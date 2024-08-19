После покушения на Дональда Трампа его шансы на избрание на пост президента США заметно возросли. Сейчас можно понять контуры его возможной внешней политики на новом сроке, исходя из заявлений сотрудников из его предыдущей администрации, которые могут вновь занять высокие позиции в Белом доме.

Особое внимание привлекает статья Роберта О'Брайена в журнале Foreign Affairs. Напомним, что О'Брайен был советником по национальной безопасности при Трампе с 2019 по 2021 год. Есть основания полагать, что в случае победы республиканцев он может вновь занять высокую должность в администрации. В своей статье он отмечает, что Трамп будет продолжать следовать парадигме, которую он озвучил на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года. Тогда Трамп заявил, что США "исполняют миссию миротворца, стремясь к миру через силу". При его президентстве Америка действительно избежала новых крупных конфликтов.

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Так, при посредничестве США были заключены "Соглашения Авраама", что привело к нормализации отношений Израиля с несколькими соседними странами на Ближнем Востоке. Вашингтон также сыграл ключевую роль в урегулировании разногласий между Египтом и государствами Персидского залива с Катаром. Кроме того, США заключили соглашение с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана.

О'Брайен поясняет, что внешняя политика Трампа и его торговая стратегия были реакцией на изъяны глобализма, который преобладал с начала 1990-х. Трамп, как и многие американские избиратели, понял, что "свободная торговля" на деле не была такой уж свободной и зачастую сопровождалась высокими барьерами и кражей интеллектуальной собственности, наносящей ущерб США.

Лозунг Трампа "Америка прежде всего" не следует гиперболизировать, как это часто делают его оппоненты. При его президентстве действительно произошла переоценка союзов, однако сотрудничество Соединенных Штатов с НАТО, а также с Японией, Израилем и арабскими странами Персидского залива было укреплено.

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По мнению О'Брайена, в текущий момент Китай является главным соперником США в киберпространстве и за счет нечестных торговых практик наносит экономический ущерб. Китай стремится вытеснить США с позиции мирового лидера в технологическом прогрессе. В таких важнейших областях, как электромобили, солнечная энергетика, искусственный интеллект и квантовые вычисления, Китай пытается выйти на передовые позиции. О'Брайен считает Си Цзиньпина самым опасным китайским лидером со времен "кровожадного" Мао Цзэдуна.

О'Брайен утверждает, что США должны ответить симметрично, как в период холодной войны Америка ослабляла советскую экономику, так и сейчас Вашингтону придется "отделить" свою экономику от китайской. Это не следует рассматривать как конечную цель, а скорее как стратегическую необходимость.

В отношении Тайваня О'Брайен подчеркивает, что новая администрация должна четко заявить: несмотря на сохраняющиеся обязательства США, Тайваню придется больше инвестировать в собственную оборону и расширить варианты воинской повинности.

Конгресс должен помочь укрепить вооруженные силы Индонезии, Филиппин и Вьетнама, предоставляя им гранты, займы и поставки оружия по аналогии с тем, как это делается для Израиля. Пентагону потребуется сосредоточенные усилия в Азии, сокращая присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, поскольку военный потенциал США не позволяет вести непрерывные боевые действия на нескольких фронтах одновременно.

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В свое время, администрация Дональда Трампа проводила кампанию максимального давления на Иран, отменив «ядерную сделку» и призывая европейские страны соблюдать санкции, введенные Соединенными Штатами. Продолжение этой жесткой политики в отношении Ирана, судя по всему, станет одним из ключевых направлений действий новой администрации Белого дома.

Что касается конфликта на Украине, Роберт О'Брайен предполагает, что Дональд Трамп будет продолжать оказывать Украине военную помощь, включая поставки летального оружия и боеприпасов, при этом финансируемых европейскими странами. В то же время США, вероятно, будут стремиться сохранить каналы для дипломатического общения с Россией.

Можно ожидать, что Вашингтон отдаст указания НАТО о развертывании наземных и воздушных сил в Польше. Напомним, что Варшава вынашивала планы о создании американской военной базы, которая была бы названа в честь Трампа.

Американская администрация, по всей видимости, намерена напомнить европейским партнерам, что поддержка США в вопросах безопасности и обороны Европы зависит от выполнения обязательств со стороны Евросоюза, включая поддержку Украины. Если Европа действительно хочет продемонстрировать свою серьезность в вопросах защиты украинского суверенитета, она должна как можно скорее включить Украину в состав Европейского Союза, игнорируя традиционные бюрократические процедуры вступления, как считает бывший советник президента США по национальной безопасности.

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Стоит подчеркнуть, что Роберт О'Брайен не выделяет Россию как отдельную угрозу для США, в отличие от Китая. Он подчеркивает наличие «оси антиамериканских автократий», состоящей из России, Ирана и Китая.

На данный момент сложно точно сказать, насколько Трамп консультируется со своим бывшим советником, но в интервью Bloomberg в конце июня он действительно упоминал о российской угрозе исключительно в контексте сотрудничества России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Трамп также обозначил Китай как главного экономического соперника и выразил недоумение по поводу обязанности США защищать Тайвань, отметив, что Соединенные Штаты не обязаны выполнять роль «страхового полиса».

