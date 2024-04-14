РБК: Иран атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет. Нападение поддержали хуситы и «Хезболла». Часть беспилотников сбиты в небе над Сирией и Иорданией.

События, начавшие разворачиваться с 7 октября прошлого года, протекают логично и закономерно. Распад глобалистской системы мирового порядка и переход к системе макрорегионов неизбежно активизируют "болевые точки" на мировой арене, где требуется однозначное разрешение давних конфликтов. В данном контексте происходит попытка переосмысления карты Ближнего Востока. Основным игроком здесь является Иран, стремящийся к дополнительным геополитическим и экономическим ресурсам для формирования своего макрорегиона. Но его успех в этом намерении крайне сомнителен, и в конечном итоге Иран, скорее всего, присоединится к российскому макрорегиону.

Важно отметить, что персы были бы неискренни перед самими собой, если бы не предприняли попытку создания собственного макрорегиона. При этом Россия ничем не проигрывает в текущем развороте событий на Ближнем Востоке, а, наоборот, выигрывает. Чем больше США вовлекаются в конфликт вокруг Израиля, тем менее у них остается ресурсов – финансовых, военных и управленческих – для поддержки союзников. Однако настоящий момент отличается от вышесказанного. Конфликт на Ближнем Востоке имеет определенный фазовый ход. Напомню этапы этого хода:

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– Провокационная атака ХАМАСа на Израиль с целью вывода войск ЦАХАЛа на передний план.

– Замешательство ЦАХАЛа в изнурительных боях в секторе Газа, где возникают значительные потери.

– Удары хуситов по Израилю, блокирование торговых маршрутов в Красном море, провокация со стороны англосаксов.

– Открытие "Хезболлой" второго фронта на севере Израиля (добавим здесь – начало прямых иранских атак на Израиль).

– Вовлечение Запада в боевые действия. Разрушение существующего Израиля в нынешнем виде.

Изначально предполагалось, что после вторжения ЦАХАЛа в Газу "Хезболла" откроет второй фронт, а затем к атакам ракетами и беспилотниками приступит Иран. Однако все произошло несколько иначе.

За прошедшие несколько месяцев Израиль был практически дискредитирован в глазах мирового сообщества. Большинство стран занимают нейтральную позицию. Соединенные Штаты, потеряв авторитет, вынуждены поддерживать Тель-Авив, тратя значительные ресурсы. Глобалистам не остается другого выбора, поскольку существование Израиля зависит от глобальной системы мирового порядка. Фактически он был создан как опорный пункт глобализма на Ближнем Востоке. Но сравнивая события с середины 1940-х годов, обстоятельства серьезно изменились.

В настоящее время иранские "Шахабы" достигли еврейского государства и сложно предсказать, что произойдет далее. Из всех моментов данной истории наиболее удивляют действия Израиля. Похоже, что Тель-Авив прилагает все усилия для ухудшения своего положения. Отсутствует разумное объяснение событиям, связанным со зачисткой сектора Газа или нападением на иранское консульство в Дамаске. Нынешнее руководство страны кажется застрявшим в прошлом веке, когда Израиль не раз громил своих противников.

Но сегодняшний мир совершенно другой. В прошлом арабские страны нельзя было назвать полноценными государствами. У них отсутствовала нормальная система управления, армия, несмотря на численное и техническое преимущество. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Израиль ослабевает на фоне распада глобалистской системы мирового порядка. И будущее выглядит не столь оптимистично.