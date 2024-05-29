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gotreksson
В Новосибирской области строят новый крупный завод по переработке льна и рапса
Производственный комплекс по переработке масличных культур — льна и рапса — возводят в Искитимском районе. Это будет один из крупнейших заводов по производству масла от Урала до Дальнего Востока. Ввести в эксплуатацию планировали в 2025 году, но темпы и масштабы строительных работ увеличили, сдать объект намерены к концу 2024 года.

Осенью 2023 года стартовала масштабная стройка на границе двух территориальных образований. Этот амбициозный проект был запущен через год после подписания соответствующего соглашения, быстрый темп работ позволил сократить сроки, и теперь объект будет сдан уже к концу текущего года, раньше запланированного срока в 2025 году. Речь идет о строительстве одного из крупнейших заводов в России по производству растительного масла. Завод возводится в Новосибирской области на территории Мичуринского сельского совета. После церемонии закладки первого камня губернатором региона Андреем Травниковым прошло ровно восемь месяцев, и сейчас степень готовности проекта уже составляет 50%. Основная часть оборудования уже доставлена на место, об этом сообщили местные СМИ.

На площади в 40 га будут построены производственные цеха, где ежегодно будут перерабатывать 450 тыс. тонн семян льна и рапса, а также различные объекты, такие как пункт приема сырья, склады, административный комплекс, крытая теплая парковка и другие объекты. Инициаторы проекта, ООО «Маслов», обещают создать на предприятии комфортные условия для 250 сотрудников, предусмотрена большая столовая с бесплатным питанием и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Общие инвестиции в проект превышают 5 млрд рублей, а ожидаемый доход для местных бюджетов за первые пять лет работы предприятия составит не менее 1,3 млрд рублей в виде налогов. Новосибирская область уже сегодня является одним из ведущих регионов по выпуску продукции агропромышленного комплекса, что делает этот проект еще более значимым. Помимо этого, в Маслянинском районе также строится молокоперерабатывающий завод на сумму 25 млрд рублей, что является еще одним важным шагом в развитии региона. Несмотря на задержки в реализации проекта, оборудование для завода уже приобретено, и сдача объекта запланирована на начало 2025 года.
Так же в марте 2024 года в Толмачево было запущено одно из крупнейших в Сибири предприятий по переработке сырого молока. Завод имеет мощность 14,6 тыс. тонн в год, процессы на предприятии автоматизированы на 80%, и 96% используемого оборудования произведено в России.

#новости
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