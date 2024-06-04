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После шестилетнего простоя возобновилось строительство самого высокого здания в мире

Newsweek: после нескольких лет простоя на этой неделе в Саудовской Аравии возобновилось строительство Jeddah Tower, которая должна стать самым высоким зданием в мире.
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После шестилетнего перерыва в строительстве самого высокого здания в мире, проект, который вскоре достигнет высоты в 1 км, возобновился. До недавнего времени многие сомневались, сможет ли эта амбициозная задумка завершиться, и Jeddah Tower займет первое место среди небоскребов, опередив более чем на 170 метров нынешнего рекордсмена — башню Burj Khalifa (828 м) в Дубае (ОАЭ) нынешнего рекордсмена с 2010 года.

В последнее время Саудовская Аравия начала воплощать нескольких мега-проектов одновременно, которые поражают своими масштабами. На этом фоне долгострой в районе Джедды немного исказил общий облик. Тем не менее, учитывая огромные инвестиции в эти новые инициативы, возобновление работ на побережье Красного моря выглядело весьма оправданным и логичным шагом. Строительство этого сооружения началось в 2013 году. Проект разработала американская компания Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, и их представители в конце мая 2024 года подтвердили возвращение строителей на площадку. В соответствии с информацией из издания Newsweek, архитекторы планируют завершить проект к концу текущего десятилетия.

Первых посетителей новый комплекс должен был принять через семь лет, однако строительство небоскреба было приостановлено на высоте 252 метра в 2018 году. К тому времени, когда проект был приостановлен в 2016 году, башня была построена на высоту 245 метров. За следующие два года высоту увеличили всего на 7 метров, после чего рабочие покинули стройку.

В те годы строительство сопровождали различные трудности, или лучше сказать, скандалы, включая арест главного инвестора проекта и племянника короля Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда на основании решения Антикоррупционного комитета страны. После трех месяцев содержания под стражей и урегулирования финансовых вопросов в январе 2018 года он был освобожден.

С тех пор вокруг Jeddah Tower ходили самые разнообразные слухи. Несколько раз было объявлено о скором возобновлении работ, но на деле это произошло лишь в мае текущего года. Теперь, на фоне общего строительного бума в Саудовской Аравии, мало кто сомневается в успешном завершении этого крупного строительного проекта.

Будущая башня станет центральным элементом нового экономического района. В здании общей площадью 530 тыс. кв. м будут размещены офисы, гостиница, жилые комплексы, различные торгово-развлекательные объекты, а также самая высокая в мире обсерватория.

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Теги

новости строительство саудовская аравия рекорд дубай небоскреб стройка burj khalifa рекорд высоты jeddah tower
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