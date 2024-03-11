Forbes.ru: по мнению миллиардера, компания нарушила принцип создания искусственного интеллекта ради блага человечества, а не ради прибыли, и фактически превратилась в «дочку» Microsoft.

Илон Маск подал иск на компанию Open AI и её руководителя, выразив обеспокоенность относительно потенциальной угрозы, которую представляет превращение искусственного интеллекта (ИИ) в инструмент заработка для избранных. Глава таких технологических гигантов, как Tesla, SpaceX и Neuralink, видит опасность в том, что развитие ИИ может пойти по пути, который принесет выгоду лишь немногим, стоящим на фронте инноваций.

Илон Маск в свое время инвестировал значительные средства в Open AI, но несколько лет назад покинул учредительский состав организации, пояснив свое решение тем, что компания начала ориентироваться на коммерцию, особенно после начала сотрудничества с Microsoft. В его словах есть доля истинны. Дело в том, что реальные масштабы партнерства между создателями ChatGPT и Microsoft остаются неясными для общественности. Факт вложения Microsoft в Open AI 13 миллиардов долларов известен, однако дальнейшие планы Open AI на привлечение еще 100 миллиардов долларов, а затем амбициозная цель в 7 триллионов долларов, вызывают вопросы.

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Не менее интересен тот факт, что Microsoft сегодня представила чат-бот для финансистов, работающих с Excel и Outlook, что показывает стремление корпорации использовать ИИ для продвижения своих продуктов. Также стоит отметить принятое Microsoft решение внедрить нейронную сеть в собственный поисковик Bing.

Илон Маск также работает над разработкой своей нейросети Grok, обучаемой по сообщениям, размещенным в социальной сети X. Google также не остается в стороне в гонке за развитием ИИ, переименовав свою нейросеть Bard в Gemini и заключив партнерство с социальной сетью Reddit. Согласно соглашению, Google планирует выделить 60 миллионов долларов ежегодно на обучение Gemini по сообщениям пользователей Reddit.

Иск Илона Маска к Open AI показывает, что многие аспекты развития ИИ происходят в условиях недоступных широкой публике. Очевидно, что возложение на ИИ некоторых функций, ранее выполняемых людьми, не лишено опасностей. Нейронные сети уже проявляют способность к инновациям, которые могут выйти из-под контроля, превзойдя человека по ряду параметров и способности манипулировать им.

Примером тому может служить влияние Google на мировой поиск. Люди, обращаясь к Google за помощью, не всегда осознают, насколько они доверяют информации, предоставляемой им в результатах поиска. Сам факт порядка отображения результатов поиска является огромной областью для манипуляции сознанием пользователей.

Исследования в области ИИ и нейросетей предоставляют возможности воздействия на человека значительно шире. Содержание результатов поиска Google и тексты, созданные нейросетью, могут нести в себе информацию, выгодную ограниченной группе людей. Это создает значительные риски и вызывает действительно серьезные опасения относительно будущего, напоминая о возможном появлении современного "Франкенштейна" в облике искусственного интеллекта.