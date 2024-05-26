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gotreksson
Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
Мировой рынок сжиженного природного газа ожидает рекордного дефицита поставок грядущей зимой, и игроки спешат зарезервировать поставки этого топлива.

Глобальный рынок сжиженного природного газа резко изменил свою динамику, перейдя от одной крайности к другой. Вместо ожидаемого избытка стало ясно, что всему миру угрожает серьезный дефицит.

СПГ (сжиженный природный газ) - это форма природного газа, которая была охлаждена до очень низких температур, превращаясь в жидкость. Основным преимуществом СПГ является его высокая энергетическая плотность, то есть в жидком состоянии природный газ содержит больше энергии, чем в газообразной форме. Благодаря этой характеристике СПГ становится очень эффективным и удобным видом топлива. Обозреватель Bloomberg Стивен Стапжински отмечает, что «гайки на мировом рынке СПГ начали затягиваться сильно и постепенно».

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В то время как в Аргентине требуется больше СПГ из-за необычно холодной погоды для этого сезона, страна испытывает недостаток топлива от своего основного поставщика, Боливии. Чтобы попытаться справиться с дефицитом, они обращаются к месторождению Vaca Muerte, надеясь на лучшее. Тем не менее Буэнос-Айресу придется либо обратиться к международному спотовому рынку, либо столкнуться с риском энергетического кризиса, считает эксперт.

В то же время, весь азиатский регион столкнулся с жаркой погодой, что привело к увеличению спроса на кондиционирование и, как следствие, большую потребность в энергии. Однако поставщики не в состоянии удовлетворить этот спрос из-за проблем в добыче и сжижении от Австралии до Брунея.

В Австрии могут начаться проблемы с поставкой российского трубопроводного газа из-за недавних судебных споров. Это означает, что Евросоюзу также потребуется больше СПГ. Все эти клиенты наблюдают нехватку сырья на спотовом рынке, отмечает обозреватель.

Такие резкие изменения на глобальном уровне прогнозировались лишь некоторыми экспертами. Более того, не все из них предвидели настолько резкий переход от избытка к дефициту, происходящий во всех уголках мира.

Возможной причиной сложившейся ситуации стали меры крупных поставщиков, направленные на предотвращение избыточных запасов и снижение цен, что наблюдалось несколько месяцев назад. В настоящее время эти усилия принесли исключительно успешные результаты, возможно, даже более успешные, чем планировалось. На горизонте намечается нечто вроде долгой тени зимнего кризиса, заключает в своем исследовании эксперт.

#новости #экономика #дефицит #энергетика #рынок #кризис #спг #газовозы #новатек #углеводороды
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