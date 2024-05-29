Осенью 2023 года стартовала масштабная стройка на границе двух территориальных образований. Этот амбициозный проект был запущен через год после подписания соответствующего соглашения, быстрый темп работ позволил сократить сроки, и теперь объект будет сдан уже к концу текущего года, раньше запланированного срока в 2025 году. Речь идет о строительстве одного из крупнейших заводов в России по производству растительного масла. Завод возводится в Новосибирской области на территории Мичуринского сельского совета. После церемонии закладки первого камня губернатором региона Андреем Травниковым прошло ровно восемь месяцев, и сейчас степень готовности проекта уже составляет 50%. Основная часть оборудования уже доставлена на место, об этом сообщили местные СМИ.
На площади в 40 га будут построены производственные цеха, где ежегодно будут перерабатывать 450 тыс. тонн семян льна и рапса, а также различные объекты, такие как пункт приема сырья, склады, административный комплекс, крытая теплая парковка и другие объекты. Инициаторы проекта, ООО «Маслов», обещают создать на предприятии комфортные условия для 250 сотрудников, предусмотрена большая столовая с бесплатным питанием и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Общие инвестиции в проект превышают 5 млрд рублей, а ожидаемый доход для местных бюджетов за первые пять лет работы предприятия составит не менее 1,3 млрд рублей в виде налогов. Новосибирская область уже сегодня является одним из ведущих регионов по выпуску продукции агропромышленного комплекса, что делает этот проект еще более значимым. Помимо этого, в Маслянинском районе также строится молокоперерабатывающий завод на сумму 25 млрд рублей, что является еще одним важным шагом в развитии региона. Несмотря на задержки в реализации проекта, оборудование для завода уже приобретено, и сдача объекта запланирована на начало 2025 года.
Так же в марте 2024 года в Толмачево было запущено одно из крупнейших в Сибири предприятий по переработке сырого молока. Завод имеет мощность 14,6 тыс. тонн в год, процессы на предприятии автоматизированы на 80%, и 96% используемого оборудования произведено в России.