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О предварительных итогах двух лет СВО

Российская армия заканчивает зимнюю кампанию на мажорной ноте: спустя десятилетие освобождена Авдеевка, мощный укрепрайон, примыкающий к Донецку.
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В осенне-зимней кампании Вооруженные Силы Украины(ВСУ) не захотели сделать "передышку", чтобы восстановить свои силы и обучить резервистов. Украинские новоиспеченные солдаты, пополняя ряды разбитых подразделений, попадают на "передок" через пару-тройку месяцев после призыва, без надлежащего обучения. С каждым проходящим днем украинцы все сильнее чувствуют нехватку военной помощи, прежде всего это касается снарядов и бронетехники, которые заменяются БПЛА и мобилизованными средней квалификации. В то же время армия РФ только увеличивает свои возможности. И это факт, подтверждаемый самими ВСУ.

Авдеевка

Последний этап сражения за Авдеевку оставил след в памяти у большинства участников с обеих сторон. Украинские войска были вынуждены спешно покинуть город. Они оставляли за собой тяжелую технику, запасы боеприпасов и серьезно раненных солдат.

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Авдеевка попала в руки российской армии дорогой ценой. Взлом укреплений требовало необыкновенного мужества, воли и солдатской хитрости. Штурмовые действия начались 10 октября после мощной артиллерийской подготовки. Российской армии удалось впервые за время войны осуществить скрытную переброску и сосредоточение тысяч штурмовых групп, что стало неожиданным ударом на данном участке фронта. Но первоначальные планы пришлось скорректировать. Стало ясно, что обойти украинцев по флангам с целью организации большего "кольца" не удалось. Свежие резервы ВСУ остановили атаку штурмовиков.

Но, в октябре ВС РФ захватили контроль над районом на северо-востоке города. Именно с этого направления штурмовые отряды прорвали оборону и ворвались в город, разделяя оборону на две половины и парализуя логистику украинской группировки. Что обрекло украинцев на страшную участь. Приказ об отходе был отдан слишком поздно, и прибывшие резервы могли лишь на короткое время удержать сжимающиеся фланги. Украинские части не были полностью разгромлены в "котле", и неохотно покидали позиции. Но нет оснований подвергать сомнению успех российского штурма: он достоин признания мужеством российских штурмовиков.

Артемовск и Авдеевка

Если мы рассмотрим абстрактные километры, то за 6 месяцев Вооруженные Силы Российской Федерации успешно восполнили территориальные потери, которые были причинены контрнаступлением Украины летом этого года. В данном сравнении, можно сказать, что ВС РФ вышли вперед, благодаря отвоевыванию Авдеевки, Марьинки и около десятка сел. Но если мы примем во внимание масштаб боевых действий и объем ресурсов, которые были задействованы сторонами, то нельзя не провести параллель между операцией в Авдеевке и взятием Артемовска (Бахмута). Во многих аспектах они схожи, но в то же время имеют существенные отличия – и это делает сравнение особенно интересным. Взятие Артемовска "Вагнером" заняло около трехсот дней, несколько месяцев было потрачено на обеспечение широкого охвата по флангам, а штурм самого города проходился на зиму и весну. В отличие от этого, Авдеевка уже была в "железном объятии" российских войск, поэтому подсчет становится более простым – российские войска получили контроль над 30 км2 за 131 день. При этом, российским штурмовикам не пришлось преодолевать бетонные укрепления, украинцы просто не успели должным образом подготовить город к обороне. Несомненно, эти две операции имеют свои особенности и основные аспекты, но каждая из них отличается уникальными моментами и стратегическим подходом. Это лишь напоминает нам о том, что военные конфликты непредсказуемы и в каждой битве есть нечто особенное, что делает ее уникальной.

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Захват Артемовска был проведен осознанно, но во многом несистематично, с полным давлением штурмовых отрядов и огневых контактов в зоне видимости, в условиях ограниченной поддержки авиации и артиллерии. "Российский солдат" заплатил высокую цену за эту битву, но именно тогда удалось серьезно ослабить опытные резервы Украины, которых ей не хватило летом.

