей, ставя ее в ряд лучших вариантов для одного человека. Автомобиль можно назвать современным адаптированным «ВАЗ-2108» — надежным и практичным. Габариты составляют 4,6х1,78х1,45 м, а расход топлива в смешанном цикле всего 5,77 л на 100 км. Замыкает наш обзор Kia Seltos — субкомпактный кроссовер, который по сути является близким аналогом Hyundai Creta, так как обе модели построены на одной платформе. Единственное различие состоит в том, что кузов и база Seltos немного больше, всего на несколько сантиметров.

Цены на Kia Seltos стартуют от 2,5 млн. рублей и могут достигать 3,0 млн. рублей, но обычно автомобили уходят на рынок значительно дешевле, в среднем около 2,4 млн. рублей при условии участия в акциях или программах скидок. 

Изначально Kia Seltos задумывался как автомобиль для оптимистов, с ярким дизайном и уютным интерьерам, наполненным деталями. В течение нескольких лет автомобили собирались на калининградском заводе Автотор. Теперь завод продолжает неспеша собирать оставшиеся автомобили из имеющихся деталей и отправлять их в автосалоны Москвы по предварительным заказам. Двигатель может быть атмосферным — 1,6 л (123 л.с.) или 2,0 л (177 л.с.), как правило в паре с вариатором. Иногда можно встретить модели с механической коробкой передач, хотя такие автомобили становятся настоящей редкостью.

Помимо автомобилей, собранных на Автоторе, также поставляются модели из Китая, которые могут быть дороже за счет дополнительных опций, хотя их двигатели часто уступают аналогам из России — 1,5 л и 115 л.с. Экстерьер может немного варьироваться, что придает каждой машине свою индивидуальность.

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