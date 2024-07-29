Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже

Открытие Олимпиады прошло с яркими и странными шоу, включая выступление Леди Гаги и эксцентричных артистов. Республика была представлена в контексте истории, но моментами выглядела абсурдно, что лишь подчеркивало общий хаос. Несмотря на вечерние торжества, на улицах Парижа присутствовали бездомные, что создавало контраст с олимпийским праздником. Финал мероприятия стал символом этой неразберихи, когда Олимпийский флаг был поднят вверх ногами.
[ ] для раздела Блоги
+
+

К моменту открытия летних Олимпийских игр во Франции олимпийское движение оказалось в состоянии глубокого идеологического кризиса. И дело здесь не только в скандалах, связанных с отстранением российских спортсменов по политическим причинам, что подрывает основы Международного олимпийского комитета (МОК). Все больше людей задаются вопросом: для чего, собственно, необходимы Олимпийские игры. На 142-й сессии президент МОК Томас Бах с оптимизмом делился новостями о финансовой стабильности олимпийского движения. Однако в реальности на фоне этих сообщений в Олимпийской деревне царит хаос, и атлеты столкнулись с нехваткой продуктов. Делегациям некоторых стран пришлось привозить свои матрасы и кондиционеры, а британские спортсмены вообще предпочли покинуть деревню и организовать свое питание в отдельном доме.

Но организаторы Олимпиады-2024 с гордостью заявляли о строительстве объектов олимпийской инфраструктуры, выполненных по "зеленым технологиям". Как спортсмены воспримут это на деле, их совершенно не волновало — главное, что Париж в этом году будет "самой экологичной" Олимпиадой.

реклама



Однако фактические условия проживания оказались далеки от идеала: номера лишены кондиционеров, кровати атлетов имеют картонное основание, возникают проблемы с водой и едой. В результате спортсмены, у которых есть возможность, выбирают жить и тренироваться за пределами олимпийской деревни, появляясь там лишь на соревнованиях.

Обстановка с экологией ничуть не лучше. Хотя мэр Парижа и министр спорта решились на заплыв в Сене, в Олимпийской деревне до сих пор висят предупреждения о запрете купания в реке. Несмотря на колоссальные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро на очистку, река остается небезопасной, хотя именно там запланированы соревнования по плаванию и триатлону.

Олимпийские игры еще не стартовали, а дзюдоисты уже успели оценить татами, изготовленные из дешевых материалов. Были сделаны попытки устранить проблемы, но полного устранения недостатков так и не произошло. Стефан Номи, глава Федерации дзюдо Франции, пожаловался журналистам, что одной из самых серьезных проблем остается уборка, ведь "пыли столько, что она повсюду, а спортсмены выступают босиком".

реклама



Эти "незначительные недочеты" складываются в длинный список претензий. И это несмотря на то, что официальный бюджет французской Олимпиады составил 8,3 миллиарда евро. Ответ на вопрос, куда ушли эти средства, остается тайной.

Пока в Париже с шумным размахом праздновали открытие Олимпийских игр, на окраинах столицы по-прежнему бродили толпы бездомных и крыс, оставляя ощущение, что жизнь здесь идет своим чередом, как будто Олимпиада их совсем не касается.

Тем временем, толпы зрителей собрались на побережье Сены. Открытие Игр было вверено загадочному мужчине в черном костюме и белой жилетке, с куском материи на голове и черным дуршлагом, который закрывал его лицо. Этот смельчак буквально носился с факелом в руках, напоминающим артиллерийский снаряд, перемещаясь между локациями, как будто это была его единственная цель.

Французская пресса сразу окрестила его «таинственным факелоносцем». Однако поклонники видеоигр мгновенно узнали в нем персонажа из «Кредо ассасина», что, похоже, было частью промокампании к предстоящему релизу новой игры. Спонсоры, похоже, решили, что необходимо бежать именно в дуршлаге, и возражать было нельзя.

реклама



Музыка Леди Гаги, ставшей заметно полнее, звучала во время открытия. Однако место для выступления было выбрано крайне неудачно: мало пространства на ступеньках, и хоть Гага, стоявшая в центре, как-то держалась, один из танцоров с яркой метлой из розовых перьев все же упал. Сразу после Гаги на другом берегу танцевальная труппа неуклюже станцевала канкан, привлекая внимание зрителей. Особенно выделялся афроамериканец в балетной пачке, с очевидными попытками подражать знаменитой Майе Плисецкой.