В то же время, в Авдеевке ВС РФ впервые решились на классическую военную операцию, учитывая новые реалии конфликта. Они продемонстрировали преимущество в ресурсах, как в человеческих, так и в огневых. Но самым неожиданным новшеством стало массовое применение корректируемых авиационных бомб (КАБ). В российском ВПК разработали унифицированный модуль планирования и коррекции для неуправляемых фугасных авиационных бомб, который позволяет использовать их с невероятной эффективностью. Это дало возможность российской авиации наносить точные и эффективные удары по целям.

Можно сказать, что в отличие от штурма Артемовска, который сталкивался с ограничениями, операция в Авдеевке была более спланированной и основывалась на использовании новейших технологий. Это придает обеим событиям свою уникальность и частичность в рамках общего конфликта.

Российская армия в целом учится изолировать поле боя путем разрушения логистических цепочек. Возросла координация между видами войск, связь, противобатарейная, радиоэлектронная борьба, обеспечение дронами, инженерные работы и действия малых штурмовых групп в сотрудничестве с артиллерией. Конечно, не на всех участках фронта заметны изменения к лучшему, но армия активно обучается, и она делает это быстро - это признается самим оппонентом. И в Артемовске были заложены основы этого.

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Так же сравнивать значение двух операций следует с определенными оговорками. В 2023 году у армии России не было достаточно сил, чтобы развить свой успех в Артемовске, хотя в теории можно было бы оказывать давление на Славянск-Краматорский район и решить вопрос с Северском. Сейчас же эта задача остается на будущее. Но победа в Артемовске изменила депрессивное состояние как российской армии, так и общества после отступлений из-под Харькова и Херсона, привлекла внимание ресурсов Киева и создала условия для успешной обороны в последующие летние месяцы. 

Победа в Авдеевке стала сильным ударом по моральному состоянию ВСУ. Основные выгоды от этой победы не только в стратегическом плане, но и в обеспечении безопасности Донецка и особенно Ясиноватского района. Кроме того, она создает условия для легкого прохождения логистики по прифронтовой магистрали Ясиноватая - Донецк - Горловка.

Однако все это - лишь планы, так как фронт все еще находится недалеко, и следующим этапом будет овладение соседними укрепленными точками в Красногоровке, Торецке, Нью-Йорке, Угледаре. Самое значительное в успехе в Авдеевке - это не только разрушение важной части обороны ВСУ, но и уничтожение одного из плацдармов, с которого Банковая некогда хотела начать наступление на Донецк. Украинская армия получила серьезное поражение, и количество опытных солдат ВСУ резко сократились. 

На донецком направлении ВС РФ продолжает наступление в сторону Красногоровки и Курахово. Необходимо решить вопрос с Угледаром, который представляет серьезную угрозу для российских коммуникаций. Начиная с Артемовска, Вооруженные Силы РФ готовятся к штурму крупного укрепрайона в Часовом Яре. На севере широким фронтом Россия движется в сторону оскольской линии и Купянска, вынуждая украинские силы держать здесь значительные ресурсы. А на юге начались мощные атаки на Работино, где битва продолжалась весь летний период. Российской армии также важно вернуть резервы на свои позиции, которые ранее перебросили на другие направления. 

Что дальше

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В текущей ситуации, Россия оказывает давление на ВСУ и стремится сохранить инициативу. Но у нее могут возникнуть сложности с прорывом в глубину обороны, поскольку уровень ресурсов, включая личный состав, присутствующий в районах Северо-Западного Оперативного направления, может быть недостаточным. Что ограничивает возможности России в осуществлении масштабных наступлений. С другой стороны, Украинская сторона все еще имеет определенный потенциал в обороне и стабильность своей военной системе. В настоящее время Банковая получает необходимое количество оружия от своих союзников, что позволяет ему поддерживать оборонительную позицию. Украине будет сложно накопить сколько вооружений, которые она имела в начале 2023 года для проведения наступательных операций. Недостаток финансирования, ограниченное производство военных средств и отсутствие необходимых запасов существенно ограничивают возможности киевского режима. Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию требуются значительные поставки вооружений, а также оперативное развертывание дружественных Киеву военно-промышленных комплексов, в первую очередь, для производства амуниции. 

