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Ликвидность у банков в России падает — ЦБ РФ настаивает на сохранении жесткого курса
В мае уровень рублевой ликвидности снизился на 600 миллиардов рублей, что составляет 20,7 триллиона рублей.

В мае текущий объем рублевой ликвидности у российских банков снизился на 600 миллиардов рублей, составив 20,7 триллиона рублей. Это значительное падение на 2,9% за месяц. Теперь банки могут покрыть лишь 22,3% средств клиентов, что на 0,5% меньше, чем месяц назад. Для достижения необходимого уровня банковскому сектору требуется дополнительно 3 триллиона рублей.

Сначала может показаться, что причина этого — в расширении кредитования со стороны банков. Однако в мае корпоративный портфель банков, увеличился на 1,3 триллиона рублей, но все же оказался меньше необходимого уровня ликвидности в 3 триллиона рублей. Так что проблема не в увеличении кредитования.

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Следует обратить внимание на снижение средств юридических лиц: в мае уменьшилось на 1,3 триллиона рублей. То есть компании берут кредиты, но одновременно снимают средства со счетов.

Отток средств юридических лиц связан с высокой ставкой Центрального банка России, из-за которой бизнесу приходится все больше оперировать своими собственными средствами для поддержания инвестиционной активности. Им недостаточно кредитов. Пока Центральный банк РФ обсуждает "потолок" свободных мощностей, бизнес продолжает развиваться, но все больше основывается на своих ресурсах.

Если ключевая ставка Центрального банка РФ будет повышена снова, отток средств со счетов корпораций увеличится. И хотя прирост средств физических лиц в мае увеличился, необходимо рассматривать общую структуру финансирования банков: средства юридических лиц составляют 54,6 триллиона рублей, средства физических лиц — 49,2 триллиона рублей. Большая часть пассивов российских банков обусловлена средствами компаний, которые уменьшаются, так как бизнес вынужден извлекать свои "заначки" для выживания.

Эти цифры могут со временем сравняться, и банки будут более зависеть от привлеченных средств в форме депозитов физических лиц. Однако, если не удастся сдержать инфляцию, физические лица начнут тратить свои накопления.

Экономика способна поглотить больше кредитов, чем сейчас. Опережающий текущий рост ВВП темп кредитования бизнеса созидает благоприятные условия для дальнейшего экономического роста. Замедление темпов кредитования начинает не только влиять на замедление экономического роста, но и на сокращение финансовой "подушки безопасности" для бизнеса и последующим сокращением для населения. Уменьшение инвестиционной активности одних компаний цепной реакцией ведет к замедлению этой активности у других предприятий, что окончательно приводит к спаду экономического роста и повышению цен, то есть к стагфляции. 

По текущим экономическим условиям невозможно бороться с инфляцией путем повышения ключевой ставки, но Центральный банк РФ настаивает на необходимости сохранения жесткого курса денежно-кредитной политики. Это означает, что банки будут продолжать бороться с дефицитом рублей и по мере возможности увеличивать привлеченные средства, особенно от физических лиц. Однако же, возможно, потребуется пересмотреть текущую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост и снизить риски стагфляции.

#новости #экономика #инвестиции #рубль #инфляция #центробанк #стагфляция #денежно-кредитная политика #кредитование #ликвидность
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