При этом, на открытии Олимпиады не ощущалось недостатка в гендерном разнообразии. Странные люди бродили повсюду, а представительницы с видимыми мужчинами признаками (как будто в шутку) появлялись из каждого угла, напоминая себя вурдалаками. Наибольшее внимание привлек Нептун с гирляндой на "порочных местах", изрисованный синей краской. Шоумен Филиппа Катерину исполнил необычную песню о том, как «вы все голые».

Что касается французского Филиппа, его исполнение еще не так поразило публику. Но моментально стало тоскливо, когда три эксцентричных персонажа, после легкого прикосновения к друг другу, таинственно подмигнули растерянной публике и удалились за закрытые двери, оставляя зрителей с невольными вопросами о том, что же происходит дальше.

Для интеллигенции был подготовлен особый номер: на фоне Института Франции, Ая Накамура, одетая в золотую мини-юбку, яростно исполнила тверк. Музыкальное сопровождение обеспечивали солдаты Республиканской гвардии, которые стыдливо прятали лица, уткнувшись в свои тромбоны.

реклама



В то время как факелоносец с дуршлагом на голове погрузился во времена Великой Французской революции, напоминая о баррикадах, юных гаврошах и свободе, на экране неожиданно возникла королева Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках. Она появилась в окне бывшей тюрьмы Консьержери.В какой-то момент небо затянули тучи, и ливень обрушился на зрителей. Это вам не отсталая Москва, где дождевые облака разгоняются по необходимости. Во Франции всё должно быть естественно, даже если это разрушит программу мероприятия. В итоге, часть зрителей, не желая мокнуть, разбежались по разным углам.  Наверняка гости Макрона тоже мечтали бы оказаться в сухом номере гостиницы, но дипломатический этикет не позволял покинуть церемонию раньше времени.

Зрители могли наблюдать еще одну странность — механическую лошадь, прикрепленную к подводному дрону, с Жанной д'Арк на спине, держащей олимпийский флаг.

Финал состоялся на площади Трокадеро под Эйфелевой башней — действительно живописное место. Ситуацию дополняли воздушные шары с олимпийским огнем и Селин Дион, которая, удивительно, миновала все откровенности. Казалось, что всё идет к хорошему финалу, но Олимпийский флаг был поднят вверх ногами, словно в знак очередного непредсказуемого удара судьбы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости спорт париж олимпиада шоу мок леди гага олимпийскиеигры2024 открытие олимпиады селиндиона
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
6
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
1
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
18
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
9
Apple стала шестой по объёму поставок смартфонов в Китае
1
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
42
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Утечка по Samsung Galaxy A06: рендеры и ключевые характеристики
+
Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
+
Wizards of the Coast планирует выпускать 1-2 видеоигры в год до 2026 года
+

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
239
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Windows XP в 2024 году - Часть 3
9
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
2
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
56
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
22
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
61
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
07:39
Ух, от души набросил красным.
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
inchaos75
07:34
Очередной приступ а-ля "Сахар кончился", "Гречка пропала" теперь на ютуб перешел. Все ломанулись качать на диски, чтоб через год стереть нафиг.
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Александр Ломакин
07:31
Эпотаж или попытка поднять сроос на хдд, которые по цене потяжелели вдвое? Корсар 120 отслужил более 10 лет с 98% и был продан со старым компом.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Денис Попов
07:26
у амд тоже проблем хватает. на r7 5800x стоит pbo curves включить и начинаются вылеты, у меня они проявляются только в gta v и cubase, в других играх и программах все отлично, не удивлюсь, что многие,...
Игры начали выводить сообщения о наличии в ПК проблемных процессоров Intel
FelsheR-BANz
07:20
До сих пор сидящие на разогнанных 1000+Мггц линфилдах да сандиках не понимают этот набор букв.
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
lighteon
07:19
Удивительно, что японцы еще аниме по киберпанку не выпустили. Или уже все таки есть?)
Аниме о геймерах: виды, особенности, проблемы и перспективы
century84
07:16
Опять главный пункт капитуляция РФ?
Зеленский анонсировал разработку мирного плана после консультаций с Западом
FelsheR-BANz
07:15
"Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями" И тем самым спонсировать нато в войне против России? Спасибо - ни для того против нас санкции вводили, чтобы еще унижаться покупая.) На торре...
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
si-cat
06:55
Ну В-21 25 лет разрабатывают - и испытания до сих пор не завершены, так что никакого "ставят в серию" пока нет - собранные 8 самолетов лишь испытательный кейс 🤣 "..США же планирует к этому времени вы...
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
Шнур
06:39
У меня есть 14900kf, ничего не ограничивал, не разгонял, и ... работает. П.С. зачем ты его сразу ограничил? Может приукрашиваешь?
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем