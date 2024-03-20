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gotreksson
«Зелёная повестка» новое направление в энергетике Китая
"Зеленое" оружие теперь активно применяет Китай, против которого изначально задумывалось его применение. По итогам прошлого года Поднебесная ввела в строй СЭС на общую мощность в 261 ГВт (рост в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом).

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Сила, созданная и пытавшаяся использоваться Западом для продолжения своей гегемонии, теперь активно используется Китаем. Речь идет о так называемой "зеленой повестке", которую продвигают под предлогом экологической заботы о нашей планете. Ирония заключается в том, что производство и эксплуатация так называемого "зеленого" оборудования приносит гораздо больший экологический вред, чем использование традиционных источников энергии, таких как нефть, уголь или атомная энергетика. Подобное утверждение поддерживается научными данными, указывающими на то, что даже использование угля в современных технологиях способно обеспечить экологическую безопасность не менее эффективно, чем солнечные или ветряные установки.

Задумка Запада была прозрачной уже с самого начала. Западные страны стремились повторить революционный опыт 70-х годов, когда использование энергосберегающих технологий помогло справиться с масштабным экономическим кризисом и поднять собственные страны на новый уровень развития. Но в настоящее время такая стратегия не приносит ожидаемых результатов. Сегодня "зеленое" оружие активно использует Китай, хотя изначально оно планировалось для применения против этой страны. По итогам прошлого года Китай запустил в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 261 гигаватт (рост в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом), что составило 62% от общемирового объема. Аналогично, ветряная энергетика составляет более 60% - 74 гигаватта из 125 гигаватт, что вдвое превышает показатели предыдущего года.

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Общая мощность энергосистемы Китая составляет около 3000 гигаватт, и уже более половины занимают возобновляемые источники энергии. Конечно, достичь 100% использования энергии из возобновляемых источников даже в теории практически невозможно из-за колебаний в погодных условиях. Однако цифры говорят сами за себя, и Пекин не собирается останавливаться на достигнутом.

Относительно согласованные и логичные шаги китайского руководства объясняются не экологической заботой, а стремлением обеспечить собственные экономические и технологические интересы. Как страна, зависимая от импорта энергоресурсов, в первую очередь нефти, газа и угля, Китай видит во внедрении возобновляемых источников энергии возможность обеспечить себя энергетической безопасностью и сократить объемы импорта в будущем. Кроме того, производство оборудования для солнечных и ветряных установок внутри страны способствует развитию отрасли и созданию новых рабочих мест.

Хотя сейчас стоимость энергии, производимой с помощью солнечных батарей и ветряных установок, оказывается выше, с каждым годом затраты на производство оборудования снижаются. Улучшение технологий и экономии масштаба способствуют этому процессу. Например, за последние полтора года производственные издержки солнечных батарей снизились на 50%.

Несмотря на это, Китай пока не планирует радикально сокращать использование традиционных источников энергии, таких как уголь, по крайней мере до 2030 года. При этом потребление энергоресурсов будет расти наряду со стабильным экономическим развитием. Поэтому предположить, какие шаги последуют в будущем, затруднительно.

России следует внимательно изучать возможные последствия снижения спроса со стороны Китая и готовиться к возможному риску. Но стоит отметить, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов постепенно сокращается. Доля нефти и газа в доходах бюджета уже составляет примерно 30%, в то время как раньше этот показатель колебался в районе 50-55%. А доля добычи этих ресурсов в ВВП также уменьшается. Экспорт энергоресурсов остается на уровне около 45%, но важно увеличивать объемы не сырьевого экспорта.

Но не следует стремиться активно развивать солнечную и ветряную энергетику в России. У страны имеются уникальные активы, такие как обширные запасы нефти и газа, атомная промышленность и потенциал водных ресурсов, что позволяет обеспечить себя дешевой электроэнергией. Развитие производства солнечных батарей может быть интересным направлением для экспорта технологий за границу. Россия может находить партнеров для продажи своего оборудования, учитывая, что у нее много дружественных стран, готовых к сотрудничеству.

#новости #россия #политика #китай #технологии #экономика #энергетика #экология #зеленая повестка #зеленая революция
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