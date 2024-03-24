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gotreksson
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
РИА Новости: на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске состоялось официальное открытие нового завода по производству алюминиевых банок для напитков. Общий объем инвестиций в проект превысил 13,5 млрд. руб.

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В Ульяновской области, на территории индустриального парка «Заволжье», началось производство алюминиевой тары. Новый завод стремится заполнить внутренний спрос на этот вид упаковки. Ежегодная мощность производственной линии составит более 1,5 млрд штук, а финансовые вложения в проект оцениваются в 13,5 миллиарда рублей. Предприятие обеспечит работой 150 человек.

История алюминиевой тары в напитках уходит корнями в 1935 год, когда она появилась как альтернатива стеклянной упаковке. С течением времени технологии производства усовершенствовались, и в 1958 году появилась знакомая нам современная форма алюминиевой банки. Это тип упаковки является экологически ценным, поскольку его можно многократно перерабатывать, не нанося вред окружающей среде. Недавно производственная сцена по алюминиевой таре изменилась в России. В 2007 году на рынок России вышла североамериканская компания Ball Corporation, мировой лидер по производству алюминиевой упаковки. Но В начале СВО компания покинула Россию, а ее активы приобрела отечественная ГК «Арнест». Под новым руководством был продолжен проект по строительству завода в Ульяновской области.

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Несмотря на отсутствие готовых объектов в регионе, новые владельцы решили продолжить путь, начатый Ball Corporation. За короткий срок было построено производственное здание площадью 37 тысяч квадратных метров, установлено оборудование и запущена первая производственная линия. Вторая линия должна быть запущена во втором квартале текущего года.

Это событие окажет значительное воздействие на ситуацию в стране: будут устранены дефициты, производители напитков получат бесперебойные поставки тары, а «Русал» продолжит поставлять сырье. Поддержка государства, включая льготные займы от Фонда развития промышленности и местных властей, оказалась существенной для успешной реализации проекта.

ГК «Арнест Упаковочные Решения» занимается производством тары из алюминия и является ведущим российским производителем в этом сегменте. Этот проект станет еще одним важным шагом в обогащении отечественной промышленности и повышении ее конкурентоспособности.

#новости #экономика #производство #импортозамещение #завод #рабочие места #русал #ball corporation #заволжье #ульяновская область
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