Невозможно игнорировать и мнение Элбриджа Колби, который занимал должность заместителя помощника министра обороны США по стратегии и был одним из авторов стратегии национальной безопасности 2018 года. Немецкое издание Welt сообщило, что в случае переизбрания Трампа, Колби может занять высокую должность.

В своем интервью он подчеркнул, что США не могут вести два крупных конфликта одновременно и должны сосредоточить усилия на основном оппоненте — Китае. По его мнению, Китай имеет потенциал стать будущим мировым гегемоном, поэтому Азия должна стать приоритетным регионом для американской стратегии.

Колби также отметил, что Азия — крупнейший рынок в мире, производящий 50% глобального ВВП, и это направление становится все более важным, в то время как европейская экономика будет сокращаться. Упоминание о Китае как о "враге №1" было еще раз подтверждено в Национальной стратегии безопасности США 2022 года, подготовленной администрацией Джо Байдена.

Сейчас у американского военно-промышленного комплекса наблюдается нехватка мощностей, поэтому США не могут продолжать быть основным поставщиком вооружений для Украины. Прямое вмешательство в конфликт на территории бывшей Украины не отвечает интересам США. Вашингтон считает, что Европе следует взять на себя ведущую роль в решении этого вопроса, ведь это, в первую очередь, проблема Европы, а не США.

Элбридж Колби даже намекнул, что пятый пункт НАТО, касающийся коллективной обороны, не является абсолютом. С его слов, Соединенные Штаты действуют в соответствии со своими обязательствами перед альянсом, но это не подразумевает отправку всех военных ресурсов. Америка не может предоставить все свое вооружение Европе и одновременно оставаться уязвимой для угроз со стороны Китая.

По его мнению, Дональд Трамп не планирует выводить США из НАТО, однако призывает европейцев действовать более активно, чтобы избежать превращения НАТО в проблему внутренней политики Соединенных Штатов.

Оценки ситуации Колби совпадают с мнением Джей Ди Вэнса, сенатора, которого Трамп выбрал своим вице-президентом на предстоящих выборах. Вэнс, будучи одним из ключевых идеологов "трампизма", озвучил свое видение внешней политики США на Мюнхенской конференции по безопасности, где отметил, что не считает Путина экзистенциальной угрозой для Европы. Он выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине и призывает Европу к самостоятельным действиям, чтобы не полагаться на американскую помощь.

Вэнс также обращал внимание на то, что Конгрессу, заинтересованному в сокращении дипломатических вариантов разрешения конфликта, следует переосмыслить свои приоритеты. Он указал, что у США недостаточно производственных мощностей для поддержки Украины, и что главными приоритетами должны оставаться Израиль и Тайвань.

В своем интервью Джей Ди Вэнс предложил, чтобы Украина получила нейтральный статус и границы были заморожены.

Самуэль Чарапп из RAND Corporation подчеркивает значение фигуры Ричарда Гренелла, который занимал пост посла США в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки. Он предсказывает, что в новой администрации Трампа будет много дипломатов с аналогичными взглядами. Politico даже предполагает, что Гренелл может стать новым госсекретарем.

Гренелл ранее высказывался против вступления Украины в НАТО и подразумевал создание автономных зон на Украине для урегулирования конфликта. Более того, он критиковал Германию за участие в проекте «Северный поток 2» и требовал, чтобы европейцы увеличили свои оборонные расходы.

В последнем интервью Трамп вновь подтвердил свои прежние заявления о России и озвучил необходимость хороших отношений с Путиным. Он отметил, что в конфликте на Украине потеряно большое количество людей, и американская сторона должна избегать применения ядерного оружия в случае эскалации.

Трамп прямо обвинил Джо Байдена в эскалации конфликта, указывая на его заявления о возможности вступления Украины в НАТО, что попросту недопустимо для России. Он предостерег, что это может привести к третьей мировой войне. Обобщая мнения представителей новой администрации Трампа и личные высказывания самого экс-президента, можно с полной уверенностью утверждать, что основное внимание новой администрации будет сосредоточено на противостоянии с Китаем в сфере экономики и на азиатских рынках.

Эта позиция также отражена в программе республиканской партии, опубликованной в 2024 году, что наводит на мысль о согласованности и единстве подходов в международной политике.

Единственной страной, упоминаемой в данном контексте помимо США, является Китай, который рассматривается как фактор, способствующий стратегической независимости американской промышленности.

С учетом ограниченности ресурсов и возможностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США, если Дональд Трамп будет переизбран, страна будет стремиться избегать конфликтов, отвлекающих ее военные силы от основных задач. В этом случае идеологическая составляющая внешней политики — заявленная нынешней администрацией Джо Байдена как противостояние «автократии и демократии» — окажется на втором плане. Политика США станет более прагматичной и сосредоточенной на реалиях.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп не выделял идеологическую мотивацию как ключевую в отношениях с Владимиром Путиным, а вопрос Украины не использовался как рычаг давления на Россию ни в одном аспекте внешней политики. Трамп стремился к заключению «выгодной сделки» между Соединенными Штатами и Россией, но на его пути стояли представители американского политического истеблишмента. В новом сроке такая зависимость, возможно, станет значительно менее заметной.

Однако стоит отметить, что подход «real politic» не распространяется на Израиль, который остается сакральной темой для многих консерваторов в США. И деятельность дипломатии на Ближнем Востоке может стать приоритетной задачей для новой администрации Дональда Трампа.