Проблемы с проведением платежей между Китаем и Россией становятся все более заметными, и это уже вызывает озабоченность не только у государственных властей, но и у частных предпринимателей. Несмотря на успехи отдельных компаний, указывающих на возможность нормального взаимодействия, множественные источники подтверждают, что общая картина остается сложной.

Американские СМИ сообщают, что проблемы с проведением платежей между КНР и Россией продолжают углубляться. Китайские банки выражают опасения по поводу проведения транзакций, включая оплату за российский экспорт.

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Любой предприниматель, которому пока удается совершать финансовые операции с китайскими партнёрами, может утверждать: "Все это выдумки, платежи проходят нормально". Однако, личный опыт нескольких отдельных компаний не может быть представителем общей картины. Так Bloomberg утверждает, что один российский банк разработал интересную схему перевода юаней за китайский импорт. Но в итоге суммарные издержки российских предпринимателей за использование этой схемы составляют около 9% от суммы платежа. Это довольно значительная сумма. В банке, предлагая такую услугу, прекрасно осознавали, что на неё будет спрос. И это подтверждает, что проблемы с платежами действительно существуют. Конечно, можно пользоваться бартером или альтернативными возможностями, либо отправлять средства через цифровые активы, но там присутствуют свои сложности и риски, включая юридические.

Американские СМИ также акцентируют внимание на том, что трудности с платежами связаны с доступом российского бизнеса к юаням. Центральный банк России пытается решить эту проблему, предлагая юаневые свопы. Однако ставки овернайт (на сутки) по таким свопам поднялись выше 20%. Это обременительно дорого. Центральный банк России утроил суточный лимит по таким свопам, но и этого может быть недостаточно.

Согласно имеющимся данным, в августе предприниматели ежедневно запрашивали юани на сумму в 2,8 миллиарда долларов. Это значительно больше, чем требуется для обслуживания внешней торговли — даже если принять за правду утверждение американских СМИ о практически 100%-й доле юаня в торговле между КНР и Россией. Говоря об объёме сделок на сумму в 240 миллиардов долларов, становится очевидно, что это весьма значительные суммы.

Российский бизнес также пытается получать юани через выпуск облигаций. С начала года уже было выпущено таких бумаг на сумму в 28 миллиардов юаней. Центральный банк России тоже участвовал в их покупке, но весьма скромно — всего 3 миллиарда юаней из Фонда национального благосостояния, что составляет 11% от общей величины размещения.

В целом, спрос на юани резко растёт, так как российские резиденты стремятся хранить в них свои деньги, аналогично тому, как ранее они делали это в долларах США. Все это выглядит довольно тягостно. Утверждение о безусловной выгоде слабого рубля для экспортёров и бюджета обращается против самой валюты страны, поскольку участники экономики теряют к ней доверие. Наблюдается отток из рубля в доллар (раньше), а теперь — в юани. Хотя этот отток не носит массовый характер, он не сулит ничего хорошего для экономики страны.

Что касается сложностей в платежах между Россией и КНР, то готовые решения существуют, но по какой-то причине их не внедряют. Так же Россия и Китай имеют долгий опыт взаимосотрудничества, и есть все основания полагать, что совместными усилиями они смогут преодолеть текущие финансовые пробелы.