Регулятор сосредотачивает внимание на росте инвестиционной активности, увеличении экономического роста и замедлении инфляции. Некоторые члены совета высказывают мнение о необходимости снижения ключевой ставки к лету с целью дальнейшего развития экономики.

22 марта состоялось новое заседание Совета директоров Банка России, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки. Некоторое время спустя ведомство Набиуллиной опубликовало резюме обсуждения ставки. Этот новый подход начал применяться с февраля 2024 года, и его целью является повышение прозрачности деятельности Банка России, что, безусловно, является важным шагом для обеспечения понимания происходящего внутри банковской системы.

Что касается текущей ситуации, основные принципы политики Центробанка остаются неизменными. Информация, которую предрекали более месяца назад, остается актуальной и в настоящее время. Тем не менее есть несколько новых аспектов, на которые стоит обратить внимание. В этот раз не было предложений о повышении ключевой ставки, в отличие от предыдущего заседания. Все участники согласились на сохранении ставки на текущем уровне. Поддержание ставки на неизменном уровне соответствует стремлению регулятора к жесткой или, по крайней мере, нейтральной денежно-кредитной политике, что можно считать позитивным моментом.

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В Центробанке обратили внимание на необычную тенденцию — рост как потребления, так и накоплений среди населения, что является нетипичной ситуацией. Но это является предсказуемым явлением в свете увеличения заработных плат в некоторых отраслях, что позволяет гражданам не только расходовать средства на покупку товаров и услуг, но и откладывать их на депозиты. Ведомство Набиуллиной также отмечает увеличение темпов роста экономики и восстановление инвестиционной активности по сравнению с предыдущим периодом.

Что касается инфляции, ее уровень зависит от базиса прошлого года, а не только от действий Центробанка. Происходит замедление роста инфляции благодаря высокой базе прошлого года и росту производства товаров и услуг. Отдельные предложения о возможном повышении ставок обосновываются необходимостью достижения целевого уровня инфляции в 4%, чтобы избежать рисков доверия к политике Центробанка.

На заседании были и те, кто настаивал на том, что нужно как можно скорее дать сигнал о планах по снижению ключевой ставки. Их аргументация следующая: необходимая уровни ДКП достигнуты, инфляция и ожидания по инфляции снижаются, а реальная ключевая ставка (номинальная ставка минус инфляция) увеличивается. Следовательно, нет смысла держать 16% на протяжении долгого времени.

Наблюдается постепенное смягчение высказываний со стороны регулятора. Это свидетельствует о том, что худшее уже позади. Рано или поздно можно ожидать снижения ставки, вероятно, уже к лету. Это будет медленный процесс. Предполагается, что к концу года ставка снизится до 12%.