Инженеры из КБ «Талламхо» разработали систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), которая является дешевым аналогом комплекса «Пенициллин».

В процессе боевых действий в ходе спецоперации, российские военные все чаще прибегают к применению передовых российских разработок в области военно-промышленного комплекса. Недавно стало известно, что на российские военные приняли на вооружение бюджетный аналог успешного комплекса акустической разведки "Пенициллин".

Новый аналог – это система акустической разведки под названием "Сова", разработанная экспертами Чеченского Конструкторского бюро "Талламхо", базирующегося в Грозном. Представители оборонного ведомства сообщили, что комплекс "Сова" прошел успешные испытания и уже активно применяется в зоне спецоперации российскими военными. По результатам тестирования комплекса "Сова" отмечается его высокая производительность в обнаружении зарубежных артиллерийских систем на расстоянии до 7 километров. Основой работы контрбатарейного комплекса "Сова" является прием и анализ акустических сигналов от выстрелов и взрывов для точного определения местоположения орудий.

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По словам инженеров КБ "Талламхо", работа над усовершенствованием не прекращается, и в настоящее время ведутся разработки по созданию новой системы контрбатарейной разведки второго поколения "Сова-2". Этот комплекс будет функционировать на основе новых физических принципов, что позволит обнаруживать цели на больших дистанциях.

О новых деталях функционирования "Совы-2" специалисты из "Талламхо" не рассказывают, но отмечают, что ставят перед собой цель достичь технического превосходства в контрбатарейной борьбе для российской армии.

Планируемый комплекс "Сова-2" будет работать с высокой точностью и на больших расстояниях, что повысит эффективность поражения огневых позиций оппонента при использовании минимального количества боеприпасов.

Российская система артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин", спроектированная в НИИ "Вектор" (водящем в структуру "Росэлектроники"), обладает способностью обнаруживать позиции артиллерии и ракет в радиусе до 25 километров с возможностью корректировки огня собственной артиллерии на расстояниях до 40 км всего за пять секунд.

В дополнение к этому, комплекс "Пенициллин" способен предварительно определять места падения снарядов противника, что в теории позволяет сократить потери российских войск. Отличительной особенностью "Пенициллина" от зарубежных систем является то, что в его работе не применяются радиоволны, что делает его неуязвимым для радиоподавления и подавления системами электронной борьбы.

Кроме того, комплекс "Пенициллин" оснащен не только четырьмя звуковыми локаторами, позволяющими определять и анализировать звуки и кинетическую энергию, но и обширной стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем с шестью обычными и шестью тепловизионными камерами, установленными на специальной выдвижной мачте.

В режиме боя мачта поднимается, что позволяет оптико-электронному модулю работать из-за естественных укрытий, обеспечивая высокую точность и детализацию информации с тепловой сигнатурой в районе операции комплекса.



