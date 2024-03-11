ТАСС: работы по асфальтированию дороги между поселками Хужир и Харанцы на популярном у туристов острове Ольхон на Байкале, где сейчас все дороги грунтовые, начнутся в мае. Стоимость контракта составит почти 300 млн рублей.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил построить первую асфальтированную автодорогу на острове Ольхон, самом крупном острове на Байкальском озере. Запрос на этот проект поступил от местных жителей во время прямой линии с главой государства. И за этим поручением стоят не только удобства жителей. Остров Ольхон с каждым годом становится все популярнее среди туристов, как из России, так и из соседнего Китая. В настоящее время все дороги на острове являются грунтовыми и не самого лучшего качества. После сильных дождей некоторые из них превращаются в опасные для передвижения места.

Задача по строительству асфальтовой дороги представляется непростой. Доставка материалов, техники и оборудования на остров осуществляется только через паром из-за отсутствия моста, что требует модернизации причальных сооружений. Кроме того, у острова особый статус территории, так как на острове находятся несколько охраняемых природных памятников.

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Реализация проекта заняла немало времени и денег. Было необходимо включить средства в бюджет на построение двухполосной трассы с велосипедными дорожками протяженностью более 30 км. Начать строительство удалось лишь весной 2021 года, но из-за невыполнения обязательств подрядчика по открытию движения на первом участке, было возбуждено уголовное дело, и проект на время приостановили.

В настоящее время глава областного Минтранса Максим Лобанов объявил о возобновлении строительства, срок окончания которого намечен на 2027 год. Разрешения на строительные работы уже получены, а в мае 2024 года начнутся работы на участке Хужир – Харанцы протяженностью в 5 км. На этот проект планируется затратить 300 млн рублей, а завершить его планируется к ноябрю 2025 года. Еще в прошлом веке рассматривалась идея строительства круглогодичного моста для соединения острова с материковой частью через пролив Ольхонские ворота. Но эта задача усложняется из-за сильного течения и большой глубины в этом месте, что вызвало опасения у некоторых экологов.

С 2021 году эта тема снова активно обсуждается. С точки зрения экономики, строительство моста могло бы быть оправданным при условии увеличения потока туристов, требуя вместе с тем развития инфраструктуры на острове для привлечения гостей в любое время года.