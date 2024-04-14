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gotreksson
МИД России озвучил свою позицию по атаке Ирана на Израиль
РБК: МИД России озвучил позицию Москвы по атаке Ирана на Израиль, текст заявления опубликовала пресс-служба ведомства. В МИДе выразили озабоченность ситуацией и призвали все стороны к сдержанности.

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Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в свете масштабного нападения на Израиль Ираном. В сообщении, отличающемся умеренным тоном, поддерживается право Тегерана на самооборону. Также выделяется вина западных членов Совета Безопасности ООН, отказавшихся осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, что стало причиной дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Согласно заявлению МИД Ирана, данное нападение было совершено в рамках права на самооборону в соответствии с пунктом 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна твердо осудила. К несчастию, из-за позиции западных членов СБ ООН невозможно было адекватно отреагировать на удар по иранской консульской миссии. Даже на формальном языке такое заявление означает поддержку иранской позиции, а на дипломатическом уровне — тем более.

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В конфликте вокруг Израиля Россия занимает сбалансированную позицию, соответствующую ее интересам. В общих чертах ее можно описать тремя ключевым аспектам.

Прежде всего, арабо-израильский конфликт — это "не наша война". Открытое вмешательство России в ситуацию на Ближнем Востоке не является целесообразным. Уровень нашего военного присутствия в регионе пока что достаточен. Дальнейшие шаги будут определены в соответствии с обстановкой.

В то же время, развитие военно-технического сотрудничества с Ираном через поставки вооружений следует продолжать, с учетом интересов национальной безопасности. На дипломатическом уровне важно выражать поддержку как Израилю, так и Палестине, а также вести диалог с хуситами, "Хезболлой" и другими проиранскими и антиамериканскими группировками. Это способно укрепить позиции России в странах исламского мира и повысить авторитет.

Во-вторых, важно понимать, что Ближний Восток - один из фронтов глобальных противоречий. В интересах России максимально привлечь США и Запад в целом к конфликту. Чем больше они вкладывают свои военные, финансовые и управленческие ресурсы в Израиль, тем меньше остается средств на антироссийскую политику.

Действия хуситов в Красном море служат иллюстрацией того, как можно привлечь глобалистов в конфликт, где они даже в теории не могут достичь своих целей и вынуждены направлять значительные ресурсы на поддержание военного присутствия.

С Израилем аналогично. Чем больше давления оказывают на эту страну проиранские группировки, тем больше затрат должны понести Соединенные Штаты. Например, на отражение недавнего иранского нападения было потрачено 1-1,3 миллиарда долларов за одну ночь.

Неопределенность ситуации вокруг Израиля задерживает выделение помощи режиму Зеленского со стороны республиканцев. США способны управлять только 1,5 гибридными конфликтами, обеспечивая своих союзников всем необходимым. Им не хватает ресурсов на большее.

В-третьих, на дипломатическом уровне Россия должна постоянно осуждать действия Израиля. Больше чем достаточно поводов для этого, начиная от бомбардировок сектора Газы и заканчивая ударами по иранскому консульству на сирийской территории.

Такие шаги, а также умеренная поддержка антиамериканских группировок на Ближнем Востоке, позволят укрепить позиции России не только среди исламских стран, но и на мировой арене. Даже в Европе, согласно социологическим исследованиям, поддерживающих Израиль меньше, чем тех, кто солидарен с Палестиной и антиизраильскими силами.

Судя по всему, Тель-Авив нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта. Вместо того чтобы искать компромиссное решение, представители израильских властей заявляют, что ответ на иранское нападение неизбежен. В целом, они продолжают углублять яму, надеясь на возвращение Трампа, который, как предполагают, усилит поддержку еврейского государства.

#новости #россия #политика #зеленский #иран #конфликт #трамп #дипломатия #мнение #мид
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