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Российская строительная отрасль отошла от стандартов советской эпохи к современным решениям

«Независимая газета»: в России набирает ход революция в многоэтажном строительстве – застройщики при возведении домов переходят от применяющихся около 50 лет железобетонных конструкций к алюминиево-стальным.
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В России наблюдается заметная тенденция к революции в области многоэтажного строительства. Огромная строительная индустрия, переживающая изменения, отказывается от материалов, использовавшихся в течение последних пятидесяти лет. Это утверждение стало темой статьи от «Независимой газеты», где под заголовком «Российская стройка уходит в технологический прорыв» обсуждаются новые подходы к строительству. В материале акцентируется внимание на том, что застройщики все чаще выбирают алюминиево-стальные конструкции, вместо традиционных железобетонных. Но действительно ли такие изменения происходят в стране сегодня, и можно ли называть это технологическим прорывом. Эти вопросы журналисты канала "Строительный мир" адресовали экспертам отрасли. Сергей Моторный, директор по развитию компании «Арт-Холдинг Проект», отметил, что изменения в приоритетах в строительстве идут уже давно. Он считает, что степени сравнения технологий, использовавшихся при строительстве панельных домов в советское время, с современными методами не совсем корректны.

Аркадий Астрахан, член Торгово-Промышленной Палаты Восточной Сибири и генеральный директор ООО «ПСЗ», рассказал, что все технологии, используемые при возведении многоквартирных домов, известны уже десятилетиями. Однако в Россию они пришли чуть позже, а предпочтение бетонно-каменным конструкциям было обусловлено тем, что покупатели не готовы были платить за «технологичность».

Согласно мнению эксперта, после того как спрос на простое жилье был удовлетворен, на рынке начали появляться клиенты, для которых, помимо функциональности и надежности, важным стал и эстетический аспект. Таким образом, проектировщики и застройщики начали отвечать на этот запрос новыми, даже если и условно «новыми», технологическими решениями, которые отличались от ранее применявшихся при массовом строительстве.

«Скорее наоборот, я бы говорил не о прорыве, а о зрелости рынка. Большее количество требовательных клиентов уже может позволить себе покупать то, что они ищут, даже если это стоит дороже. Эта тенденция прослеживается и в больших городах, и в регионах, хотя и с некоторым запаздыванием. Например, в Москве и Санкт-Петербурге подобные строительные технологии используются более двадцати лет, тогда как в провинциальных регионах их внедрение началось 5-10 лет назад. Я связываю это с ценами на жилье: до 2015-2018 годов маржа в регионах не позволяла акцентировать внимание на эстетике и архитектуре, но после введения льготной ипотеки и повышения доступности жилья качество девелопмента значительно возросло, что также связано с внедрением так называемых «новых технологий».

Павел Валерьевич Авдеев, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в архитектуре, проектировании и строительстве, считает, что говорить о технологическом прорыве в настоящее время сложно. Он подчеркивает, что скорее происходит развитие существующих технологий производства.

В упомянутой выше статье «Независимой газеты» сообщается о значительном росте применения алюминия в строительстве. Павел Авдеев подтверждает, что в России действительно наблюдается тенденция к использованию данного материала, однако это зависит от региона и его климатических, социальных и экономических условий.

Напомним, что в 2023 году в России было введено в эксплуатацию более 110 миллионов квадратных метров жилья — это абсолютный рекорд. На долю многоквартирных домов пришлись 51,8 миллиона квадратных метров. Такой уровень строительства стал возможен благодаря различным мерам государственной поддержки, направленным на стимуляцию как спроса, так и предложения на рынке жилья.

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Теги

новости экономика строительство архитектура жилье железобетон застройщики многоэтажки алюминиево-стальные конструкции строительный мир
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