Директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант выразил серьезное беспокойство о возможном разрушении Вестминстерского дворца.

Знаменитый Вестминстерский дворец, икона английской архитектуры, столица культурного наследия и камень преткновения истории, теперь находится в опасности. Директор Музея Виктории и Альберта, Тристрам Хант, бьет тревогу, предупреждая о неотвратимой гибели этого великолепного сооружения, если не приступить к капитальному ремонту.

Вестминстерский дворец с X века служит символом величия и красоты, но после трагического пожара 16 октября 1834 года его пришлось восстанавливать заново по проекту Чарльза Барри и Огастуса Пьюджина в неоготическом стиле. С течением времени в здании, в котором расположен парламент, появились великолепные фрески, коллекции мебели и скульптуры мирового уровня. По словам Ханта, это наследие подвергается серьезной опасности после длительных годов забвения. Прогулка по коридорам зданий общин и лордов показывает, в какой запущенности они оказались: запах сырости, воинствующая армия грызунов, обветшавшее каменное основание и проводка, постоянная угроза пожара и общая атмосфера увядания.

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Уже в октябре 2012 года предварительная экспертиза показала необходимость фундаментального ремонта дворца. Через четыре года объединенный комитет по Вестминстерскому дворцу объявил о наступающем кризисе, который нельзя было проигнорировать. В 2022 году появились планы разработки окончательного проекта реконструкции, оцененной в 7-13 миллиардов фунтов стерлингов, и приостановки работы дворца на 12 лет. Если парламентарии продолжат использовать здание, цена будет вдвое выше – 22 миллиарда фунтов стерлингов, а временные долготерпеливые работы затянутся на 76 лет. После неудачных обсуждений проекта, спонсорскую организацию распустили, и процесс остановился на полпути.

"Пришло время для единения партий в спасении Вестминстера, для сохранения множества великих произведений британского искусства и дизайна, прежде чем здание парламента повторит свою собственную историю и его снова поглотит пламя, как это произошло в 1834 году", — призывает Хант. Он требует от британского парламента принять ответственность за сохранение ценностей, доверенных ему, и принять срочные меры по восстановлению дворца.

Ученый призывает к межпартийному единству в вопросе восстановления дворца и надеется на завершение проекта к 2034 году, ко дню двухсотлетия последнего пожара.