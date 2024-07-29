К моменту открытия летних Олимпийских игр во Франции олимпийское движение оказалось в состоянии глубокого идеологического кризиса. И дело здесь не только в скандалах, связанных с отстранением российских спортсменов по политическим причинам, что подрывает основы Международного олимпийского комитета (МОК). Все больше людей задаются вопросом: для чего, собственно, необходимы Олимпийские игры. На 142-й сессии президент МОК Томас Бах с оптимизмом делился новостями о финансовой стабильности олимпийского движения. Однако в реальности на фоне этих сообщений в Олимпийской деревне царит хаос, и атлеты столкнулись с нехваткой продуктов. Делегациям некоторых стран пришлось привозить свои матрасы и кондиционеры, а британские спортсмены вообще предпочли покинуть деревню и организовать свое питание в отдельном доме.

Но организаторы Олимпиады-2024 с гордостью заявляли о строительстве объектов олимпийской инфраструктуры, выполненных по "зеленым технологиям". Как спортсмены воспримут это на деле, их совершенно не волновало — главное, что Париж в этом году будет "самой экологичной" Олимпиадой.

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Однако фактические условия проживания оказались далеки от идеала: номера лишены кондиционеров, кровати атлетов имеют картонное основание, возникают проблемы с водой и едой. В результате спортсмены, у которых есть возможность, выбирают жить и тренироваться за пределами олимпийской деревни, появляясь там лишь на соревнованиях.

Обстановка с экологией ничуть не лучше. Хотя мэр Парижа и министр спорта решились на заплыв в Сене, в Олимпийской деревне до сих пор висят предупреждения о запрете купания в реке. Несмотря на колоссальные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро на очистку, река остается небезопасной, хотя именно там запланированы соревнования по плаванию и триатлону.

Олимпийские игры еще не стартовали, а дзюдоисты уже успели оценить татами, изготовленные из дешевых материалов. Были сделаны попытки устранить проблемы, но полного устранения недостатков так и не произошло. Стефан Номи, глава Федерации дзюдо Франции, пожаловался журналистам, что одной из самых серьезных проблем остается уборка, ведь "пыли столько, что она повсюду, а спортсмены выступают босиком".

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Эти "незначительные недочеты" складываются в длинный список претензий. И это несмотря на то, что официальный бюджет французской Олимпиады составил 8,3 миллиарда евро. Ответ на вопрос, куда ушли эти средства, остается тайной.

Пока в Париже с шумным размахом праздновали открытие Олимпийских игр, на окраинах столицы по-прежнему бродили толпы бездомных и крыс, оставляя ощущение, что жизнь здесь идет своим чередом, как будто Олимпиада их совсем не касается.

Тем временем, толпы зрителей собрались на побережье Сены. Открытие Игр было вверено загадочному мужчине в черном костюме и белой жилетке, с куском материи на голове и черным дуршлагом, который закрывал его лицо. Этот смельчак буквально носился с факелом в руках, напоминающим артиллерийский снаряд, перемещаясь между локациями, как будто это была его единственная цель.

Французская пресса сразу окрестила его «таинственным факелоносцем». Однако поклонники видеоигр мгновенно узнали в нем персонажа из «Кредо ассасина», что, похоже, было частью промокампании к предстоящему релизу новой игры. Спонсоры, похоже, решили, что необходимо бежать именно в дуршлаге, и возражать было нельзя.

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Музыка Леди Гаги, ставшей заметно полнее, звучала во время открытия. Однако место для выступления было выбрано крайне неудачно: мало пространства на ступеньках, и хоть Гага, стоявшая в центре, как-то держалась, один из танцоров с яркой метлой из розовых перьев все же упал. Сразу после Гаги на другом берегу танцевальная труппа неуклюже станцевала канкан, привлекая внимание зрителей. Особенно выделялся афроамериканец в балетной пачке, с очевидными попытками подражать знаменитой Майе Плисецкой.

При этом, на открытии Олимпиады не ощущалось недостатка в гендерном разнообразии. Странные люди бродили повсюду, а представительницы с видимыми мужчинами признаками (как будто в шутку) появлялись из каждого угла, напоминая себя вурдалаками. Наибольшее внимание привлек Нептун с гирляндой на "порочных местах", изрисованный синей краской. Шоумен Филиппа Катерину исполнил необычную песню о том, как «вы все голые».

Что касается французского Филиппа, его исполнение еще не так поразило публику. Но моментально стало тоскливо, когда три эксцентричных персонажа, после легкого прикосновения к друг другу, таинственно подмигнули растерянной публике и удалились за закрытые двери, оставляя зрителей с невольными вопросами о том, что же происходит дальше.

Для интеллигенции был подготовлен особый номер: на фоне Института Франции, Ая Накамура, одетая в золотую мини-юбку, яростно исполнила тверк. Музыкальное сопровождение обеспечивали солдаты Республиканской гвардии, которые стыдливо прятали лица, уткнувшись в свои тромбоны.

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В то время как факелоносец с дуршлагом на голове погрузился во времена Великой Французской революции, напоминая о баррикадах, юных гаврошах и свободе, на экране неожиданно возникла королева Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках. Она появилась в окне бывшей тюрьмы Консьержери. В какой-то момент небо затянули тучи, и ливень обрушился на зрителей. Это вам не отсталая Москва, где дождевые облака разгоняются по необходимости. Во Франции всё должно быть естественно, даже если это разрушит программу мероприятия. В итоге, часть зрителей, не желая мокнуть, разбежались по разным углам. Наверняка гости Макрона тоже мечтали бы оказаться в сухом номере гостиницы, но дипломатический этикет не позволял покинуть церемонию раньше времени.

Зрители могли наблюдать еще одну странность — механическую лошадь, прикрепленную к подводному дрону, с Жанной д'Арк на спине, держащей олимпийский флаг.

Финал состоялся на площади Трокадеро под Эйфелевой башней — действительно живописное место. Ситуацию дополняли воздушные шары с олимпийским огнем и Селин Дион, которая, удивительно, миновала все откровенности. Казалось, что всё идет к хорошему финалу, но Олимпийский флаг был поднят вверх ногами, словно в знак очередного непредсказуемого удара судьбы.