Сегодня отсутствует и политическая воля, и средства для решения этих проблем, поэтому Украина вынуждена медленно отступать и терять территории, пока Россия имеет достаточную силу для проведения наступательных операций.

Политика

Сейчас много говорят о том, что в западных странах устали от конфликта на Украине. Пока украинская армия не готова бросить вызов российским войскам, а готова терроризировать российскую тыловую зону и уничтожать танки, будет мало оснований для мирных переговоров с Москвой. С точки зрения Запада, большая кампания по сдерживанию России обходится довольно дешево, особенно учитывая, что большую часть ее оплачивают европейские налогоплательщики. Украинские политики и бюрократы в Брюсселе, которые построили свою карьеру на этом конфликте, будут "давать заднюю" только при очень весомых аргументах, например, если есть угроза военного поражения ВСУ или в случае, если Трамп станет хозяином Белого дома, который заинтересован в переносе фокуса на китайский фронт. Получается, до конца 2024 года западные элиты будут стремиться сохранить "статус-кво" и в крайнем случае планировать "заморозку" в результате исчерпания российского потенциала, а не переговоры.

Если Украинская армия исчерпает свои возможности для плотной обороны и начнет отступать в различных направлениях, это повлияет на политическую обстановку, что продемонстрирует слабость поддержки НАТО, и ударит по многим карьерам, а также окончательно подорвет шансы Джо Байдена на победу. Именно для такого сценария ЕС признает важность поддержания открытых коммуникационных каналов с Москвой, как заявили в Брусселе. В США же продолжают фантазировать о русском супероружии на орбите и пытаются наладить диалог с Кремлем.

Привычно встает вопрос о целях России на Украине. Они не изменились за два года: нейтралитет, денацификация, демилитаризация и защита русскоязычного населения. Владимир Путин все еще видит перспективу разрешения украинского конфликта в переговорах, при сохранении ее государственности в новых границах. 

Проблемы с мирными соглашениями

Но есть существенные проблемы. Существуют опасения, что перерыв будет использован ВСУ и последующего возобновления военных действий. По сути, это означает, что Киев снова совершит обман. Взаимодоверия давно уже не существует, и для закрепления возможных договоренностей необходимы надежные гаранты.

И до сих пор не решена проблема освобождения Донецкой области. Столицы новых областей, Запорожье и Херсон находятся в зоне влияния Киева. Остановиться на линии фронта — это одно, но заставлять Украину отказаться от территорий, которые она считает своими, уже в ходе переговоров — это совершенно другое. Возможно, в этой части потребуется проведение сложных переговоров и взаимоуступок.

Конечно, не стоит полагаться на гарантии со стороны Владимира Зеленского, поскольку в один прекрасный день он может наплевать на договоренности, так же как он ранее нарушил требования по выполнению Минских соглашений. Гарантии о невмешательстве должны быть получены от Вашингтона, после чего любой глава Украины больше не будет стремиться к проведению политики нарушающей договоренности. В конечном счете, экономические интересы неминуемо приведут к сближению Кремля и Киева.

В случае, если Банковая согласится с мирным планом, предложенным Кремлем, то пограничные линии станут просто "для галочки", и могут исчезнуть вообще со временем, как это было с Европейским союзом. В конечном счете, Украина окончательно перейдет в сферу интересов России, и через несколько лет уступки могут стать приемлемыми и незначительными. Одесская и Днепропетровская области могут стать русскими.

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