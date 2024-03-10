Пресс-служба РЖД: это позволит организовать движение поездов в объезд плотины Камской ГЭС, оптимизировать перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.

В столице Прикамья, на берегах живописной реки Кама, началась реализация долгожданного проекта, о котором шли разговоры уже восемь лет. Строительство железнодорожного моста, поддержанного президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, наконец-то получило зеленый свет. Первый поезд планировалось запустить уже в 2024 году, но сложности сдвинули сроки - первые составы пройдут по мостовому переходу через Каму не раньше 2028 года.

Стратегический проект, известный как Северный обход Перми, представляет собой не просто строительство моста, а создание нового пути для пассажирских и грузовых поездов по Чусовскому и Углеуральскому направлениям. Длина трассы составит более 4,6 км, из которых практически половина приходится на мостовой переход. Монументальное сооружение возведут примерно в двух километрах от известной Камской ГЭС. Проект уже пережил подготовительные этапы - пересмотр коммуникаций, демонтаж препятствий, прокладка дороги для строительной техники. В настоящее время идут работы по устройству фундамента и опор для эстакад с обоих берегов реки. Будущий мост представляет собой технологическое чудо, способное облегчить нагрузку на действующий железнодорожный путь Камской ГЭС и обеспечить более безопасное и эффективное движение поездов.

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Нынешнее растущая нагрузка на действующую "железку" Камской ГЭС предвещает необходимость ее капитального ремонта в ближайшем будущем. В случае закрытия движения, поезда придется направить на Камский мост, что создаст некоторые сложности для всех, особенно тех, кто перевозит опасные грузы.

Два года назад стоимость проекта оценивалась в значительную сумму в 35 миллиардов рублей, и, вероятно, финансовые затраты вырастут еще более. Планы строительства и трассировки неоднократно корректировались, приоритеты менялись, но главная цель остается неизменной - создание инфраструктуры будущего, обеспечивающей устойчивое развитие региона и безопасность железнодорожных перевозок.



