ТАСС: транспортный обход протяженностью более 16 км пройдет по территории Орловского и Урицкого районов и соединит две федеральные трассы – М-2 «Крым» и Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, что позволит перенаправить транзитный поток, движущийся в направлениях Белоруссия-Казахстан, Брянск – Ростов, Сочи.

Жители Орла города в Западной России ждут момента, когда будет реализован один из самых ожидаемых проектов в сфере дорожного строительства. Новая четырехполосная магистраль, простирающаяся на 16 километров, облегчит движение транзитного транспорта и перенаправит его с городских улиц. Это не только положительно отразится на инфраструктуре областной столицы, но и улучшит экологическую обстановку и качество жизни его жителей. Дорожные работы включают в себя две транспортные развязки, пять путепроводов и два моста через водные преграды. Для предотвращения лобовых столкновений на всем протяжении трассы будут установлены металлические двусторонние барьеры, разделяющие встречные полосы. Кроме того, на объездной дороге будут оборудованы площадки для отдыха водителей.

Ожидается, что движение по Западному обходу будет открыто в 2028 году. В настоящее время региональное учреждение выдало положительное заключение на строительство объекта, и старт работ планируется в следующем году.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что Орел является единственным городом в Центральном Федеральном округе без полноценного транспортного обхода. Как результат, пробки стали обыденностью для горожан, так как ежедневно через город проезжают около 10 тысяч автомобилей, создавая наибольшую нагрузку на Маслозаводском переулке и Карачаевской улице. Идея строительства Западного обхода Орла обсуждается уже с 2018 года, когда власти пообещали воплотить ее в жизнь. Но прогнозы не оправдались, и реальное движение в этом направлении началось только в позапрошлом году, когда федеральный центр выделил средства на разработку проектно-сметной документации. Реализация всего проекта оценивается в 17 миллиардов рублей, которые также предоставит федеральный центр. И самое главное для водителей - проезд по объездной дороге будет бесплатным.

Представители Правительства Российской Федерации рассмотрят возможность ускорения сроков строительства по просьбе области, что, в случае одобрения, позволит начать работы уже в этом году и завершить их к 2026 году. Это порадует жителей Орла, которые давно ожидают появления новой дороги, способной сделать их жизнь более комфортной и безопасной.