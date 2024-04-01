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Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024

В то время, когда весь мир с интересом следит за развитием событий вокруг теракта в "Крокусе", внимание к Олимпийским играм 2024 года как будто отходит на второй план. Кто знает, возможно, эта Олимпиада станет одной из самых скандальных за всю историю соревнований, если она вообще состоится.
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Мы решили познакомиться с процессом подготовки к Олимпиаде в Париже, на которую, как известно, не допустили наших спортсменов, и уверенно можем заявить, что российским атлетам там нечего делать. Массовая ловля собак, борьба с клопами, отсутствие перегородок между унитазами в туалетах олимпийской деревни (но чего вы ждали – толерантность), и множество других неприятностей станут символом унижения для Франции, опустившейся до уровня Папуа-Новой Гвинеи.

Наверняка многие помнят, как в Советском Союзе говорили, что все французское – не имеет конкурентов. Сегодня мы развенчаем этот миф, опираясь исключительно на сухие факты, заимствованные из западных источников. Совсем недавно пришла тревожная новость о возможной отмене или изменении места проведения церемонии открытия Олимпийских игр на Сене из-за угрозы, исходящей от виртуальной террористической организации "Вилаят Хорасан". Весь мир с нетерпением ожидает начала Игр, но тень терроризма ставит под сомнение ценности человечества и принципы секуляризма, ставя под угрозу безопасность Франции во время таких грандиозных мероприятий, как Олимпийские игры.

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Министр внутренних дел Франции уже высказал опасения и предупреждения относительно безопасности страны и нужды в принятии дополнительных мер для защиты населения. Опросы показывают беспокойство французов по поводу терроризма, неудивительно, что возможная отмена церемонии открытия становится все более вероятной.

Но и без террористических угроз церемония открытия уже испытывает трудности. Сначала планировалось пригласить на нее астрономическое количество зрителей, но теперь ограничения снизили эту цифру вдвое. Далее возникли проблемы с бесплатным доступом для местных жителей, который был обещан ранее, а также возникли слухи о возможных угрозах со стороны различных местных группировок, начиная от экстремистов до киберхулиганов.

К тому же, информация о возможной отмене соревнований на воде, включая заплывы по Сене, только усугубляет ситуацию. Водные мероприятия уже давно были запрещены на этой реке, и ее состояние оставляет желать лучшего. Все это создает атмосферу неопределенности и тревоги вокруг предстоящих Олимпийских игр в Париже.

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Городские власти старательно утверждают, что качество воды значительно улучшилось. Тем не менее, исследования, проведенные в течение летних месяцев 2023 года, показали, что ни одна из проб не соответствовала минимальным европейским стандартам качества воды для плавания. Основная проблема связана с содержанием фекалий, которые, смешиваясь с мусором и неочищенными сточными водами, выбрасываются в реку после сильных дождей и из переполненных коллекторов. Кроме того, было официально объявлено о том что транспортная инфраструктура не готова к Олимпийским играм. Планировалось ввести в эксплуатацию более 50 новых станций метро(!) и три новые линии к 2024 году, но сроки сдвинулись, как говорят, серьезно. Возникает вопрос о возможности завершения всех работ вовремя.

Эксперты высказывают опасения относительно способности парижского метро справиться с увеличенной нагрузкой. Система уже работает на износ, пропуская до 4 миллионов пассажиров в день, не соответствуя текущим потребностям. Станет ли она готова обслужить около 15 миллионов туристов и еще 1 миллион пассажиров ежедневно во время Олимпиады – большой вопрос.

Другой серьезной проблемой будет крайне высокая жара, ожидаемая во время проведения Игр, подобная той, что была в 2003 году, когда от перегрева погибло несколько тысяч человек. Эксперты предупреждают о реальных рисках для жизни спортсменов и зрителей. Последнее лето продемонстрировало, до каких рекордных температур могут подниматься столбики термометров. Например, в 2023 году в южной Европе температура достигала 43 градусов по Цельсию.

"Если подобная жара ударит во время Олимпийских игр, это приведет к катастрофе", - отметил профессор Олли Джей из Университета Сиднея в Австралии.

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Существуют так же серьезные проблемы с размещением гостей Олимпиады. Гостиничный сектор уже был перегружен год назад: отели с тремя звездами сегодня предлагают номера за 2000 евро за ночь, и даже местные жители сдают свои квартиры через Airbnb почти за те же деньги. Туристы вынуждены искать жилье за пределами города, что неизбежно приведет к транспортному коллапсу. Жители Парижа, судя по слухам, ожидают полного локдауна с использованием QR-кодов для передвижения.

И не бойтесь, не обойдется без бомжей, клопов и крыс, которыми славится Франция. С бомжами можно как-то справиться путем их выселения за пределы города, но клопы и крысы представляют гораздо большую проблему. Клопы, проникают в кровати, одежду и даже в общественный транспорт, кусая неподготовленных европейцев и распространяя различные заболевания. Эти вредители явно станут серьезной угрозой для Европы после окончания Олимпиады. Крысы, хотя и крупнее, также могут создать проблемы, укусив сотни спортивных фанатов. Они кишат в окрестностях Парижа. Планируемые забастовки работников транспорта во время Олимпиады только усугубляют уже напряженную обстановку. И тут выявляется еще одна проблема — коррупция. Финансовая полиция Франции обыскивала штаб-квартиру Олимпийских игр 2024 года в Париже по поводу сомнительных государственных контрактов, однако результаты расследования были засекречены для предотвращения скандала, по слухам вокруг президента Макрона.

С учетом всего вышеперечисленного, возникают серьезные сомнения относительно успешного проведения Олимпиады во Франции. Вероятно, это станет одним из крупнейших позоров для страны и ее лидера Эммануэля Макрона.

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франция макрон скандал париж qr-код олимпийские игры коллапс загрязнение воды париж-2024 строительство метро
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