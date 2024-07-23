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«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому

Недавно Борис Джонсон заявил, что Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Украине, отметив его силу и решимость в этом вопросе.
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Недавно Борис Джонсон, открыто заявил, что Трамп знает, как завершить текущий конфликт.

Он отметил:

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«После обсуждения с Дональдом Трампом на этой неделе я уверен, что у него будет достаточно силы и решимости, чтобы всё исправить, спасти Украину и остановить конфликт. Трамп понимает, что поражение Украины будет огромным ударом для Америки. России придется отступить к границам, существовавшим до начала СВО в 2022 году. Кроме того, чтобы избежать дальнейших конфликтов, остальную часть Украины следует признать свободной страной, способной вступить в ЕС и НАТО. Что же получит Москва взамен? Например, можно ввести дополнительные меры защиты для русскоязычного населения на Украине. В прошлый раз, когда Трамп был в Белом доме, появлялся шанс для глобального сближения с Россией, а с Путиным можно было бы вернуться к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером «Большой восьмерки» и даже НАТО». 

Таким образом, Джонсон фактически обозначил основные пункты плана, который, скорее всего, предложит Трамп. Суть его в том, что Россия сохраняет контроль над территориями на начало 2022 года (включая Крым), в то время как Украина получает возможность вступить в ЕС и НАТО. Москве будут предложены новые гарантии и возможность создать свой макрорегион.

С другой стороны, существует и «план Путина», озвученный в июне, в соответствии с которым украинские войска будут выведены с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина получит зафиксированный нейтральный статус, ей запрещено вступать в НАТО, а также накладываются ограничения на численность и оснащение ее вооруженных сил. Санкции Запада в отношении России будут сняты.

Предложения этих планов прямо противоположны, и вряд ли удастся найти компромисс. В настоящий момент так и обстоят дела. Наиболее значимый пункт в «плане Путина» заключается в том, что предложения России изначально неприемлемы для Запада и Украины, как и сформулированный Джонсоном «план Трампа». Каждая из сторон остается при своем, не желая уступать, что усложняет любую возможность мирного разрешения конфликта.  Нетрудно представить, как Дональд Трамп будет настаивать на принятии своего плана обеими сторонами конфликта — Москвой и Киевом. Во-первых, он может заявить России о значительном увеличении поставок оружия на Украину. Другие страны НАТО тоже поддержат это решение, за исключением нескольких. Украинским вооружённым силам уже могут официально быть направлены военные советники, которые, хотя и не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, будут способствовать политической эскалации конфликта и расширению так называемого «окна Овертона».


С другой стороны, если Зеленский откажется от переговоров, Трамп может пригрозить лишением Украины военной и финансовой помощи. Вероятно, это приведет к заметному сокращению поставок. Зеленский, в свою очередь, уже начал выражать своё недовольство, сообщая о существенных потерях ВСУ и о том, что не все территориальные потери удастся восстановить военным путем. После разговора с Трампом его настроение явно ухудшилось.

Однако для более глубокого понимания сложившейся ситуации важно осознать стратегическую цель Вашингтона. Год назад глобалисты потерпели поражение, и власть в США перешла к так называемым «акционерам», которые отделились от глобалистов-банкиров и контролируют крупнейшие инвестиционные фонды. В отличие от глобалистов, эти «акционеры» менее идеологизированы и используют леволиберальные идеи лишь как инструмент. Они осознают, что эпоха глобального доминирования США закончилась, и, чтобы не упустить время, необходимо ускоренно создавать американский макрорегион на основе AUKUS, в рамках которого Европа будет занимать подчиненное положение.

Трамп еще во время своего президентства понимал это направление. Многие обвиняли его в изоляционизме, хотя на самом деле этот подход подразумевал создание макрорегиона. Тогда у Трампа не вышло добиться своих целей, и глобалисты свергли его; в противном случае США потеряли бы значительно больше геополитических и экономических ресурсов.

Тем не менее, нынешняя ситуация складывается не самым лучшим образом. Государственники во главе с Трампом могут сформировать ситуативный союз с «акционерами» для создания американского макрорегиона. Если этого не произойдет, проиграют все. Судя по всему, процесс идет именно в этом направлении. К тому же неожиданно активизировался Борис Джонсон, представляющий интересы «британцев» — оставшейся элиты бывшей Британской империи. Эти «британцы», которых недавно сместили «акционеры» (лейбористы, являющиеся их проектом), стремятся выторговать себе достойное место в американском (англосаксонском) макрорегионе, предлагая свои обширные сетевые ресурсы в ключевых регионах мира — от Турции до Индии.

«Акционеры» полагают, что война в Европе является выгодной для строительства американского макрорегиона, поскольку продолжает процесс колонизации ЕС.


Однако государственники (Трамп) считают, что США расходуют слишком много ресурсов — военных, финансовых и управленческих — на поддержку Киева. Гораздо важнее сосредоточить эти ресурсы на Юго-Восточной Азии (в Японии, Южной Корее, Тайване), готовясь к потенциальному конфликту с китайским макрорегионом в 2030-е годы.

При этом «план Трампа», который озвучил Джонсон, очевидно, не является окончательным. Американская сторона может изменить свои переговорные позиции и пойти на уступки, как минимум предполагая заморозку текущей линии. Проблема в том, что длительное существование украинской государственности в любом её проявлении не может устроить Россию и представляет собой серьезные стратегические риски. Поэтому переговоры неизбежно начнутся. Они будут долгими и изнурительными, компромисс вряд ли будет достигнут, и в итоге мы можем увидеть новый виток эскалации.

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