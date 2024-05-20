Мост нужен для разгрузки дороги у гидроэлектростанции. Движение по мосту будет запрещено для грузовых автомобилей свыше 3,5 тонн.

До 2030 года в Новосибирске планируют построить пятый автомобильный мост через Обь — это один из объектов, о котором уже довольно давно говорят в городе. Этот мост станет пятым подобным сооружением в городе и будет направлен на разгрузку дороги у гидроэлектростанции, по которой каждый день проходит большое количество транспортных средств. Для грузовых автомобилей с общим весом более 3,5 тонн движение по мосту будет официально запрещено. Ранее потенциальное строительство этого моста было исключено из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры областной столицы на период с 2018 по 2030 годы. Это решение было принято Советом депутатов в сентябре 2022 года. Тогда считалось, что достаточно будет построить мост от поселка Краснообск на левом берегу до поселка Матвеевка на правом. Но уже на следующий год региональные власти объявили, что не отказываются от проекта. А в мае 2024 года стало известно, что планируется включить объект в генеральный план города.

Для реализации этого ключевого проекта, соединяющего Советскую улицу с Восточным обходом через Обь недалеко от Нижней Ельцовки, власти отдали приоритет переходу. Планы включают завершение строительства моста к 2030 году, а проектные работы могут начаться уже в ближайшее время после утверждения изменений в генеральном плане.

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Алексей Шкильнюк, руководитель филиала ООО "Байкал-Сервис ТК" в Новосибирске, отметил:

"Реализация проекта пятого моста станет важным шагом, позволяющим снять часть нагрузки с города от транзитных транспортных средств. Главным образом, новый мост будет способствовать разгрузке транзитного трафика, направляющегося в сторону Алтая — городов Барнаул и Бийск. В то же время у нашей внутригородской логистики появление нового объекта не окажет существенного влияния."

С 2020 года в Новосибирске строится четвертый мост через Обь в районе улицы Ипподромская. Изначально планировалось завершить строительство в 2022 году, но по различным причинам дата открытия была перенесена. Последняя информация говорит о том, что движение по новой дороге начнется в декабре 2025 года.