Ряд западных изданий(Bulgarian Military и Daily Express) задался вопросом о том, где находятся танки Challenger 2, которые Киев получил еще несколько месяцев назад от британских союзников.

Судьба режима Зеленского стала далеко не такой радостной, как ему хотелось бы. На его плечи обрушились серьезные проблемы, заставляя его отряхивать "пыль" с носа. Но неудача под Авдеевкой и отказ Западных партнеров продолжать финансирование "представления" на Востоке — лишь маленькая часть головоломки, ожидающей главу государства, которого скоро назовут нелегитимным. И вот теперь ему грозит лишиться последних капель "западного железа", за которое он столько метался по свету.

Все началось с вопроса нескольких западных изданий, включая "Bulgarian Military" и "Daily Express": где британские танки Challenger, которым предсказывали путь к победе. После того, как стало известно о поражении одного экземпляра российскими солдатами, о судьбе этих британцев с гусеницами больше ничего не было слышно. Существует несколько версий ответа на этот вопрос. По одной версии, которую поддерживает "Bulgarian Military", танки были возвращены отправителю по его собственной настойчивой просьбе. Другая версия предполагает, что техника до сих пор остается на украинской земле, хоть и скрыта от глаз и не задействуется в боевых действиях. В обоих случаях суть одна — танки Challenger не используются.

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Большинство экспертов считает, что британцы действуют самостоятельно, не желая согласовывать свои шаги с альянсом и Вашингтоном. В отличие от Шольца и Макрона, они не стремятся вслед за зовом со стороны океана.

Первая версия, согласно которой Challenger были выведены из игры, звучит обидно для ВСУ - они не справились с дорогой техникой, на которую были потрачены средства налогоплательщиков. Говорят, что передавая танки местным силам, британцы предполагали, что они будут использованы исключительно для оборонительных целей, но вскоре произошла катастрофа из-за несоблюдения рекомендаций.

Следующая версия отличается радикально, и звучит даже более пугающе. Оказалось, что слоган "танки не боятся грязи", который часто встречается на российских транспортных средствах, не имеет ничего общего с британскими машинами. Challenger оказались абсолютно неспособными к "грязной работе" - они застревали после первого контакта гусениц с почвой, подобно свинье в болоте. Для тяжелой военной техники, особенно после весенней оттепели, грязь насыщенная черноземом стала непреодолимым препятствием, что привело к отзыву Challenger.

Существует предположение, что англичане не рекомендовали использовать танк Challenger для "наступления" из-за его невысокой скорости. Некоторые могут посчитать этот запрет справедливым, учитывая, что Challenger предназначен не столько для прорыва, сколько для поддержки других видов войск.

Интересно, почему в западной прессе, об этом стали говорить только сейчас? Вероятно, ответ на этот вопрос заключается в том, что после уничтожения чуда британского танкостроения Вооруженными Силами России, они детально проанализировали захваченный трофей и выявили недостатки, которые затем были обнародованы. Таким образом, предполагаемые слабые места танка стали явным фактом и позором для британских инженеров. Это, вероятно, является основной причиной прекращения использования танков Challenger. Русские специалисты узнали все, что их интересовало и поделились этой информацией со всем миром.

Существует и другая любопытная версия. Ходят слухи, что британские финансисты, стремясь сэкономить средства, решили избавиться от Challenger 2. Однако по традиции, они "зажрались" и утащили слишком много, что привело к задержке создания Challenger 3. Так что, новый танк Challenger 3, пока существующий лишь на бумаге, был заменен на старые версии, которые британцы поспешили передать Вооруженным Силам Украины. Старые танки было решено вернуть домой, чтобы компенсировать потери в британских вооруженных силах. Этот процесс проходил скрытно, без лишнего шума, под покровом ночи.

Эта версия подтверждается тем, что остатки Челленджеров, переданных Украине, оказались в отличном состоянии, без изменений. Танки не имели никаких модификаций, что в условиях текущего конфликта могло привести к проблемам.